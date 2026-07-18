Apple podnosi ceny. Zapłacisz więcej każdego miesiąca

Mam złe wieści. W Stanach Zjednoczonych wzrosły stawki za Apple Music oraz wybrane pakiety Apple One. Informacja jest już oficjalna, a powodem są „rosnące koszty licencyjne”. Dla polskiego użytkownika najważniejsze pytanie brzmi jednak: co z cenami w Polsce? I choć Apple nie ogłosił jeszcze lokalnych stawek to na podstawie amerykańskich podwyżek można już przewidywać, w którą stronę zmierza sytuacja.

Co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych i dlaczego ma to znaczenie dla Polski?

W Stanach Zjednoczonych Apple Music Individual podrożał z 10,99 dol. do 11,99 dol. Plan rodzinny skoczył z 16,99 dol. do 19,99 dol., a studencki z 5,99 dol. do 6,99 dol. Apple One również nie uniknął korekt: pakiet Family wzrósł z 25,95 dol. do 27,95 dol., a Premier z 37,95 dol. do 39,95 dol.

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To nie są małe zmiany. W przypadku Apple Music Family mówimy o wzroście o 3 dol., czyli ponad 17 proc. Dlaczego to istotne dla Polski? Bo Apple zwykle aktualizuje ceny globalnie w krótkim odstępie czasu. Jeśli w Stanach Zjednoczonych rośnie o 1-3 dol., to w Polsce niemal zawsze przekłada się to na wzrost o kilka złotych - czasem symboliczny, czasem bardziej odczuwalny.

Jak mogą wyglądać nowe ceny w Polsce?

Obecnie polskie ceny Apple Music wyglądają następująco:

Apple Music Individual: 24,99 zł

Apple Music Family: 39,99 zł

Apple Music Student: 14,99 zł

Jeśli Apple zastosuje podobną skalę podwyżek jak w Stanach Zjednoczonych to można spodziewać się:

Individual w okolicach 26,99-27,99 zł

Family w okolicach 44,99-47,99 zł

Student w okolicach 15,99-16,99 zł

To oczywiście szacunki, ale historia pokazuje, że Apple nie lubi asymetrii między rynkami. Gdy w 2022 r. podniesiono ceny Apple Music w Stanach Zjednoczonych to polskie stawki również wzrosły - i to w bardzo podobnej proporcji.

Apple One: tu może zaboleć bardziej

Pakiety Apple One są szczególnie wrażliwe na zmiany, bo łączą kilka usług w jedną cenę. W Polsce obecnie kosztują:

Apple One Individual: 39,99 zł

Apple One Family: 59,99 zł

Jeśli Apple podniesie ceny zgodnie z amerykańską skalą, można spodziewać się:

Individual: raczej bez zmian (w Stanach Zjednoczonych nie wzrósł)

Family: wzrost o 5-7 zł

Apple Music nadal tańszy niż Spotify… ale już nie „wyraźnie”

Warto zauważyć, że nawet po podwyżkach Apple Music w Stanach Zjednoczonych pozostaje tańszy niż Spotify. To ciekawy zwrot akcji, bo jeszcze niedawno Apple żartował z podwyżek Spotify na swoich kanałach społecznościowych. Teraz role się odwróciły - choć nie do końca, bo Apple nadal utrzymuje minimalną przewagę cenową.

W Polsce sytuacja jest podobna. Spotify Individual kosztuje 23,99 zł, czyli o złotówkę mniej niż Apple Music. Jeśli Apple podniesie ceny, różnica może się powiększyć - i to na niekorzyść Apple’a.

Czy to oznacza odpływ użytkowników? Raczej nie. Ekosystem Apple’a jest na tyle silny, że większość osób korzystających z iPhone’ów i Maców pozostanie przy Apple Music, nawet jeśli cena wzrośnie o kilka złotych. Ale wrażenie „najtańszej alternatywy” może się ulotnić.

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