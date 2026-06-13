Smartfon do zdjęć od trzech koła w górę. Z hulajnogą albo robotem

Xiaomi to firma, którą Polacy uwielbiają, bo ma w ofercie produkty o świetnym stosunku ceny do jakości. W przypadku smartfonów średniopółkowce od lat wyróżniają się za sprawą specyfikacji, lecz w przypadku modeli z linii Xiaomi 17T marka zaproponowała coś interesującego: flagowce w cenie dotychczas kojarzonej z segmentem mid-range. W sprzedaży pojawiły się dwa telefony z tej rodziny, czyli Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro, w kilku wersjach kolorystycznych i pojemnościowych.

Xiaomi 17T Pro - ekran i obudowa

Pierwszym z nowych urządzeń jest Xiaomi 17T Pro. Smartfon wyposażono w ogromny, bo aż 6,83-calowy calowy wyświetlacz typu AMOLED o rozdzielczości 1.5K (2722 na 1280 pikseli, ~447 ppi). Zajmuje on 91,1 proc. frontu urządzenia, dzięki czemu ramki dookoła panelu są wąskie, a urządzenie mierzy dokładnie 162.2 x 77.5 x 8.3 mm, nieźle więc leży w dłoni biorąc pod uwagę, jaką panel ma powierzchnię.

Wyświetlacz, podobnie jak plecki tego urządzenia, pokryto wzmocnionym szkłem Gorilla Glass 7i. Obudowa z aluminiową ramką spełnia wymagania normy IP68 (zanurzenie na głębokość do 1,5 m w czasie do 30 min.) przy wadze 219 gramów. Smartfon czuć w ręku i w kieszeni, ale, co na plus, przez swój kształt nie męczy dłoni podczas korzystania z niego nawet przez dłuższy czas.

Wyświetlacz odświeżany jest z częstotliwością do 144 Hz, co na pewno docenią gracze. Bez problemu można korzystać z niego również w ostrym słońcu (szczytowa jasność do 3500 nitów), jak i w nocy (minimalna jasność 1 nit). Nie zabrakło też obsługi trybów HDR (Dolby Vision, HDR10+) oraz funkcji ochrony wzroku Xiaomi Vision Care, zarządzającej niebieskim światłem, migotaniem i rozmyciem ruchu.

Xiaomi 17T Pro - procesor i wydajność

Xiaomi 17 Pro dostał ośmiordzeniowy procesor Mediatek Dimensity 9500, wykonany w 3-nanometrowym procesie technologicznym z 12 GB pamięci operacyjnej. Smartfon wyposażono również w szybki modem 5G z obsługą trybu Dual-SIM oraz wsparciem dla technologii ESIM. Nie zabrakło również gniazd nano-SIM.

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Xiaomi 17T Pro może pochwalić się również szybkimi modułami Wi-Fi 7 (działający w dwóch zakresach) oraz Bluetooth 6.0 (z obsługą audio Hi-Res Wireless Audio; 24-bit / 192 kHz). Do tego dochodzi NFC do płatności zbliżeniowych oraz GPS z GLONASS, BDS, GALILEO i QZSS do precyzyjnej lokalizacji. Całością zarządza Android 16 z najnowszą nakładką Xiaomi, czyli HyperOS 3.

Oprócz tego w Xiaomi 17T Pro znalazło się miejsce na skaner linii papilarnych umieszczony w warstwie pod ekranem oraz port USB-C służący zarówno do ładowania HyperCharge z mocą nawet 100 W, jak i przewodowego ładowania zwrotnego innych gadżetów z mocą do 22,5 W. Energię w ogniwie o pojemności aż 7000 mAh można uzupełniać również drogą bezprzewodową - w tym przypadku z mocą 50 W.

Xiaomi 17T Pro - aparat

Jedną z największych zalet Xiaomi 17T Pro jest potrójny aparat fotograficzny o naprawdę wyśrubowanych parametrach. Ten podstawowy obiektyw robi zdjęcia o wielkości do 50 Mpix przy ekwiwalencie ogniskowej 23 mm z przysłoną f/1.7, z obrazem przechwytywanym na matrycy o wielkości 1/1.31”. Oznacza to, że pojedynczy piksel ma wielkość zaledwie 1.2 um.

Nie zabrakło tutaj też peryskopowego telefoto, które również robi zdjęcia o wielkości do 50 Mpix z zoomem 5x (115 mm) z przysłoną f/3.0 na matrycy o wielkości 1/2.76” (0,64 um) z optyczną stabilizacją obrazu. Obiektyw ultrawide o ekwiwalencie ogniskowej 15 mm pozwala z kolei na obrazowanie o wielkości do 12 Mpix z przysłoną f/2.2 (1/3.06”, 1.12 um, 120 stopni).

Obiektyw portretowy zasługuje na szczególną uwagę, bo mamy tu do czynienia z konstrukcją optyczną Leica UltraPure z hybrydową strukturą obiektywu Leica Summilux (1G + 6P). Można robić nim zdjęcia makro z odległości 30 cm, ale może on pracować również w trybie zoomu optycznego 10x (wycina kadr ze środka matrycy). A co z selfie? Te mają wielkość do 32 MPix (21 mm, f/2.2, 1/3.42", 0.64µm).

Xiaomi 17T Pro - unikalne funkcje aparatu

Za sprawą algorytmów sztucznej inteligencji, seria Xiaomi 17T pozwala na robienie zdjęć obiektywem portretowym w trybie AI Ultra Zoom z nawet 120-krotnym zoomem. Do tego dochodzi funkcja Leica Live Moment obsługująca wszystkie trzy obiektywy, dzięki której telefon nie rejestruje jedynie statycznego zdjęcia, ale przechwytuje też ruch, w tym mimikę twarzy, a tym samym emocje fotografowanych przez nas osób.

Galeria: 8 zdjęć Przykładowe zdjęcia wykonane Xiaomi 17T Pro w trybach 15/23/115/230 mm; pomniejszone do 1280px na dłuższym boku 1 / 8

Do tego dochodzi tryb Leica Live Portrait z rozmyciem tła poprzez dodanie efektu bokeh. Konsumenci, którzy zdecydują się na Xiaomi 17T Pro, będą mogli kręcić też filmy z rozmyciem tła w rozdzielczości 4K i 60 FPS-ach jednocześnie, a Tryb kinowy Live z funkcją Ultra-HD Live Moment w 4K pozwala uzyskać płynny efekt zoomu za pomocą funkcji Freestyle lub Portrait Live cinematography.

W oprogramowaniu pojawił się również tryb Scena, optymalizujący przechwytywanie obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych. Xiaomi 17T Pro sprawdzi się zatem zarówno jako aparat, jak i jako kamera, nie tylko za dnia, ale również po zmroku oraz w zamkniętych pomieszczeniach - w tym np. na halach koncertowych i stadionach.

Xiaomi 17T Pro i Xiaomi 17T - podobieństwa i różnice

Ofertę uzupełnia Xiaomi 17T, mniejszy i tańszy, ale wyposażony w dokładnie ten sam teleobiektyw z 5-krotnym zoomem, co Xiaomi 17T Pro. Identyczne są w nim również obiektywy ultrawide i ten do selfie. Aparat główny z kolei również robi zdjęcia o wielkości 50 Mpix przy ekwiwalencie ogniskowej 23 mm z przysłoną f/1.7; ma jedynie nieco mniejszą matrycę (1/1.55", 1.0µm).

A czym jeszcze pod względem parametrów różnią się od siebie Xiaomi 17T Pro i Xiaomi 17T? W tym tańszym modelu zamontowano nieco mniejszy ekran (6.59”, 2756 x 1268 pikseli, ~460 ppi, 120 Hz), inny procesor MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4 nm) z Wi-Fi 6e i akumulator o pojemności 6500 mAh ładowany z mocą 67 W. Poza tym telefony współdzielą ze sobą specyfikację techniczną.

Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro - kolory, polskie ceny i promocja na start

Xiaomi 17T w bazowej wersji z 256 GB pamięci został wyceniony na jedynie 2999 zł (cena rekomendowana), a to naprawdę niezła kwota jak na to, co smartfon oferuje pod względem specyfikacji i możliwości fotograficznych. Za model z 512 GB przestrzeni na system i dane użytkownika płacimy z kolei 3399 zł (cena rekomendowana). Smartfony są dostępne w trzech kolorach: czarnym, eterycznym fioletowym (Deep Violet) i żywym niebieskim (Deep Blue).

Xiaomi 17T Pro w podstawowej wersji również ma 256 GB pamięci, a jego cena rekomendowana to 3699 zł. Oprócz tego, w sprzedaży dostępne są modele wyposażone w 512 GB i 1 TB przestrzeni dyskowej, których ceny rekomendowane wynoszą odpowiednio 3999 zł i 4499 zł. Niezależnie od tego, na który wariant pojemnościowy się zdecydujemy, możemy wybrać też jeden z trzech kolorów: czarny, ciemnoniebieski (Blue) i ciemnofioletowy (Violet).

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Do tego, w ramach oferty premierowej w sieciach partnerskich, przy zakupie Xiaomi 17T w wersji z 512 GB lub Xiaomi 17T Pro w wersjach z 512 GB lub 1 TB możliwe jest bezpłatne dobranie do zamówienia jednego z dwóch sprzętów o rekomendowanej cenie 1499 zł. Do wyboru są hulajnoga elektryczna Xiaomi Electric Scooter 6 Lite i robot sprzątający Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max.

Biorąc pod uwagę te ceny oraz bonusy, warto rozważyć zakup tych urządzeń w wersji z 512 GB pamięci wewnętrznej. To niezwykle atrakcyjna oferta premierowa, a Xiaomi 17T i 17T Pro to bardzo udane, świetnie wyglądające sprzęty. Aparaty z dużym zoomem, w połączeniu z wysoką wydajnością oraz długim czasem na jednym ładowaniu, to coś, co nabywcy smartfonów w 2026 r. z pewnością docenią, zwłaszcza w tym segmencie cenowym.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie. W Grupie Spider’s Web od 2012 r. W swoich tekstach skupia się na Apple’u, telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą Rozrywka.Blog, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.