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Trzy technologie, trzy typy kibica. Samsung rozkłada sport na czynniki pierwsze

Samsung stawia na trzy różne technologie, by poprawić oglądanie sportu. Sprawdzamy, czym naprawdę różnią się OLED, Micro RGB i Neo QLED.

Maciej Gajewski
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telewizory dla kibica technologie Samsung
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Sport w telewizji to trudny gatunek. Wymaga od ekranu więcej niż jakikolwiek serial, film czy nawet gra. Murawa nie może być zieloną plamą, piłka nie może znikać w ruchu, a jasne popołudnie nie może zamienić ekranu w lustro. Do tego dochodzi dźwięk stadionu, komentarz, powtórki, szybkie przejścia kamer i transmisje, które - delikatnie mówiąc - nie zawsze są realizowane w idealnych warunkach.

W bieżącym roku telewizor sportowy to nie jest już „duży ekran”. To zestaw technologii, które mają ogarnąć chaos rzeczywistości i zamienić go w widowisko. Samsung twierdzi, że ma na to trzy różne pomysły: OLED, Micro RGB i Neo QLED. Każdy dla innego typu kibica. I - co ciekawe - każdy faktycznie rozwiązuje inny zestaw problemów.

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OLED S95H: dla kibica, który widzi wszystko

Samsung OLED S95H

OLED S95H to propozycja dla tych, którzy oglądają sport jak inni oglądają kino. Tu liczy się detal, kontrast i precyzja. Samoświecące piksele „robią robotę” szczególnie przy wieczornych meczach: czerń jest czarna, murawa ma głębię, a zawodnicy nie zlewają się z tłem.

Najważniejszy element to procesor NQ4 AI Gen3. Samsung nie ukrywa, że sport to materiał trudny: szerokie ujęcia, zbliżenia, powtórki, różne źródła światła. AI ma to wszystko „wyrównać”, poprawić skalowanie do 4K i wyciągnąć detale tam, gdzie sygnał bywa przeciętny. W praktyce oznacza to mniej artefaktów i bardziej spójny obraz, nawet jeśli transmisja nie jest najwyższej jakości.

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Do tego dochodzi upłynniacz 165 Hz. Przy kontrataku, wymianie tenisowej czy dynamicznych ujęciach z F1 różnica jest widoczna gołym okiem. Piłka nie zamienia się w smugę, a szybkie ruchy nie rozmywają się na tle stadionu.

OLED S95H ma też Glare Free, czyli powłokę ograniczającą odbicia. To jedna z tych funkcji, które docenia się dopiero wtedy, gdy słońce wpada przez okno, a ekran nie zamienia się w lustrzaną taflę.

To telewizor dla perfekcjonistów. Dla tych, którzy chcą widzieć każdy detal, a nie tylko „ładny obraz”.

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Micro RGB MR95H: stadion w salonie

Samsung Micro RGB MR95H

Jeśli OLED jest dla estetów to Micro RGB MR95H jest dla tych, którzy chcą zrobić w domu prawdziwą strefę kibica. To telewizor, który nie udaje skromności. 75 albo 85 cali, mikroskopijne diody RGB i efekt, który można opisać jednym słowem: skala.

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Micro RGB to technologia, która ma dać bardziej naturalne kolory i większą kontrolę nad światłem. W sporcie przekłada się to na bardziej zróżnicowane odcienie murawy, lepszą separację zawodników i bardziej realistyczne światło stadionowe. Na dużym ekranie każdy błąd byłby widoczny natychmiast - dlatego precyzja jest tu kluczowa.

MR95H to telewizor, który robi wrażenie jeszcze zanim zacznie się mecz. Idealny do wspólnego oglądania: piłki nożnej, igrzysk, F1, Super Bowl czy gali UFC. Jeśli ktoś chce, żeby sport był wydarzeniem, a nie tylko transmisją - to jest ten kierunek.

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Nie jest to model dla każdego mieszkania, ale jeśli przestrzeń pozwala, trudno o bardziej widowiskowy wybór.

Neo QLED QN86H: mistrz jasnego salonu

Trzecia propozycja to Neo QLED QN86H - telewizor dla ludzi, którzy oglądają sport „w normalnych warunkach”. Czyli w dzień, przy oknach, przy zapalonym świetle, często z rodziną lub znajomymi. Nie każdy salon jest kinową jaskinią, a sport rzadko czeka na zachód słońca.

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Mini LED w Neo QLED daje wysoką jasność i dobrą kontrolę podświetlenia. To kluczowe przy transmisjach dziennych: mecz o 15:00, tenis w słoneczne popołudnie, skoki narciarskie, lekkoatletyka. Obraz pozostaje czytelny, nawet jeśli słońce wpada prosto na ekran.

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QN86H stawia na klarowność i uniwersalność. To telewizor, który ma działać dobrze zawsze - do sportu, wiadomości, seriali, konsoli. Nie jest tak kinowy jak OLED, nie jest tak monumentalny jak Micro RGB, ale w codziennym użytkowaniu może być najbardziej rozsądnym wyborem.

Trzy technologie, trzy style kibicowania

Samsung nie próbuje udawać, że jeden telewizor jest dla wszystkich. I to akurat jest uczciwe podejście. Kibice mają różne potrzeby: jedni chcą perfekcyjnego kontrastu, inni ogromnego ekranu, a jeszcze inni telewizora, który poradzi sobie z jasnym salonem.

  • OLED S95H to precyzja i kinowy kontrast. 
  • Micro RGB MR95H to stadionowy efekt i skala. 
  • Neo QLED QN86H to jasność i praktyczność.
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Wybór zależy od tego, jak oglądasz sport. A że w bieżącym roku sport jest jednym z najtrudniejszych testów dla telewizora - dobrze, że jest z czego wybierać.

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Maciej Gajewski
Redaktor

Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.

Tagi:
OLEDSamsungTelewizoryTizen
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