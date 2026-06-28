Samsungi odporne na komputery kwantowe. Coś niesamowitego

Mimo że komputery kwantowe to obecnie głównie urządzenia wykorzystywane przez nielicznych – na całym świecie istnieje dosłownie kilkaset takich maszyn – rozwój zmierza w stronę zwiększenia dostępności tej technologii. Od wielu lat mówi się o komercjalizacji tego rozwiązania. Oczywiście tworzy to zagrożenia związane z bezpieczeństwem, na które twórcy sprzętu elektronicznego przygotowują się już teraz.

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Samsung w One UI 8.5 wprowadził zabezpieczenia kwantowe

Komputery kwantowe oferują ogromną skuteczność w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów matematycznych. Dzięki wykorzystaniu praw mechaniki kwantowej (np. superpozycji) maszyny te potrafią znacznie szybciej wykonać obliczenia, które zajęłyby klasycznemu komputerowi lata - dziesiątki, setki, a nawet tysiące.

Komputery kwantowe mają to do siebie, że potrafią w dosłownie chwilę złamać klasyczne szyfrowanie asymetryczne wykorzystywane w informatyce. Zwykłym komputerom zajęłoby to lata. Odpowiedź stanowi kryptografia postkwantowa (PQC), której wynikiem są algorytmy odporne na komputery kwantowe.

Techniki zabezpieczeń postkwantowych nie są jednak pomysłem z filmów science fiction. To rozwiązania wykorzystywane już teraz. WhatsApp i inne komunikatory w szyfrowaniu swoich wiadomości korzystają z PQC, a system Windows czy inne usługi internetowe - również. Wraz z aktualizacją One UI 8.5 Samsung wprowadził kolejne zabezpieczenia do swoich telefonów. Jednym z nich jest Secure WiFi, które chroni połączenia w sieciach publicznych i dzielonych przed atakami kwantowymi.

W One UI 8.5 zabezpieczenia rozszerzono także na ochronę spersonalizowanych funkcji sztucznej inteligencji. W tym celu wzmocniono Knox Enhanced Encrypted Protection oraz technologię Knox Matrix. Firma nie opublikowała jednak szczegółów na temat zastosowanych algorytmów PQC, ale widać tu ogromne zaangażowanie pod kątem ulepszeń związanych z bezpieczeństwem.

Wprowadzanie takich zabezpieczeń może wydawać się na wyrost, lecz w praktyce to przygotowanie się na przyszłość. Szczególnie że aktualizacja One UI 8.5 trafiła już do wszystkich wspieranych urządzeń.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.