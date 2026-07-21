Motorola oddaje kasę za telefony. Nawet do 1500 zł, jeśli lubisz składaki

Promocja Motoroli działa w formacie zwrotu pieniędzy. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy kupić smartfon w domyślnej cenie obowiązującej w popularnych sklepach z elektroniką. Następnie musimy upomnieć się o zwrot pieniędzy, a te trafią nam na konto bankowe. Oto, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w akcji.

Motorola oddaje pieniądze za kupno składanych telefonów

Promocja Motoroli dotyczy najnowszych składanych smartfonów z serii razr. W akcji bierze udział łącznie pięć modeli. Wysokość zwrotu zależy jednak od ceny samego urządzenia. To oczywiste, że za najtańsze modele otrzymamy mniejszy zwrot niż za najdroższe. Poszczególne kwoty zwrotu na konto wyglądają następująco:

Motorola razr 70 8/256 GB - 500 zł;

Motorola razr 70 plus 12/512 GB - 750 zł;

Motorola razr 70 Ultra 16/512 GB - 1000 zł;

Motorola razr fold 16/512 GB - 1500 zł;

Motorola razr fold FIFA World Cup 2026 Collection 16/512 GB - 1500 zł.

Najtańszy jest tu razr 70, którego można kupić już za ok. 3400 zł. Wyższy model kosztuje 4600 zł, sztandarowy 70 Ultra - 5999 zł, a pierwszy w historii razr fold - 9999 zł.

Aby otrzymać zwrot pieniędzy, urządzenie trzeba zakupić od 21 lipca do 17 sierpnia 2026 r. w sklepie będącym partnerem promocji: Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik, MediaMarkt czy u najpopularniejszych operatorów sieci komórkowych. Następnie należy:

zarejestrować zakup na stronie cashback.motopromocja.pl do 23 sierpnia 2026 r.;

wypełnić formularz, dołączając m.in. dowód zakupu oraz dane – w tym numer konta, na które pieniądze zostaną przelane;

zaczekać na przelew zwrotny, który trafi na konto w ciągu 60 dni od momentu rejestracji.

Z regulaminu wynika, że producent przygotował określoną pulę pieniężną w wysokości 173 750 zł. Oznacza to, że promocja jest ograniczona nie tylko datą, ale też liczbą zarejestrowanych urządzeń. Zwrot za razr fold jest możliwy tylko dla 40 egzemplarzy, razr 70 ultra - 70, razr 70 plus - 15, a razr 70 - dla 65 uczestników. Łącznie 190 osób z całego kraju może skorzystać z promocji.

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