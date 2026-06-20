Rosyjski sprzęt na widelcu. Ukraina uruchamia TrophyLab

Wojna w Ukrainie to od dawna już poligon doświadczalny dla dronów, systemów walki elektronicznej, sensorów, radarów, a nawet algorytmów sztucznej inteligencji. Teraz Ukraińcy robią kolejny krok i otwierają TrophyLab - platformę, która ma udostępniać partnerom z całego świata szczegółowe dane techniczne o zdobytym rosyjskim uzbrojeniu. Innymi słowy: to cyfrowe laboratorium inżynierii wstecznej, które ma przyspieszyć rozwój systemów obronnych i przeciwdziałań.

Pomysł jest prosty, ale jego konsekwencje mogą być ogromne. Ukraina przez ponad dwa lata wojny przejęła setki, jeśli nie tysiące elementów rosyjskiego sprzętu - od dronów Orłan i Lancet, przez systemy łączności, aż po fragmenty rakiet Kalibr czy Ch‑101. Każdy taki element to kopalnia wiedzy o tym, jak Rosja projektuje swoje systemy, jakie stosuje komponenty, gdzie są ich słabe punkty i jak można je wykorzystać.

REKLAMA

Teraz ta wiedza przestaje być zamknięta w sejfach ukraińskich laboratoriów.

Czytaj też:

REKLAMA

Co właściwie oferuje TrophyLab

Minister obrony Mychajło Fedorow - ten sam, który wcześniej odpowiadał za cyfrową transformację Ukrainy i rozwój dronów - ogłosił, że TrophyLab będzie miejscem, w którym zweryfikowani użytkownicy uzyskają dostęp do dokumentacji technicznej, analiz i wyników badań zdobytego rosyjskiego sprzętu. Mowa o danych, które normalnie krążą w zamkniętych kręgach wojskowych laboratoriów.

REKLAMA

Platforma ma działać jak repozytorium wiedzy: od schematów elektroniki, przez analizy materiałowe, po opisy podatności wykrytych w rosyjskich systemach. Użytkownicy będą mogli także składać wnioski o fizyczne badanie konkretnych egzemplarzy - od nieinwazyjnych testów po pełną destrukcję urządzenia. To oznacza, że inżynierowie z firm zbrojeniowych czy instytutów badawczych będą mogli testować własne rozwiązania na prawdziwym sprzęcie przeciwnika, zamiast polegać na symulacjach.

W praktyce skraca to cykl rozwoju technologii obronnych z miesięcy do tygodni. Jeśli ktoś pracuje nad systemem zakłócania rosyjskich dronów to może dostać dostęp do ich faktycznych modułów komunikacyjnych. Jeśli ktoś rozwija systemy antyrakietowe to może przeanalizować realne fragmenty rosyjskich pocisków. To nie jest już teoria - to inżynieria oparta na twardych danych.

REKLAMA

Rosyjski sprzęt wojskowy na TrophyLab

Z perspektywy entuzjastów elektroniki użytkowej TrophyLab brzmi jak militarna ciekawostka, ale w rzeczywistości to projekt, który może mieć wpływ na cały sektor technologiczny. Współczesne uzbrojenie to w dużej mierze elektronika: moduły GPS, chipy komunikacyjne, sensory optyczne, FPGA, kontrolery lotu, a nawet gotowe komponenty znane z rynku cywilnego.

REKLAMA

W ostatnich miesiącach wielokrotnie wychodziło na jaw, że rosyjskie drony i rakiety korzystają z zachodnich podzespołów - od procesorów Texas Instruments po moduły komunikacyjne firm z Tajwanu. TrophyLab może ujawnić skalę tego zjawiska i pokazać, jak wygląda realny łańcuch dostaw w rosyjskiej machinie wojennej.

To z kolei może mieć konsekwencje dla producentów elektroniki, regulatorów i firm zajmujących się bezpieczeństwem łańcucha dostaw. Jeśli w zdobytym sprzęcie znajdą się komponenty, które nie powinny tam trafić, to będzie to sygnał alarmowy dla całej branży.

REKLAMA

AI też tu wchodzi do gry

Warto zauważyć, że równolegle amerykański start‑up Enabled Intelligence udostępnił ogromny zbiór danych - ponad pół miliona nagrań z dronów z frontu - do trenowania modeli sztucznej inteligencji. To kolejny element układanki: dane z TrophyLab mogą być wykorzystywane do trenowania systemów wykrywania, klasyfikacji i neutralizacji zagrożeń.

Enabled Intelligence wykorzystuje nagrania z dronów walczących w Ukrainie do szkolenia AI

REKLAMA

Wojna w Ukrainie staje się więc nie tylko konfliktem zbrojnym, ale także największym w historii zbiorem danych dla systemów AI związanych z obronnością. Algorytmy uczą się na prawdziwych nagraniach z pola walki, a inżynierowie analizują prawdziwe komponenty rosyjskiego sprzętu.

Ukraina nie zamierza być wyłącznie odbiorcą zachodnich technologii. Chce być ich współtwórcą - i to takim, który wnosi do stołu coś, czego nie ma nikt inny: dostęp do realnego, współczesnego rosyjskiego uzbrojenia. A w świecie, w którym technologia decyduje o przewadze militarnej, to może być przewaga nie do przecenienia.

REKLAMA

Ładowanie...

Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.