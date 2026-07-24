Zrobił z AirPodsów komputer do frisbee. Tak, dobrze czytasz

"Myśl inaczej" to jeden z najbardziej ikonicznych sloganów w historii marketingu Apple'a, który sam Steve Jobs skierował do wszystkich buntowników, innowatorów i nonkonformistów. Jobs widział w elektronice nie tylko narzędzie, ale przede wszystkim środek kreatywnego wyrazu.

Co prawda nie wiem, czy ekscentryczny współzałożyciel Apple'a widziałby w AirPodsach sposób na śledzenie frisbee, jednak zdecydowanie zachwyciłby go nietuzinkowy sposób na wykorzystanie słuchawek.

Programista zamienił pojedynczego AirPoda w zaawansowany rejestrator parametrów lotu frisbee

Autorem projektu jest Paul Tracer, znany w serwisie Reddit jako Disastrous-Body-297. Internauta opracował aplikację Kinapod, która wykorzystuje czujniki ruchu znajdujące się w słuchawkach AirPods do analizowania każdego rzutu frisbee. Wystarczy umieścić jedną słuchawkę w centralnej części dysku, a następnie połączyć ją z aplikacją na iPhonie.

Słuchawka AirPods na Frisbee

Według twórcy rozwiązania słuchawka przesyła dane o ruchu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu aplikacja analizuje przebieg rzutu i wyświetla szczegółowe statystyki. Użytkownik może sprawdzić między innymi prędkość lotu, liczbę obrotów, czas utrzymywania się dysku w powietrzu oraz liczbę wykonanych rzutów. Aplikacja obsługuje również pomiar tętna - przy wykorzystaniu nowszych modeli AirPods lub zewnętrznego czujnika - oraz pozwala eksportować zapisane treningi do Stravy.

Informacje o treningu rzutów frisbee na podstawie danych ze słuchawki AirPods

Projekt nie wymaga skomplikowanych modyfikacji samego frisbee. Autor wyjaśnia, że wystarczy wykonać niewielki otwór dokładnie w środku dysku i umieścić w nim słuchawkę. Trzonek AirPodsa nie ma idealnie cylindrycznego kształtu, dzięki czemu pozostaje stabilnie osadzony podczas lotu. Zdaniem twórcy masa słuchawki wynosząca mniej niż 5 gramów, umieszczona centralnie, nie wpływa odczuwalnie na zachowanie frisbee.

Kinapod współpracuje z AirPodsami wyprodukowanymi od 2019 roku, niezależnie od generacji. Program pozostaje obecnie dostępny w wersji testowej za pośrednictwem TestFlight, natomiast pełna publikacja w App Store oczekuje na zakończenie procesu weryfikacji przez Apple.

Autor zaznacza jednocześnie, że projekt powstał przede wszystkim jako eksperyment i ciekawostka technologiczna, a nie profesjonalne narzędzie treningowe. Mimo tego pozwala gromadzić dane zbliżone do tych, które oferują komercyjne systemy wykorzystywane przez graczy disc golfa. Na rynku dostępne są dedykowane urządzenia kosztujące około 300 dolarów, przeznaczone do analizy parametrów lotu dysków.

Pod dyskusją na Reddicie pojawili się zarówno entuzjaści projektu, jak i przedstawiciele branży disc golfa. Sam autor przyznaje również, że prowadzi rozmowy dotyczące wykorzystania tańszych czujników ruchu, które mogłyby zastąpić słuchawki Apple'a.

Twórca wyjaśnił również, dlaczego podobnego rozwiązania nie można przygotować z wykorzystaniem AirTaga. Apple udostępniło wykorzystywany interfejs programistyczny wyłącznie dla słuchawek obsługujących funkcje związane z dźwiękiem przestrzennym, dlatego lokalizator nie zapewnia dostępu do tych samych danych o ruchu.

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Zdjęcie główne: Roman Larchikov / Shutterstock

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