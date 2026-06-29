Płacisz z mPay za parking i komunikację? Polski urząd ma złe wieści

Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła mPay zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Tym samym jedna z najdłużej działających aplikacji do płatności mobilnych w Polsce straciła kluczową licencję umożliwiającą prowadzenie tego rodzaju działalności.

REKLAMA

mPay zniknął z rejestru KNF

Informację o decyzji przekazał analityk DM BOŚ Konrad Ryczko, cytując treść uchwały KNF. Komisja wskazała, że spółka "nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych", dlatego spełnione zostały przesłanki do cofnięcia zezwolenia.

Decyzja została podjęta jednogłośnie podczas posiedzenia KNF 25 czerwca 2026 roku. Ze względu na rygor natychmiastowej wykonalności zaczęła obowiązywać od razu.

Pierwsze sygnały o problemach spółki pojawiły się jeszcze przed opublikowaniem oficjalnej informacji. Serwis Cashless zauważył, że mPay został wykreślony z Elektronicznego Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez KNF. Już wtedy wskazywano, że najprawdopodobniej doszło do cofnięcia licencji krajowej instytucji płatniczej.

REKLAMA

mPay nie jest jedyną firmą, wobec której KNF podjął podobne działania. Kilka dni wcześniej licencję krajowej instytucji płatniczej stracił także fintech Fenige.

Czym jest mPay?

mPay należy do najdłużej działających systemów płatności mobilnych w Polsce. Aplikacja umożliwia zakup biletów komunikacji miejskiej, opłacanie parkowania, regulowanie należności za przejazdy autostradami, doładowania telefonów, opłacanie wybranych rachunków oraz zakup ubezpieczeń. Platforma obsługuje płatności kartami, BLIK-iem oraz własną portmonetką elektroniczną. Aplikacja pozostaje dostępna na smartfonach z systemami Android i iOS.

REKLAMA

Trudne miesiące dla spółki

Decyzja nadzoru kończy okres problemów, z którymi mPay mierzył się od wielu miesięcy. W marcu notowania spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych zostały zawieszone z powodu opóźnionej publikacji raportu za 2025 rok.

REKLAMA

Wcześniej część samorządów zakończyła współpracę z operatorem w zakresie płatności za parkowanie. Pod koniec ubiegłego roku z usług mPay zrezygnowały między innymi Warszawa, Gdańsk i Bielsko-Biała. Miasta argumentowały swoje decyzje niedotrzymywaniem przez spółkę postanowień umów.

Jednocześnie firma próbowała odbudować swoją pozycję. Przeprowadzono zmiany w zarządzie, przedstawiono nową strategię rozwoju i uruchomiono rachunek płatniczy mKonto.

Na razie nie wiadomo, jakie będą dalsze losy usług oferowanych przez mPay oraz jaki wpływ decyzja KNF wywrze na użytkowników aplikacji. Spółka nie przedstawiła jeszcze publicznego stanowiska w sprawie cofnięcia licencji.

Czytaj też:

REKLAMA

REKLAMA

Ładowanie...

Malwina Kuśmierek Redaktor Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską, przybliżając czytelnikom Spider's Web tematykę smartfonów, smartwatchy, oprogramowania i sztucznej inteligencji. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.