Ważna zmiana w Spotify. Tak już się nie zalogujesz

Choć w styczniu wyszło na jaw, że Spotify pracuje nad opcją zmiany nazwy użytkownika dla subskrybentów Spotify Premium, to sama nazwa użytkownika wkrótce stanie się niezbyt użyteczna. A to za sprawą zmian w sposobie logowania do serwisu, które wejdą w życie już 1 września 2026 roku.

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Spotify wycofuje popularną metodę logowania

Spotify rozpoczęło wysyłanie wiadomości e-mail do subskrybentów, informując ich o nadchodzącym wycofaniu logowania za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Po wskazanej dacie dostęp do konta będzie wymagał użycia adresu e-mail powiązanego z profilem lub skorzystania z logowania przez zewnętrzne usługi, takie jak Google czy Apple.

"Wprowadzamy zmianę w sposobie logowania się do serwisu Spotify. Od 1 września 2026 r. nie będzie już można logować się przy użyciu nazwy użytkownika. Zamiast tego będzie można logować się przy użyciu adresu e-mail."

Obecnie Spotify oferuje kilka metod logowania. Użytkownicy mogą korzystać z nazwy użytkownika i hasła, adresu e-mail oraz hasła, a także z połączonych kont Google i Apple. Zapowiedziane zmiany dotyczą wyłącznie pierwszej z tych opcji. Dotychczas nic nie wskazuje na to, by pozostałe metody miały zostać wycofane.

Dla części użytkowników zmiana może okazać się szczególnie istotna. Wiele kont zostało założonych lata temu, a właściciele nie zawsze pamiętają, jaki adres e-mail wykorzystali podczas rejestracji. Weryfikacja tych danych przed wrześniem 2026 roku może ułatwić uniknięcie problemów z logowaniem na nowych urządzeniach.

Spotify w wiadomości rozesłanej użytkownikom przypomina, że adres e-mail przypisany do konta - dla wielu osób wkrótce stanowiący nowy identyfikator konta - można zmienić w ustawieniach konta.

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Zdjęcie główne: BongkarnGraphic / Shutterstock

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Malwina Kuśmierek Redaktor Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską, przybliżając czytelnikom Spider's Web tematykę smartfonów, smartwatchy, oprogramowania i sztucznej inteligencji. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.