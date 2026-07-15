Wszystko drożeje, a telewizory nie. Powód ci się nie spodoba

Rynek telewizorów wchodzi w nową fazę, w której cena sprzętu coraz mniej zależy od kosztów jego produkcji, a coraz bardziej od… reklam wyświetlanych na ekranie. To nie jest teoria spiskowa ani narzekanie boomerów na „dzisiejsze czasy”. To twarde dane z raportu Omdii, które pokazują, że model biznesowy branży TV właśnie przesuwa się z hardware’u na monetyzację użytkownika.

I tak, oznacza to dokładnie to, co myślisz: telewizory są tanie, bo producenci zarabiają na tym, że patrzysz na reklamy.

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Ceny telewizorów stoją w miejscu, choć koszty produkcji rosną

Omdia zwróciła uwagę na coś, co analityków zaskoczyło. W pierwszym kwartale sprzedaż telewizorów wzrosła o 6 proc. rok do roku - co samo w sobie jest wynikiem mocnym, choć częściowo napędzanym przez mundial. Ale ciekawsze jest to, że ceny TV praktycznie nie drgnęły, mimo że komponenty, zwłaszcza pamięci DRAM, poszły ostro w górę.

Samsung jeszcze na początku roku straszył „RAMageddonem” sugerując, że telewizory mogą podrożeć. Nie podrożały. I teraz już wiemy dlaczego.

Smart TV: obietnica streamingu, rzeczywistość reklam

Smart TV miały być bramą do świata streamingu. W praktyce stały się bramą do świata reklam, rekomendacji sponsorowanych i zbierania danych o użytkowniku. To już nie jest wyjątek. To norma. Niezależnie od tego, czy kupujesz telewizor za 1500 zł, czy za 15 tys. zł - interfejs jest ten sam, a wraz z nim te same reklamy. Wysoka półka nie chroni przed niskomarżowym modelem biznesowym. W praktyce oznacza to, że producenci mogą sprzedawać telewizory z minimalnym zyskiem, bo prawdziwe pieniądze zarabiają później - na tym, co oglądasz, jak oglądasz i kiedy oglądasz.

Titan OS na telewizorach Philipsa

W Stanach Zjednoczonych ten model jest już dobrze zakorzeniony. Roku, Amazon Fire TV, Walmart (po przejęciu Vizio) - wszyscy grają w tę samą grę: tanie urządzenie, drogi użytkownik. Europa długo była bardziej konserwatywna, ale to się kończy. Omdia przewiduje, że do 2030 r. aż 28 proc. użycia systemów Smart TV w Europie przypadnie na platformy, które… jeszcze w 2022 r. nie istniały.

Chodzi o takie systemy jak:

Vidaa w telewizorach Hisense

Titan OS w Philipsach

TiVo OS w wybranych modelach

Wszystkie mają jedną wspólną cechę: są zbudowane wokół reklam i monetyzacji danych. I rosną kosztem gigantów: Google TV, LG webOS i Samsung Tizen.

To nie jest przypadek. To jest strategia.

Smart TV śledzą cię nawet przez HDMI

Telewizory potrafią robić screenshoty tego, co oglądasz - nawet jeśli sygnał idzie przez HDMI, np. z konsoli czy odtwarzacza Blu-ray. To nie jest teoria, to udokumentowany mechanizm ACR (Automatic Content Recognition). Jeśli więc zastanawiasz się, skąd telewizor wie, że grasz w GTA albo oglądasz film z płyty - to właśnie stąd. Czy da się tego uniknąć? Tak, ale wymaga to dyscypliny. Po prostu można… nie podłączać telewizora do Internetu.

Wtedy nie wyświetli reklam i nie zbierze danych. Ale tracisz wtedy:

aktualizacje systemu,

aplikacje streamingowe,

funkcje smart,

sterowanie głosowe,

integrację z domem inteligentnym.

Dlatego większość użytkowników i tak podłącza TV do Internetu. A producenci doskonale o tym wiedzą.

Telewizor za 1999 zł? To nie okazja. To inwestycja w twoje dane

Warto spojrzeć na to szerzej: telewizory są dziś jednym z najtańszych dużych ekranów w historii elektroniki użytkowej. 55-calowy model z HDR, lokalnym wygaszaniem i 120 Hz potrafi kosztować mniej niż średniej klasy telefon.

To nie jest magia. To nie jest filantropia producentów. To jest nowy model biznesowy, w którym telewizor jest tylko platformą do wyświetlania reklam i zbierania danych.

W pewnym sensie wracamy do telewizji sprzed 30 lat - tylko zamiast reklam w trakcie programu mamy reklamy w menu, na ekranie głównym, w rekomendacjach, a czasem nawet w ustawieniach. No cóż.

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