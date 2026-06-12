Ten naszyjnik wie, kiedy słońce robi ci krzywdę. Ostrzeże cię

Kalendarzowe lato startuje już za niecałe dwa tygodnie. Jeżeli w planach masz leżing i plażing podczas którego odetniesz się od wszystkich powiadomień - w tym od twojej skóry, że właśnie jest parzona przez słońce - startup The90 ma coś dla ciebie. Firma założona przez byłą menedżerkę Fitbita Stacy Salvi zaprezentowała inteligentny naszyjnik, który monitoruje ekspozycję na promieniowanie UV i ostrzega użytkownika, gdy dawka słońca zaczyna zbliżać się do niebezpiecznego poziomu.

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Gem to skromny smart naszyjnik, który stale monitoruje promieniowanie UV

Urządzenie o nazwie The Gem wygląda jak zwykły wisiorek, jednak wewnątrz tytanowej obudowy ukryto czujniki mierzące promieniowanie UVA i UVB. Pierwszy typ promieniowania odpowiada między innymi za przyspieszone starzenie się skóry, drugi prowadzi do oparzeń słonecznych. Czujnik wbudowany w The Gem przez cały dzień analizuje ilość promieniowania docierającego do użytkownika, niezależnie od tego, czy przebywa on na plaży, spaceruje po mieście, siedzi w samochodzie czy pracuje przy nasłonecznionym oknie.

The Gem to smart wisiorek od The90

Zebrane dane trafiają do aplikacji mobilnej dostępnej na Androida i iOS. Podczas konfiguracji użytkownik uzupełnia profil skóry, podaje obecnie stosowany filtr przeciwsłoneczny oraz informacje o innych metodach ochrony przed słońcem. Na tej podstawie aplikacja wylicza indywidualne limity ekspozycji na promieniowanie UV.

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System nie ogranicza się do prezentowania surowych danych. Oprogramowanie wysyła przypomnienia o ponownym nałożeniu kremu z filtrem, informuje o czasie spędzonym na słońcu i sugeruje moment, w którym warto poszukać cienia lub założyć dodatkową odzież ochronną. W aplikacji znalazły się również informacje dotyczące witaminy D oraz zaleceń związanych z ochroną skóry w zależności od aktualnych warunków.

Według producenta przewagą rozwiązania nad tradycyjnym wskaźnikiem UV publikowanym w prognozach pogody jest ciągły pomiar ekspozycji konkretnej osoby. Czujnik analizuje promieniowanie docierające bezpośrednio do użytkownika, uwzględniając jego aktualne położenie i otoczenie.

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The90 określa The Gem mianem nowej kategorii urządzeń ubieralnych. Na rynku dostępne są już czujników UV oferowane między innymi przez startupy zajmujące się zdrowiem czy producentów kosmetyków, jednak zwykle mają one formę breloków przypinanych do ubrań lub innych akcesoriów. W tym przypadku producent postawił na biżuterię, która ma pełnić jednocześnie funkcję ozdobną i pomiarową.

Naszyjnik został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o kobietach. Firma zapowiada jednak rozszerzenie oferty o warianty przeznaczone dla mężczyzn i dzieci oraz inne sposoby noszenia czujnika. Bateria ma wystarczać na około tydzień pracy między ładowaniami, a obudowa została zabezpieczona przed zachlapaniami.

The Gem można już zamawiać przedpremierowo bezpośrednio od producenta w promocyjnej cenie 199 dol. (ok. 730 zł), która wzrośnie do 299 dol. (ok. 1100 zł) po oficjalnej premierze. Póki co sprzedaż gadżetu ograniczona jest do Stanów Zjednoczonych, dlatego póki co należy się zadowolić obrazkami - i powiadomieniami od zaczerwienionej skóry.

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Malwina Kuśmierek Redaktor Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską, przybliżając czytelnikom Spider's Web tematykę smartfonów, smartwatchy, oprogramowania i sztucznej inteligencji. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.