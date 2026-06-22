Szyby lecą z najwyższego wieżowca w Polsce. "Obudził mnie straszny huk" 

Z najwyższego wieżowca nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej, spadła w nocy szyba. O zdarzeniu poinformował serwis tvn24.pl. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale stojący w pobliżu samochód został uszkodzony.

- Obudził mnie straszny huk. Nie wiedziałam, co się dzieje. Po chwili zaczął spadać kolejny kawałek. Dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, że to szyba. Zaczęłam od razu zamykać okna, bo myślałam, że będą spadać kolejne elementy. Na miejsce przyjechała policja, która zabezpieczyła ulicę - relacjonowała portalowi kobieta mieszkająca obok biurowca.

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Jak potwierdziła tvn24.pl nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, szyba "wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę".

Póki co zarządzający Varso Tower nie skomentowali, co było przyczyną upadku szyby.

To nie pierwszy taki incydent

Do podobnego zdarzenia doszło we wrześniu 2025 r. Wówczas szyba roztrzaskała się w pobliżu ogródka kawiarnianego. "22 września na 11. piętrze w Varso Tower doszło do jednostkowego uszkodzenia jednej z szyb elewacyjnych" - wyjaśniali zarządzający budynkiem.

Konstrukcja fasady Varso Tower pozostaje w pełni bezpieczna i spełnia wszystkie wymagane normy budowlane. Zastosowane w budynku rozwiązania opierają się na nowoczesnym szkle hartowanym, które w przypadku uszkodzenia rozpada się na drobne fragmenty, minimalizując potencjalne ryzyko dla osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Weryfikacja zdarzenia wykazała, że uszkodzeniu uległa wyłącznie zewnętrzna tafla szkła, podczas gdy dwie wewnętrzne pozostały nienaruszone. Było to efektem zjawiska znanego w branży jako spontaniczne pęknięcie szkła hartowanego, które może wystąpić wskutek wytrącenia się siarczku niklu. Takie sytuacje są niezwykle rzadkie i pojawiają się głównie w ciągu kilku lat od momentu wyprodukowania szyb - zapewniono.

Jak dodano w komunikacie na stronie, wrześniowy incydent miał "charakter jednostkowy i nie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo budynku i jego użytkowników".

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Varso Tower to najwyższy budynek w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Wieżowiec liczy 310 m. 53-obiekt posiada taras widokowy na wysokości 230 m.

Zdjęcie główne: Danuta Hyniewska / Shutterstock.com

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Adam Bednarek Redaktor „Ekstatycznie umiłował morze”, ale mieszka w Łodzi. Lubi pisać o tym, jak technologia wpływa na człowieka, politykę, ekonomię, ekologię, architekturę czy miasta, zastanawiając się przy tym, czy dzięki niej możemy żyć jeśli nie lepiej, to chociaż inaczej. Gra też na Nintendo Switch, a zamiast Xboksa i PlayStation woli Stadię i GeForce Now, bo granie w chmurze to przyszłość.