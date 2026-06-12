Koniec dziwnego ograniczenia w Windows 11. Tańszy laptop wystarczy

Microsoft dwa lata temu wprowadził na rynek kategorię urządzeń określaną jako Copilot+ PC. To maszyny z Windowsem 11, które ekskluzywnie obsługiwały funkcje sztucznej inteligencji wbudowane w system operacyjny. Początkowo miano to było zarezerwowane tylko dla maszyn z układami Qualcomm Snapdragon, lecz z czasem trafiło także na urządzenia ze specjalnymi procesorami Intel Core i AMD Ryzen. Teraz nie będzie już takiego wymogu.

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Funkcje Windows 11 Copilot+ trafią na komputery z GeForce RTX

Kluczem do skorzystania z funkcji sztucznej inteligencji zintegrowanych z Windowsem 11 jest czip NPU o mocy co najmniej 40 TOPS. To dedykowany układ stworzony do obliczeń AI, wbudowany w procesory Snapdragon X Elite, AMD Ryzen AI czy Intel Core Ultra. Funkcje sztucznej inteligencji w systemie są przetwarzane lokalnie, na urządzeniu, dlatego wymagają odpowiedniego sprzętu.

Sęk w tym, że tak naprawdę każdy nowoczesny PC z odpowiednio wydajną kartą graficzną jest w stanie obsłużyć lokalne modele sztucznej inteligencji. W wielu laptopach i komputerach stacjonarnych znajdują się układy GeForce RTX o wysokiej mocy obliczeniowej AI. Te układy oferują ogromną wydajność, znacząco przewyższającą możliwości NPU wymagane do Copilot+.

Aby rozpromować komputery Copilot+, Microsoft ograniczał obsługę funkcji sztucznej inteligencji Windowsa 11 wyłącznie do określonych czipów. Gdyby udostępnił ją od razu także dla posiadaczy kart graficznych GeForce RTX, zmniejszyłby atrakcyjność nowych urządzeń.

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Teraz, prawie dwa lata po premierze, producent systemu wreszcie kończy z tą ekskluzywnością. Microsoft po cichu ujawnił, że lokalnie działające funkcje sztucznej inteligencji w systemie Windows 11 będą dostępne dla urządzeń z układami GeForce RTX. Wymagania obejmują:

kartę graficzną z serii RTX 30 lub nowszą – zarówno w wersji laptopowej, jak i stacjonarnej;

co najmniej 6 GB pamięci wideo (VRAM) układu graficznego.

Tak naprawdę do obsługi funkcji sztucznej inteligencji wystarczy zatem tańszy i starszy laptop z układem takim jak GeForce RTX 3050. Właściwie każdy nowszy RTX spełnia te kryteria.

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Jakie funkcje będą dostępne, a jakie nie?

Za obsługę wbudowanych w system Windows 11 funkcji sztucznej inteligencji będzie odpowiadać model językowy Phi Silica. Dzięki niemu będzie można korzystać z rozwiązań takich jak:

formatowanie tekstu w aplikacjach z wykorzystaniem AI;

podsumowanie tekstu;

przepisanie tekstu;

zamiana tekstu na tabelę;

generowanie ogólnych podpowiedzi dla użytkownika.

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To jednak nie oznacza, że wszystkie funkcje Copilot+ będą dostępne na maszynach z układami GeForce RTX. Opcje takie jak Windows Recall, Click to Do oraz AI w programie Microsoft Paint wciąż są zarezerwowane wyłącznie dla urządzeń wyposażonych w dedykowany czip NPU.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.