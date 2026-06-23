Niepokojące znalezisko w wagonie PKP. Co tam robił ukryty nadajnik GPS?

Niepokojącego znaleziska dokonał jeden z pracowników PKP Cargo w Poznaniu. W wagonie typu węglarka natknął się on bowiem na nieznane urządzenie, które okazało się nadajnikiem GPS.

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Nadajnik GPS w wagonie PKP Cargo. Był na Białorusi i Ukrainie

Jak wynika z informacji przekazanych przez RMF24, wagon, na którym dokonano znaleziska, od lutego 2026 r. miał przebywać w Punkcie Utrzymania Taboru w Poznaniu. Jednak w ostatnich latach wykonywał trasy za granicę Polski. W grudniu 2025 r. wjeżdżał do Ukrainy, a w sierpniu ubiegłego roku - na Białoruś.

Obecnie nie wiadomo, kto odpowiada za zamontowanie nadajnika GPS. Brakuje też wskazówek, kiedy i gdzie urządzenie zostało podrzucone. Znalezisko zostało natychmiast zgłoszone służbom, a na miejsce przybyła policja wraz z technikiem kryminalistyki.

Kulisy sprawy wciąż pozostają niejasne

Służby zaangażowały również specjalnie wyszkolonego psa, który miał sprawdzić nadajnik pod kątem potencjalnej obecności materiałów wybuchowych w środku. W związku ze sprawą wszczęto już postępowanie w zakresie nielegalnego pozyskiwania informacji. Policjanci działają w ramach operacji TOR, która ma przeciwdziałać aktom sabotażu i dywersji na terenie infrastruktury krytycznej (ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kolejowych).

Sytuacja jest również analizowana przez ABW (Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego). Na ten moment nie jest jasne, czy podłożenie nadajnika GPS do wagonu PKP Cargo ma związek z poprzednimi przypadkami dywersji, kiedy to pod koniec ubiegłego roku doszło do aktu sabotażu polegającego na wysadzeniu torów na kluczowej trasie kolejowej Warszawa - Lublin. Nie jest też znany cel zamontowania urządzenia.

Mimo to policja podkreśla, że działania są prowadzone z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa, a każdy przypadek wykrycia podejrzanych urządzeń jest traktowany z wysokim priorytetem.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.