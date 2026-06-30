Nie dopłacam za bezstratny dźwięk serwisom streamingowym. Ty też nie powinieneś

Serwisy muzyczne prześcigają się w proponowaniu bezstratnej jakości dźwięku, a my ochoczo dopłacamy lub rozważamy dopłatę - przekonani, że słyszymy muzykę tak, jak chciał tego realizator nagrania. Tyle że między serwisem streamingowym a twoimi uszami stoi jeden bardzo poważny problem: Bluetooth. I ten problem potrafi zepsuć całą imprezę.

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Czym właściwie jest lossless i dlaczego to ważne

Zanim przejdziemy do clou to szybka przymiarka techniczna - bo bez niej cały dalszy wywód nie ma sensu. Standardowa muzyka na Spotify w jakości 320 kbps to plik skompresowany stratnie, czyli z trwałą utratą części informacji dźwiękowej. Lossless, czyli bezstratny format FLAC, zachowuje absolutnie wszystkie dane z oryginalnego nagrania. Spotify Lossless (dostępne od września/października 2025 r. również w Polsce, w ramach abonamentu Premium bez dodatkowych opłat) oferuje pliki FLAC o rozdzielczości do 24-bit/44,1 kHz. Apple Music i Tidal idą dalej - obydwie usługi dysponują materiałem do 24-bit/192 kHz. Qobuz, niszowa platforma dla audiofilów, oferuje hi-res FLAC do 24-bit/192 kHz zaczynając od około 11 dol. miesięcznie.

Brzmi świetnie. Ale teraz przychodzi moment, w którym rzeczywistość daje po głowie.

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Bluetooth ma swój sufit i nie zamierza go podnosić

Żeby zrozumieć problem to trzeba wiedzieć, że płyta CD to 1411 kbps nieskompresowanego strumienia. Bluetooth z kolei to technologia radiowa o ograniczonej przepustowości - całkowite maksimum fizyczne wynosi około 1 Mbps, a w praktyce, po uwzględnieniu narzutów protokołu i zakłóceń, jest to wartość rzadko osiągana. Każdy dźwięk wysyłany przez Bluetooth musi zostać ponownie zakodowany, a więc - przynajmniej w pewnym stopniu - przekształcony. Prawdziwie bezstratne przesłanie strumienia lossless przez Bluetooth jest po prostu fizycznie niemożliwe, chyba że... ale do tego za chwilę.

To tu rodzi się fundamentalne pytanie: skoro i tak tracimy część jakości w powietrzu, po co płacić za lossless na poziomie serwisu streamingowego?

Świetne źródło, świetne słuchawki. Tylko radio zamiast kabla - i problem

Kodeki: albo grasz w tej lidze, albo nie grasz wcale

Odpowiedź jest bardziej niuansowana, niż mogłoby się wydawać, i zależy w ogromnej mierze od tego, jaki kodek Bluetooth negocjuje twoje urządzenie ze słuchawkami. SBC, czyli Sub-Band Codec, to domyślny, bezpieczny wspólny mianownik wszystkich urządzeń Bluetooth - maksymalny bitrate to 328 kbps. Przy takim pułapie różnica między 320 kbps z Spotify a strumieniem lossless jest zerowa: i tak wszystko ginie w kompresji SBC. Podobnie AAC, czyli Advanced Audio Coding - maksymalnie 250-320 kbps, zależnie od implementacji. AAC to kodek Apple'a, świetnie zoptymalizowany dla ekosystemu iOS, ale wciąż stratny i daleki od lossless.

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Poważniejsze kodeki to inna historia. LDAC Sony, dostępny dla Androida od wersji 8.0, potrafi przesłać do 990 kbps przy 32-bit/96 kHz - to ponad trzy razy więcej niż SBC. aptX HD od Qualcomma osiąga 576 kbps przy 24-bit/48 kHz. aptX Adaptive dynamicznie skaluje się między 279 a 420 kbps (a w niektórych implementacjach wyżej), równoważąc jakość i stabilność połączenia. No i jest jeszcze aptX Lossless - najbardziej zaawansowany kodek Qualcomma, deklarujący bit-for-bit transmisję muzyki w jakości CD przy 1,1-1,2 Mbps.

Brzmi jak kompleksowe rozwiązanie? Prawie - ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach.

Case study: Galaxy S25 Ultra + Sony WH-1000XM6 + Spotify Lossless

Sony 1000XM6 - najnowszy model znakomitej i bardzo popularnej serii

To przykład, od którego zacząłem (bo to mój sprzęt i moja preferowana usługa), więc zacznijmy od rozkładu kart. Samsung Galaxy S25 Ultra obsługuje imponującą listę kodeków: SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LC3 oraz Samsung SSC i LHDC. Sony WH-1000XM6 z kolei obsługuje: SBC, AAC, LDAC i LC3. I tu jest pierwsze z ważnych spostrzeżeń: Sony celowo pomija całą rodzinę aptX w swoich sztandarowych słuchawkach. Konkurencja z Qualcommem jest zbyt duża - Sony promuje własny LDAC.

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W tej konfiguracji Spotify Lossless dostarcza na S25 Ultra stream FLAC 24-bit/44,1 kHz. Telefon chętnie by przesłał go przez aptX Adaptive, ale słuchawki tego nie rozumieją. Negocjacja Bluetooth skończy się na LDAC, czyli maksymalnie 990 kbps - w teorii, bo w praktyce „Best Effort" tryb LDAC dynamicznie schodzi do 660 lub nawet 330 kbps w zależności od warunków radiowych. Przy 990 kbps masz realistycznie przepustowość zdecydowanie poniżej 1411 kbps oryginalnego CD, przy 660 kbps różnica staje się jeszcze większa.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli siedzisz przy biurku z telefonem w kieszeni i słuchawkami tuż obok to LDAC przy 990 kbps rzeczywiście wyciągnie z losslessowego źródła znacznie więcej niż SBC czy AAC. Różnica jest mierzalna, częściowo słyszalna dla wytrenowanego ucha - szczególnie w zakresach wysokich tonów, w powietrzu i przestrzeni między instrumentami. Ale ta różnica nie jest wcale gwarantowana. W metrze, kawiarni z Wi-Fi 6 czy w zatłoczonym biurze open space, LDAC „Best Effort" regularnie się degeneruje do 330 kbps - czyli gorzej niż wyjściowe 320 kbps MP3.

LDAC ma wysoką przepływność. Ale to nie rozwiązuje wszystkich problemów

Reasumując dla tej konkretnej konfiguracji: Spotify Lossless w ramach standardowego Premium (bez dopłaty) ma sens o tyle, że nic nie kosztuje ekstra. Gdyby wymagało dodatkowej opłaty - w spokojnych warunkach, przy stałym połączeniu LDAC 990 kbps, jest pewna realna różnica jakościowa. W ruchu, przy niestabilnym połączeniu, przewaga znika.

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A iPhone? Tu sprawa jest prosta i smutna

iPhone nie obsługuje LDAC. Nie obsługuje żadnego aptX. iOS jest hermetyczny i zamknięty na zewnętrzne kodeki audio. AirPods, AirPods Pro, AirPods Max - wszystkie używają AAC. Własne słuchawki Apple komunikują się przez AAC (lub protokołem LE Audio z LC3 na nowszych modelach), co daje maksymalnie 256-320 kbps.

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No niestety...

Oznacza to, że użytkownik iPhone'a z Apple Music Lossless słuchający przez AirPods Max nie słyszy nic losslessowego - aplikacja pobiera stream ALAC, a iOS reekoduje go do AAC przed wysłaniem przez Bluetooth. Apple oficjalnie przyznaje, że lossless przez Bluetooth nie jest obsługiwany. Cała filozofia "każda piosenka w katalogu w jakości ALAC" działa tylko przez kabel lub przez wbudowane głośniki. Do AirPods i tak dociera AAC.

Paradoksalnie więc użytkownik iPhone'a z Apple Music, słuchający przez AirPods, płaci tyle samo co wcześniej i nie zyskuje nic dzięki lossless przez Bluetooth. Jedynym realnym zyskiem byłoby podłączenie kablem lub zewnętrznym DAC-iem.

Wielcy gracze aptX: Qualcomm kontra reszta świata

Rodzina aptX to alternatywna ścieżka, i to znacznie ciekawsza w kontekście prawdziwie bezstratnej transmisji przez Bluetooth. aptX Lossless - część pakietu Snapdragon Sound od Qualcomma - jest pierwszym i jedynym kodekiem, który deklaruje bit-for-bit transmisję muzyki CD bez żadnych strat, osiągając 1,1-1,2 Mbps. W teorii to przełom: CD przez Bluetooth bez kompromisów.

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aptX Lossless

W praktyce jednak jest jeden problem: adopcja rynkowa kuleje. aptX Lossless wymaga zarówno telefonu, jak i słuchawek z układami Snapdragon Sound konkretnej generacji. Samsung Galaxy S25 Ultra nie obsługuje aptX Lossless - ma aptX Adaptive, ale nie tę najnowszą iterację. Słuchawki z aptX Lossless są nadal niszowe - z sztandarowych modeli znajdziesz obsługę m.in. w Sennheiser Momentum 5 Wireless, Beyerdynamic MMX 230, Bowers & Wilkins Px7 S3 czy Bose QuietComfort Ultra 2nd Gen. Sony WH-1000XM6, Jabra, JBL - ich nie znajdziesz na tej liście, bo te firmy postawiły na LDAC lub własne implementacje.

aptX Adaptive, będący poprzednikiem aptX Lossless w ramach tej samej rodziny technologicznej, to świetny kompromis: 279-420 kbps z dynamicznym skalowaniem i wyjątkową odpornością na zakłócenia. Nie jest lossless, ale jest bardziej stabilny niż LDAC przy dużym ruchu radiowym. Słuchawki takie jak Bowers & Wilkins Px8 czy Px7 S3 używają właśnie aptX Adaptive i aptX HD - i rzeczywiście brzmią fenomenalnie z telefonami z chipsetami Qualcomma. Tyle że musisz mieć telefon z Qualcommem (nie Exynosem!) i słuchawki z tą samą rodziną kodeków.

Tanie chińskie Androidy i LHDC: historia z innego świata

Użytkownicy telefonów Xiaomi, Huawei czy Oppo mają niekiedy dostęp do jeszcze jednego gracza - LHDC (Low-complexity High-quality Audio Codec), opracowanego przez chińską firmę Savitech. LHDC potrafi przesłać audio do 24-bit/192 kHz przy 900 kbps lub więcej, co w teorii wygląda świetnie. Problem w tym, że jest to technologia mocno zamknięta ekosystemowo - działa świetnie na parach telefon Xiaomi + słuchawki Xiaomi Buds, ale poza tym światem ma zerową penetrację rynkową. Usługi muzyczne nie mają dedykowanej obsługi LHDC w taki sam sposób jak LDAC.

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Na tanim telefonie z Androidem, nawet z Qualcommem, bez sztandarowego SoC, zazwyczaj skończymy na aptX (podstawowym, 352 kbps) lub SBC. I tu wracamy do punktu wyjścia: lossless w usłudze nie robi żadnej różnicy, bo i tak przepuszczamy go przez sito 352 kbps.

Tidal i Qobuz: czy naprawdę warto

Tidal, po licznych reorganizacjach cenowych, oferuje dziś jeden plan za 22 zł/mies. z dostępem do hi-res FLAC do 24-bit/192 kHz oraz Dolby Atmos. To dokładnie tyle samo co Apple Music. Qobuz Studio startuje od 10,83 dol./mies. i oferuje streaming FLAC do 24-bit/192 kHz. Spotify Lossless (24-bit/44,1 kHz) jest dostępne w standardowym Premium w Polsce.

Jakość dźwięku to atut Tidala. W typowym scenariuszu odsłuchu go nie docenisz

Prawdziwa różnica między tymi serwisami na Bluetooth rozbija się więc nie o samą jakość źródłową, ale o to jak dobrze ich aplikacje zarządzają buforem, tempem pobierania i tym, czy w ogóle wysyłają natywny stream do systemu operacyjnego, czy robią własne konwersje. Spotify przez lata słynęło z agresywnej normalizacji głośności i własnego procesowania - Tidal i Qobuz są pod tym względem czystsze. Ale przez Bluetooth, przy LDAC 660 kbps? Trudno to usłyszeć.

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Kiedy lossless przez Bluetooth naprawdę działa

Jest kilka scenariuszy, w których inwestycja w serwis lossless realnie przekłada się na słyszalną różnicę przy bezprzewodowym słuchaniu. Po pierwsze: masz stabilne połączenie LDAC 990 kbps (telefon z Androidem, słuchawki z LDAC, siedzisz w spokojnym miejscu bez sieci Wi-Fi 2,4 GHz) i słuchasz akustycznej muzyki o dużej dynamice - klasyki, jazzowej, rockowej bez mocnej kompresji masteringowej. Różnica względem 320 kbps jest wtedy realna, choć subtelna. Po drugie: masz układ aptX Lossless end-to-end - telefon z odpowiednim Snapdragonem i słuchawki z certyfikatem Snapdragon Sound - bo to jedyna droga do matematycznie identycznej transmisji CD przez Bluetooth.

Po trzecie, i to jest ważne: jeśli muzyki słuchasz głównie przewodowo, przez DAC USB-C czy przez wyjście Jack to lossless ma absolutny sens i przekłada się na realną, mierzalną różnicę jakościową.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2 Podmieniłem bibliotekę offline na Lossless i...

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Wniosek bez owijania w bawełnę

Jeśli słuchasz muzyki prawie wyłącznie przez Bluetooth to dopłata do droższego abonamentu lossless jest uzasadniona tylko częściowo - i to przy spełnieniu kilku konkretnych warunków. Masz Androida z LDAC lub aptX Adaptive (lub aptX Lossless), masz słuchawki obsługujące ten sam kodek, słuchasz w spokojnych warunkach a przede wszystkim - słuchasz uważnie, nie w tle. Wtedy wyższy pułap jakościowy źródła naprawdę się przebija przez ograniczenia Bluetooth i coś słyszysz.

Jeśli jesteś użytkownikiem iPhone'a z AirPodami, albo słuchasz głównie w miejskim ruchu, w metrze czy na siłowni - lossless przez Bluetooth to czyste placebo. Twoje uszy dostają AAC 256 kbps lub LDAC 330 kbps, a resztę dopowiada ci głowa. Sam Spotify Lossless w ramach standardowego Premium w Polsce nie kosztuje ani grosza ekstra, więc włączenie go nie jest żadnym dylematem ekonomicznym. Ale gdybyś miał płacić za droższy plan wyłącznie po to, żeby mieć lossless do słuchania przez Bluetooth - w większości codziennych scenariuszy naprawdę nie ma po co.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.