Biurokracja raczej z zasady nie trafia na okładki przyrodniczych historii. Kojarzy się przede wszystkim z papierami, pozwoleniami i tabelkami, które trzeba wypełnić. A jednak to właśnie ten mało efektowny świat przepisów i kontroli może kryć zaskakujący zwrot akcji. Nowe badanie z USA pokazuje, że za powrotem życia do rzek stoją nie tylko siły natury, ale też lata konsekwentnych decyzji i inwestycji. I to dopiero początek tej historii.

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Rzeka nie zdrowieje tylko od dobrych chęci

Naukowcy z Ohio State University przeanalizowali dane z 7 dużych dorzeczy w stanie Ohio, obejmujące ponad 5 dekad zmian. W przypadku ryb i owadów wodnych sięgnięto po obserwacje z lat 1978-2023, a w przypadku małży słodkowodnych nawet z lat 1970-2023. To próba sprawdzenia, czy długofalowe regulacje środowiskowe naprawdę zostawiają ślad w przyrodzie.

Wynik jest bardzo ciekawy. W rzekach spadły poziomy części zanieczyszczeń, m.in. cynku, azotynów i ołowiu. W większości badanych dorzeczy zmniejszyły się też stężenia amoniaku i fosforu całkowitego. To właśnie takie substancje przez lata robiły z rzek kanały techniczne: odbierały tlen, truły organizmy wodne, zmieniały skład ekosystemów i premiowały gatunki odporne na brud.

Gdy jakość wody się poprawiła, to odpowiedź biologiczna też była widoczna. Częstsze stały się 71 gatunków ryb i 171 grup owadów wodnych. Szczególnie dobrze zareagowały organizmy wrażliwe na złą jakość wody. Innymi słowy: do rzek nie wróciło tylko cokolwiek, co przeżyje w mule. Wróciły także gatunki, które są znacznie lepszym testem na to, czy ekosystem naprawdę odżywa.

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Przepisy, których nikt nie chce czytać, zrobiły tu największą robotę

Poprawę powiązano z szerokimi regulacjami środowiskowymi. Chodzi m.in. o amerykańskie Clean Water Act i Clean Air Act oraz o lokalne praktyki zarządzania zanieczyszczeniami. Za tymi nazwami kryją się ograniczenia zrzutów, monitoring, modernizacja oczyszczalni, presja na miasta i przemysł oraz obowiązek traktowania rzek nie jak darmowego odpływu, lecz jak wspólnego zasobu.

Dobrym przykładem jest Columbus i rzeka Scioto. Po wejściu w życie wymagań związanych z Clean Water Act miasto przeprowadziło wartą 200 mln dol. modernizację gospodarki ściekowej. Efektem były spadki poziomów amoniaku i metali ciężkich, które utrzymują się do dziś. To pokazuje mechanizm, o którym często zapominamy: wielkie regulacje nie działają magicznie same z siebie. Działają wtedy, gdy zmuszają lokalne instytucje do rzeczywistych inwestycji.

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Ryby mówią więcej, niż może nam się wydawać

W ochronie środowiska łatwo powiedzieć, że się udało. Wystarczy otwarcie oczyszczalni, zapowiedź kolejnego programu i ładne ujęcie rzeki z góry. Tylko że to wszystko niewiele znaczy, jeśli nie widać efektów w samej rzece. Ale czy wracają organizmy, które wcześniej znikały?

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Ryby, owady wodne i małże są świetnymi kontrolerami jakości. Jeśli woda jest zbyt brudna, za ciepła, za uboga w tlen albo regularnie dostaje chemiczny cios, wrażliwe gatunki znikają. Jeśli warunki poprawiają się przez lata, część z nich wraca albo zaczyna pojawiać się częściej.

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Właśnie dlatego badanie z Ohio jest tak ciekawe. Nie chodzi tylko o to, że w próbkach wody wyszło mniej zanieczyszczeń. Widać to po prostu w samej rzece – w tym, jakie organizmy w niej żyją i jak się mają. A to mówi znacznie więcej niż nawet najlepiej wyglądająca tabela z wynikami pomiarów.

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Pisaliśmy o tym z polskiej perspektywy przy okazji tekstu Wody Polskie działały na Odrze nielegalnie. Sąd przyznał rację ekologom. Po katastrofie na Odrze wracało pytanie nie tylko o truciznę i winnych, ale też o odporność całego ekosystemu. Rzeka osłabiona przez zanieczyszczenia, regulację i presję człowieka gorzej znosi każdy kolejny kryzys.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Tom Fisk, Pexels

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Marcin Kusz Redaktor O nowych technologiach zaczął pisać jeszcze w 2012 r. na łamach portalu Telix. Później przez pewien czas pisał dla Komputer Świata i PCLabu. Epizod dziennikarski zaliczył także w lokalnej gazecie i w dziale blogowym SpeedTest. Współzałożyciel agencji BlueCopy, zajmującej się copywritingiem i poligrafią. Przez pewien czas właściciel firmy transportowej. Prywatnie fan starych polskich oper mydlanych (oglądanych obowiązkowo z konkubiną), dumny opiekun kotki brytyjskiej i pasjonat-amator druku 3D.