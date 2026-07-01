Ile osób przebywa w Polsce? Ciekawe dane z GUS

Oficjalne informacje wskazują, że w 2026 r. Polska liczyła ok. 37,28 mln mieszkańców. Liczba zameldowanych osób różni się jednak od faktycznej liczby ludzi, którzy przebywają w kraju. Do liczby mieszkańców należy dodać także cudzoziemców. GUS przedstawia dane, które, mimo że są ciekawe, nie stanowią oficjalnych statystyk pod kątem ludności.

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GUS sprawdził, ile osób faktycznie przebywa w Polsce

Jak wynika z najnowszych danych, pod koniec 2025 r. w Polsce przebywało ok. 38,8 mln ludzi. Jeśli porównać to z ostatnim rokiem, wynik ten jest wyższy o ok. 40 tys. niż pod koniec 2024 r. Zdecydowaną część stanowią mieszkańcy kraju nad Wisłą. Z kolei cudzoziemcy stanowili grupę na poziomie 2,3 mln.

Z prostej matematyki wynika, że cudzoziemcy stanowili ok. 5,9 proc., a Polacy - 94,1 proc. W analizie jednak wzięto pod uwagę wyłącznie osoby posiadające numer PESEL - także cudzoziemców, którzy uzyskali numer na pobyt stały lub czasowy. Dane obejmują osoby przebywające na terytorium Polski, dla których odnotowano aktywność przynajmniej w jednym rejestrze administracyjnym.

Jeśli porównamy dane z 2024 r., można zauważyć znaczący wzrost liczby cudzoziemców z 2,075 mln do 2,3 mln osób, co stanowi przyrost na poziomie 225 tys. Zdecydowaną większość stanowią tu obywatele Ukrainy (73 proc.) - jest ich zatem ponad 1,67 mln. Cudzoziemcy osiedlają się głównie w większych miastach oraz gminach o rozwiniętych funkcjach przemysłowych i logistycznych.

Największy ich udział odnotowano w woj. dolnośląskim (9,8 proc.) i mazowieckim (9,3 proc.), a najniższy w podkarpackim i świętokrzyskim (2 proc.). Najwyższe wartości notują większe miasta: Wrocław (19,5 proc.), Warszawa (14,5 proc.) czy Poznań (12,5 proc.). Zdecydowanie najwięcej obywateli Ukrainy znajdziemy w woj. mazowieckim (346,1 tys. osób) i dolnośląskim (237,3 tys.).

Dane nie są oficjalnymi statystykami

Warto podkreślić metodologię zbierania danych. Wartości przedstawiane przez Główny Urząd Statystyczny obejmują wyłącznie oficjalne informacje na podstawie tzw. metody śladów życia, wyciągniętych z rejestrów administracyjnych. W praktyce liczba osób przebywających na terenie Polski może być znacznie wyższa.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.