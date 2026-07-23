Koniec z ucieczką od rat. Apple zablokuje iPhone'y dłużników

Kupno w ratach to popularny sposób na zakup smartfonów, który przynosi ulgę niezbyt grubym portfelom, ale i wiąże się z ryzykiem dla sprzedawcy. Fakt, przed sprzedażą obie strony zabezpieczają się umową, jednak nie zatrzymuje to wielu osób przed zaprzestaniem spłacania telefonu - lub co gorsza, nie zatrzymuje ich przed sprzedażą urządzenia. Apple jednak przygotowuje rozwiązanie, które może znacząco utrudnić takie działania. Kod znaleziony w testowej wersji iOS wskazuje na mechanizm pozwalający zdalnie ograniczyć funkcjonalność iPhone'a, jeśli właściciel przestanie regulować raty.

Apple szykuje nowe narzędzie do walki z dłużnikami

Na istnienie nowego systemu zwrócił uwagę serwis 9to5Mac, który przeanalizował kod programistyczny iOS 27 beta. Znalezione fragmenty kodu opisują funkcję nazwaną Restricted Mode, uruchamianą w przypadku urządzeń finansowanych przez partnerów Apple. Gdy aplikacja obsługująca umowę leasingową lub ratalną wykryje, że klient zalega z płatnościami, system może zablokować dostęp do zdecydowanej większości aplikacji.

Lista wyjątków pozostaje bardzo krótka. Użytkownik zachowałby dostęp między innymi do aplikacji Telefon, Ustawienia, App Store, Portfela, Haseł, Zdrowia, Zegara czy narzędzi ułatwień dostępu - wszystkie inne aplikacje zostałyby zablokowane. Kod sugeruje również możliwość pozostawienia aktywnych aplikacji odpowiedzialnych za krytyczne powiadomienia, takich jak Wiadomości, Dom czy wybrane aplikacje medyczne i związane z bezpieczeństwem.

Mechanizm nie usuwa zainstalowanych aplikacji ani nie anuluje aktywnych subskrypcji powiązanych z kontem App Store. Dostęp do aplikacji zostałby jedynie zablokowany do czasu uregulowania należności lub rozwiązania problemu z umową finansowania. Serwis 9to5Mac zauważa również, że liczba zaległych rat wymagana do uruchomienia blokady nie jest zapisana na stałe w systemie. Decyzję o aktywowaniu ograniczeń miałby podejmować partner finansujący zakup zgodnie z własnymi zasadami.

Apple przygotowuje również dodatkowe zabezpieczenie nazwane Partner Finance Lock. Funkcja ma uniemożliwić wymazanie urządzenia, jego odsprzedaż lub próbę obejścia blokady poprzez przywrócenie ustawień fabrycznych. Rozwiązanie zostało zintegrowane z usługą Znajdź, jednak kod nie wskazuje, aby partner finansowy uzyskiwał dzięki temu dostęp do lokalizacji telefonu. Integracja ma jedynie utrzymać blokadę nawet po wyczyszczeniu urządzenia.

Odkrycie pojawiło się dwa dni po publikacji Bloomberga o planowanym uruchomieniu programu Apple Upgrade. Według tych doniesień amerykańscy klienci otrzymają możliwość leasingu iPhone'ów, iPadów, komputerów Mac oraz Apple Watchów przy współpracy z firmą Klarna. Program ma początkowo wystartować wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, jednak sam mechanizm obecny w iOS nie wydaje się ograniczony wyłącznie do tej usługi.

Kod opisuje bowiem system App Managed Features, który pozwala autoryzowanej aplikacji partnera finansowego rejestrować urządzenie i okresowo sprawdzać status umowy. Taka konstrukcja sugeruje, że z rozwiązania mogłyby korzystać również inne firmy oferujące sprzedaż ratalną lub leasing sprzętu. W przyszłości podobne mechanizmy mogłyby zostać wykorzystane także przez operatorów komórkowych lub instytucje finansowe działające na polskim rynku, jeśli Apple udostępni im odpowiednie narzędzia.

Warto jednocześnie pamiętać, że wszystkie opisane funkcje pochodzą z testowej wersji iOS 27. Apple nie zapowiedziało jeszcze oficjalnie ani trybu Restricted Mode, ani blokady Partner Finance Lock. Kod obecny w wersji beta może jeszcze ulec zmianie przed premierą finalnego wydania systemu lub nawet zostać całkowicie usunięty.

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