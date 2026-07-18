Apple podnosi ceny. Zapłacisz więcej każdego miesiąca
Apple znów majstruje przy cenniku. Apple Music i Apple One drożeją, a polscy użytkownicy mogą szykować się na kolejne podwyżki subskrypcji.
Mam złe wieści. W Stanach Zjednoczonych wzrosły stawki za Apple Music oraz wybrane pakiety Apple One. Informacja jest już oficjalna, a powodem są „rosnące koszty licencyjne”. Dla polskiego użytkownika najważniejsze pytanie brzmi jednak: co z cenami w Polsce? I choć Apple nie ogłosił jeszcze lokalnych stawek to na podstawie amerykańskich podwyżek można już przewidywać, w którą stronę zmierza sytuacja.
Co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych i dlaczego ma to znaczenie dla Polski?
W Stanach Zjednoczonych Apple Music Individual podrożał z 10,99 dol. do 11,99 dol. Plan rodzinny skoczył z 16,99 dol. do 19,99 dol., a studencki z 5,99 dol. do 6,99 dol. Apple One również nie uniknął korekt: pakiet Family wzrósł z 25,95 dol. do 27,95 dol., a Premier z 37,95 dol. do 39,95 dol.
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To nie są małe zmiany. W przypadku Apple Music Family mówimy o wzroście o 3 dol., czyli ponad 17 proc. Dlaczego to istotne dla Polski? Bo Apple zwykle aktualizuje ceny globalnie w krótkim odstępie czasu. Jeśli w Stanach Zjednoczonych rośnie o 1-3 dol., to w Polsce niemal zawsze przekłada się to na wzrost o kilka złotych - czasem symboliczny, czasem bardziej odczuwalny.
Jak mogą wyglądać nowe ceny w Polsce?
Obecnie polskie ceny Apple Music wyglądają następująco:
- Apple Music Individual: 24,99 zł
- Apple Music Family: 39,99 zł
- Apple Music Student: 14,99 zł
Jeśli Apple zastosuje podobną skalę podwyżek jak w Stanach Zjednoczonych to można spodziewać się:
- Individual w okolicach 26,99-27,99 zł
- Family w okolicach 44,99-47,99 zł
- Student w okolicach 15,99-16,99 zł
To oczywiście szacunki, ale historia pokazuje, że Apple nie lubi asymetrii między rynkami. Gdy w 2022 r. podniesiono ceny Apple Music w Stanach Zjednoczonych to polskie stawki również wzrosły - i to w bardzo podobnej proporcji.
Apple One: tu może zaboleć bardziej
Pakiety Apple One są szczególnie wrażliwe na zmiany, bo łączą kilka usług w jedną cenę. W Polsce obecnie kosztują:
- Apple One Individual: 39,99 zł
- Apple One Family: 59,99 zł
Jeśli Apple podniesie ceny zgodnie z amerykańską skalą, można spodziewać się:
- Individual: raczej bez zmian (w Stanach Zjednoczonych nie wzrósł)
- Family: wzrost o 5-7 zł
Apple Music nadal tańszy niż Spotify… ale już nie „wyraźnie”
Warto zauważyć, że nawet po podwyżkach Apple Music w Stanach Zjednoczonych pozostaje tańszy niż Spotify. To ciekawy zwrot akcji, bo jeszcze niedawno Apple żartował z podwyżek Spotify na swoich kanałach społecznościowych. Teraz role się odwróciły - choć nie do końca, bo Apple nadal utrzymuje minimalną przewagę cenową.
W Polsce sytuacja jest podobna. Spotify Individual kosztuje 23,99 zł, czyli o złotówkę mniej niż Apple Music. Jeśli Apple podniesie ceny, różnica może się powiększyć - i to na niekorzyść Apple’a.
Czy to oznacza odpływ użytkowników? Raczej nie. Ekosystem Apple’a jest na tyle silny, że większość osób korzystających z iPhone’ów i Maców pozostanie przy Apple Music, nawet jeśli cena wzrośnie o kilka złotych. Ale wrażenie „najtańszej alternatywy” może się ulotnić.
Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.