W Polsce powstanie nowy ogromny zalew. Powierzchnia to 100 ha

Miasto Radom oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będą wspólnie pracować przy przygotowaniu budowy wielofunkcyjnego zbiornika wodnego w zlewni Pacynki. Podpisano właśnie list intencyjny w tej sprawie.

Ma to być pierwszy formalny krok do realizacji przedsięwzięcia. Jego głownym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, poprawa retencji oraz stworzenie nowych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców.

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Ochrona przed powodziami i większa retencja wody

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Katarzyna Dąbrowska podkreśla, że planowana inwestycja, w ramach której ma powstać m.in. zapora piętrząca wodę, ma poprawić odporność miasta i okolicznych gmin na zmiany klimatyczne. To jednak nie wszystko. Nowy zalew ma stać siętakże atrakcją turystyczną.

Naszą intencją jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i bilansu wodnego, ale wielofunkcyjny charakter zbiornika pozwoli także na jego wykorzystanie przez mieszkańców do celów rekreacyjnych - dodaje Katarzyna Dąbrowska.

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Planowany zbiornik powstanie na terenie doliny rzeki Pacynki.

Retencja oznacza zdolność do magazynowania wody i jej stopniowego uwalniania. Mogą ją zapewniać zarówno naturalne mokradła, lasy czy doliny rzeczne, jak i sztucznie budowane zbiorniki wodne.

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Ma to ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz funkcjonowania środowiska. Zatrzymana woda zmniejsza ryzyko powodzi błyskawicznych, zasila wody gruntowe i pomaga ograniczać skutki suszy. Oznacza to większą odporność regionu na coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska pogodowe.

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Powstanie gigant na sto hektarów

Katarzyna Dąbrowska zaznacza, że Wody Polskie będą czuwać nad wykonaniem inwestycji z poszanowaniem obszarów chronionych, którymi otoczona jest lokalizacja przewidywana dla zbiornika.

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Planowany zbiornik powstanie na terenie doliny rzeki Pacynki, który od początku 2025 r. znajduje się w granicach administracyjnych Radomia. Urzędnicy szacują, że zbiornik już na początku 2029 r. może służyć mieszkańcom Radomia, ale również okolicznych gmin.

Wody Polskie dodają, że wielofunkcyjny zbiornik Pacyna ma mieć powierzchnię około 100 ha, czyli będzie 8 razy większy od zalewu na Borkach.

Budowa zbiornika będzie procesem wieloetapowym wymagającym przeprowadzenia prac projektowych, środowiskowych oraz formalnoprawnych, poprzedzających wykonanie robót budowlanych i uruchomienie obiektu. Docelowym etapem będzie realizacja robót budowlanych. W ramach inwestycji powstaną: zapora, urządzenia hydrotechniczne, czasza zbiornika i infrastruktura towarzysząca.

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Bogdan Stech Redaktor Dziennikarz Spider's Web, zajmuje się tematyką militariów i obronności. Jest pasjonatem lotnictwa, broni pancernej i miłośnikiem symulatorów. Pisze o nowych technologiach, takich jak broń hipersoniczna czy laserowa. Interesuje się historią konfliktów oraz Chin i Wietnamu w XX wieku. Dziennikarzem jest od 1998 roku. Pracował w Super Expressie, Gazecie Wyborczej, Purepc. Jest autorem trzech książek poświęconych wojnie w Wietnamie. Prywatnie interesuje się również fizyką, grami, kotami i kolarstwem górskim.