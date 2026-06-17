Polska inwestuje miliony w ElevenLabs. Cel: budowa europejskiego króla AI

Minister finansów i gospodarki Polski Andrzej Domański ogłosił start programu AI Lab. Według szefa resortu ma to być środowisko, w którym polskie startupy zajmujące się sztuczną inteligencją mogą uzyskać dostęp do wiedzy, kontaktów, ekspertów i środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju. Spółka Vinci z grupy BGK zainwestowała również ponad 44 mln złotych w Eleven Labs.

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44 mln złotych dla Eleven Labs. Polska firma otrzymała wsparcie od państwa

Dzięki inwestycji o wartości 11 mln dol. (44 mln złotych) Polska stała się pierwszym publicznym udziałowcem Eleven Labs. Cała kwota ma zostać wykorzystana w celu utworzenia AI Lab Poland.

Dzisiejsze strategiczne partnerstwo ma większe znaczenie niż sama transakcja kapitałowa. Dzięki inwestycji przekraczającej 40 milionów złotych fundusz Vinci, należący do Grupy BGK, został udziałowcem Eleven Labs - powiedział Domański.

Oznacza to, że pieniądze w całości pozostaną w kraju. Inicjatywa ma pomóc młodym przedsiębiorcom, ale także studentom kierunków związanych ze sztuczną inteligencją w rozwoju kariery w Polsce dzięki programom stażowym. AI Lab Poland docelowo będzie wspierać startupy w globalnej ekspansji, czyli rozszerzaniu działalności na inne światowe rynki.

To środowisko, które będzie wspierać rozwój talentów, począwszy od szerokiej gamy programów stażowych, aż po budowanie globalnych firm technologicznych - dodaje minister.

Minister finansów i gospodarki uważa bowiem, że "pomysły znad Wisły mogą stać się dekakornami", czyli startupami wycenianymi na co najmniej 10 mld dolarów amerykańskich. Wystarczy tylko spojrzeć na przykład Eleven Labs - firmy założonej przez dwóch Polaków, której wycena rynkowa wynosi 11 mld euro. Spółka ma siedzibę w USA, ale nie zapomina o polskich korzeniach.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.