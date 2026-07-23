Niby smartfon, a jakby tablet. Apple złamie historyczną barierę

Choć tablety całkowicie nie umarły, znacząco straciły na popularności. Wczesne modele tabletów oferowały ekrany o przekątnej około 7 cali. Jednak w erze, w której telefony dawno przestały być kompaktowe i dysponują panelami 4–5 cali, zakup osobnego, większego urządzenia często mija się z celem. Tym bardziej że dzisiejsze smartfony oferują wyświetlacze sięgające aż 6,9 cala. Apple zamierza jednak w przyszłym roku pójść o krok dalej.

Apple przekroczy granicę 7 cali w przyszłorocznym, jubileuszowym iPhone’ie

Firma szykuje się do małej rewolucji. Po tegorocznym iPhone'ie 18 Pro (Max), który przyniesie jedynie ewolucyjne zmiany względem modelu 17 Pro (Max), w 2027 roku zadebiutuje wersja przygotowana z okazji 20-lecia marki. Mówi się, że będzie to jubileuszowy iPhone XX (20), który pojawi się na rynku obok modeli z serii 19 Pro.

Sprawdzony informator Digital Chat Station podaje, że gigant z Cupertino już teraz testuje wyświetlacz dostosowany z myślą o jubileuszowym modelu. Według jego doniesień panel ma zachować identyczne proporcje jak ten zastosowany w 17 Pro Max, ale sam rozmiar ekranu będzie większy. Raport wskazuje na przekątną 6,96 cala, która w materiałach marketingowych Apple ma być ujmowana po prostu jako 7 cali.

Dla porównania: w obecnych generacjach Pro Max (począwszy od 16 Pro Max) stosowane są wyświetlacze OLED o przekątnej 6,9 cala (po odliczeniu zaokrąglonych rogów to fizycznie 6,86 cala).

Byłby to pierwszy w historii iPhone z tak ogromnym ekranem. Oczywiście fakt, że Apple testuje takie rozwiązanie, nie daje gwarancji trafienia do produkcji. Aby jednak nas zaskoczyć, gigant z Cupertino będzie musiał wykonać więcej zmian niż te, które trafią do 18 Pro. W nadchodzącym jubileuszowym modelu producent ma zastosować ekran z zakrzywionymi bokami – najprawdopodobniej stąd wynikają te różnice w wielkości.

Steve Jobs przewraca się w grobie przez dwukrotnie większe iPhone’y

Pierwsze generacje iPhone'ów charakteryzowały się ekranami o przekątnej poniżej 4 cali — kultowe modele 3G i 3GS miały zaledwie 3,5 cala.

Oznacza to, że w ciągu około dwóch dekad Apple powiększy wyświetlacze swoich smartfonów dwukrotnie - oczywiście o ile doniesienia o 7-calowym iPhone’ie XX się sprawdzą. Apple w ostatnich latach znacząco powiększał jednak swoje panele: w pierwszym 11 Pro Max był dostępny ekran 6,5-calowy, w kolejnych (od 12 Pro Max do 15 Pro Max) - 6,7-calowy, a obecnie jest to już 6,9 cala.

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