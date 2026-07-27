Moje rozmowy z czatbotem nie są bezpieczne. Prywatność to ściema

Niedawno informowaliśmy o sytuacji, w której w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google pojawiły się rozmowy z ChatGPT. Tym razem doszło do podobnego zdarzenia. Do internetu trafiły bowiem czaty z jednym z najlepszych (jak nie najlepszym) czatbotów sztucznej inteligencji na rynku. Jeśli piszesz z Claude, możesz nie czuć się bezpieczny.

Rozmowy z Claude nie są bezpieczne i trafiły do wyszukiwarki Google

W miniony weekend jeden z użytkowników Reddita zauważył, że wyszukiwarka Google jest w stanie wyświetlić prywatne czaty ze sztuczną inteligencją Claude. W wynikach pojawiły się wątki, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego: poufne analizy prawników dotyczące strategii procesowych, osobiste zwierzenia, a nawet kompletne fragmenty kodu, projektów i aplikacji.

Aby wyświetlić te czaty, wykorzystano specjalne polecenie w wyszukiwarce Google: site:claude.ai/share . Ta prosta komenda pozwoliła na wyświetlenie klikalnych linków prowadzących prosto do zapisów rozmów. Oczywiście nie umożliwiało to kontynuowania konwersacji, ale i tak można było wszystko przeczytać. Obecnie linki te zostały usunięte i nie można uzyskać do nich dostępu.

Jak do tego doszło? Prawdopodobnie zawinił błąd po stronie Anthropic, który został po cichu załatany. Problemem okazał się fakt, że każdy czat realizowany z czatbotem sztucznej inteligencji tego dostawcy można udostępnić za pomocą linku. Robi się to, aby np. pokazać komuś projekt, nad którym pracujemy - przydaje się to też podczas sesji burzy mózgów.

Teoretycznie każdy taki link zawiera dopisek noindex , który powinien zapobiegać indeksowaniu przez wyszukiwarki takie jak Google. Zauważone linki z prywatnymi rozmowami również obejmowały żądanie niewyświetlania w wynikach wyszukiwania, lecz to nie zapobiegło ich ujawnieniu.

To nie pierwsza taka sytuacja z czatbotem sztucznej inteligencji.

To nie pierwszy raz, gdy dostawcy AI wyłożyli się na absolutnych podstawach bezpieczeństwa. Parę miesięcy temu w dokładnie ten sam sposób wyciekły rozmowy użytkowników ChatGPT. Twórcy jednak szybko zorientowali się, że inni mogą czytać cudze konwersacje z AI, i usunęli taką możliwość. To pokazuje, że prywatność w rozmowach z czatbotami po prostu nie istnieje.

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