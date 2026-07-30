Odbieram Disney+ za darmo na trzy miesiące. Ty też możesz

Disney+ to jeden z serwisów VOD, który dość często uruchamia kolejne promocje pozwalające na tanie oglądanie treści Disneya (a także Pixara czy Marvela). Niedawno uruchomiono przecenę na platformę pozwalającą zaoszczędzić 10 zł/mies. Teraz jednak McDonald’s podjął współpracę z Disney+ i pozwala odebrać dostęp za punkty lojalnościowe z sieci restauracji.

Disney+ za darmo na trzy miesiące w aplikacji McDonald’s

Sprawa wygląda tak, że w aplikacji McDonald’s, która służy do zbierania punktów lojalnościowych, za każdą wydaną złotówkę dostajemy 10 punktów. Czyli za średniej wielkości zamówienie za 30 zł mamy już 300 punktów. Standardowo wymienimy je na kupony, np. na tańsze burgery, zestawy czy pomniejsze rzeczy bez dodatkowych opłat.

Jednak jest lepszy sposób na spożytkowanie punktów. Od 3 sierpnia w zakładce Dropy (środkowa część dolnego panelu) będzie dostępny kod na trzy miesiące abonamentu Disney+ w planie Standard bez dodatkowych opłat. Będzie go można odblokować za 1000 punktów, czyli ekwiwalent zakupów za 100 zł z aplikacją.

Jeśli jemy od czasu do czasu w McDonald’s, wydanie 100 złotych na kilka burgerów wcale nie jest wyzwaniem. Normalnie za podobną liczbę punktów w aplikacji sieci fast foodów można odebrać gratisowe małe frytki (za 790 punktów) o wartości kilku złotych. Natomiast miesiąc Disney+ Standard normalnie kosztuje 34,99 zł, czyli przez trzy miesiące to już 105 zł.

Biorąc pod uwagę, że dostęp do platformy można odebrać przy okazji jedzenia (lub picia) w McDonald’s, to się zdecydowanie opłaca.

Nie tylko dla nowych klientów, także dla powracających

Istotny jest również fakt, iż kod z 3-miesięcznym dostępem będą mogli wykorzystać nie tylko nowi, ale także powracający klienci. Jeśli obecnie korzysta się z aktywnej subskrypcji Disney+, kod będzie można odebrać, ale dopóki aktywny pakiet się nie skończy, nie zrealizujesz go. Aktywacja ma również wymagać zgody na automatyczne płatności po zakończeniu okresu bezpłatnego.

Kod będzie można odebrać do 23 sierpnia. Jego ważność natomiast została ustalona na 22 września. Z promocji mamy możliwość skorzystania tylko raz, niezależnie od liczby posiadanych kont Disney+. Mimo wszystko - warto. Sam odbiorę dostęp, gdy tylko będzie to możliwe.

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