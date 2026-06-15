Kiano wchodzi w świat Tizena. I robi to ramię w ramię z Samsungiem

Kiano podkreśla, że to „jeden z najważniejszych projektów rozwoju marki w ostatnich latach” - i trudno się z tym nie zgodzić, bo Tizen to nie jest niszowy system z trzeciej ligi. To platforma, która od lat napędza telewizory Samsunga i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych środowisk Smart TV na świecie.

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Tizen w telewizorze za rozsądne pieniądze

To, co Kiano próbuje zrobić, jest dość sprytne: zaoferować użytkownikom dostęp do funkcji znanych z telewizorów Samsunga, ale w bardziej przystępnej cenie. Nie każdy chce wydawać 4–6 tys. zł na telewizor, a jednocześnie coraz mniej osób godzi się na systemy Smart TV, które mają wygląd gołego Android TV bez usług. Tizen daje Kiano dostęp do całego pakietu tychże usług, które do tej pory były domeną koreańskiego giganta. Wśród nich:

Gaming Hub - czyli cloud gaming bez konsoli.

Samsung TV Plus - darmowa telewizja internetowa (choć z reklamami).

Samsung SmartThings - centrum inteligentnego domu.

Streaming premium - Netflix, Prime Video, HBO Max, YouTube i reszta oczywistości.

Gaming Hub i SmartThings - telewizor jako konsola i centrum inteligentnego domu

Kiano Elegance z systemem Tizen na pokładzie

Kiano nie ukrywa, że to jeden z filarów nowej linii. Nic dziwnego, cloud gaming w telewizorach rośnie jak na drożdżach. Samsung od dwóch lat mocno inwestuje w Gaming Hub, a dostępność usług takich jak GeForce Now czy Xbox Cloud Gaming sprawia, że telewizor zaczyna pełnić rolę konsoli - i to bez dodatkowego pudełka pod szafką RTV.

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Drugim filarem jest SmartThings. To ruch, który może mocno namieszać w segmencie tańszych telewizorów. Do tej pory integracja smart home w niedrogich modelach była raczej symboliczna. Tutaj dostajemy pełnoprawny system, który pozwala sterować oświetleniem, AGD i elektroniką użytkową - i to nie tylko od Samsunga.

SmartThings obsługuje również urządzenia innych producentów, w tym wybrane sprzęty Apple’a. To oznacza, że telewizor Kiano może stać się realnym centrum inteligentnego domu, a nie tylko ekranem z kilkoma apkami.

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Modele, rozmiary i dostępność

Nowa linia Kiano TV obejmuje sześć modeli - od 32-calowego HD po 65-calowy 4K UHD. Telewizory pojawiły się już w sprzedaży w największych kanałach w Polsce, m.in. w Media Expert i na Allegro.

Czy to wystarczy, by Kiano stało się marką pierwszego wyboru wśród tańszych telewizorów? To pokażą najbliższe miesiące. Tym niemniej dawno nie widzieliśmy tak ciekawego ruchu w polskim segmencie RTV.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.