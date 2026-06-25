PKP spowalnia pociągi. Aż 680 wagonów pojedzie wolniej, powód mamy pod nogami

W kwietniu doszło do uszkodzenia podwozia pociągu IC Żeglarz kursującego na trasie między Łodzią a Gdynią. W związku z sytuacją tor został zamknięty na ok. pół dnia. Aby nie kusić losu i nie dopuścić do podobnych sytuacji, PKP obniża prędkość wagonów wykorzystujących identyczny system podwozia.

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Pociągi PKP spowolnią do 150 km/h ze względu na wagony

W wyniku sytuacji polski przewoźnik zadziałał natychmiastowo i od razu do odwołania obniżył prędkość wagonów z kołami obręczowymi ze 160 do 140 km/h. Było to jednak tylko chwilowe rozwiązanie.

Teraz jednak serwis Rynek Kolejowy poinformował o nowym rozwiązaniu zakładającym stałe obniżenie prędkości pociągów wykorzystujących wagony bazujące na wózkach 4ANc "S" ze 160 do 150 km/h. Decyzja ma dotyczyć ponad 680 wagonów przewoźnika z całej puli obejmującej 1650 wagonów zdolnych do jazdy. Takie rozwiązanie wprowadzono, mimo że przewoźnik ma do dyspozycji aż 850 wagonów z kołami obręczowymi. Część z nich najwyraźniej pozostaje sprawna i bez problemu może osiągać prędkości do 160 km/h.

Ograniczenie prędkości co do zasady dotyczy tylko wózków typu 4ANc "S" w wagonach, w których w ramach modernizacji w minionych latach została podniesiona prędkość ze 140 do 160 kilometrów na godzinę. Na wózkach 4ANc "S" mamy ponad 880 wagonów, z czego obecnie ponad 680 w eksploatacji -mówi Adam Wawrzyniak, członek zarządu PKP.

Rynek Kolejowy podkreśla, że koła obręczowe są wykorzystywane też w wagonach drugoklasowych: bezprzedziałowych, dwuklasowych czy przedziałowych pierwszej klasy. Problem wykorzystania starej technologii ma dotyczyć ok. 36 proc. wagonów należących do spółki.

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Dla nas, pasażerów PKP, oznacza to dłuższy czas przejazdu

Wdrożenie bardziej surowych ograniczeń co do maksymalnej prędkości, z jaką może podróżować dany wagon, dotyczy całego pociągu. Jeden wagon sprawia, że cały skład musi pojechać nieco wolniej. Adam Wawrzyniak z PKP sam twierdzi, że zmniejszenie prędkości generuje dodatkowe opóźnienia i pogarsza efektywność. Niższa średnia prędkość oczywiście wydłuża czas podróży. PKP podkreśla, że sytuacja z problematycznymi wagonami powoduje kłopoty z dochowaniem punktualności.

Pozostałe wagony wykorzystujące nowsze wózki jednak znów będą mogły podróżować z prędkością maksymalną 160 km/h. PKP nie planuje jednak wymiany starej technologii na nowszą. Byłby to koszt na poziomie pół miliarda złotych. Nowe wytyczne mają wejść w życie, gdy tylko zostanie zatwierdzony raport obejmujący badania materiałowe obręczy i procesu hamowania w Instytucie Kolejnictwa.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.