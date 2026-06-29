Tak działa klimatyzacja w pociągu. "Kilka prostych zasad"

Letnie podróże to wyzwanie niezależnie od tego, na jaki środek transportu się zdecydujemy. Auta pozostawione na słońcu nagrzewają się w środku tak, że nie da się oddychać, a przy panującym skwarze pociągi na trasach wysiadają - podobnie jak ich pasażerowie, którzy muszą przesiadać się do autobusów.

Upały odbierają nam chęć do życia i drobne przyjemności, a na przewoźników wylewa się w sieci wiadro pomyj za to, iż klimatyzacja w pociągach nie działa - albo działa zbyt słabo. No i tak jak ta pierwsza sytuacja jest niedopuszczalna, tak w przypadku tej drugiej starają się nas przekonać, że ponad 30 stopni na pokładzie to nie bug, tylko feature.

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Jak działa klimatyzacja w pociągach PKP?

Na profilu Intercity na Facebooku pojawił się post, w którym firma wyjaśnia, że tak jak „klimatyzacja w pociągach pomaga zapewnić komfort podróży”, tak należy pamiętać, iż „jej zadaniem nie jest schłodzenie wnętrza do temperatury znanej z samochodu”. Nikt nie obiecuje nam latem utrzymania ~25 stopni Celsjusza.

Klimatyzacja w pociągach ustawiona jest przy tym tak, aby utrzymać temperaturę na poziomie ok. 6-8 stopni Celsjusza mniej, niż wynosi ta na zewnątrz. Jako że mierzymy się teraz z bezprecedensową falą upałów w Europie, a termometry dobijają do 40, łatwo policzyć, iż zakresu 32-34 jest… akceptowalny.

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Co zrobić, żeby klimatyzacja w pociągu działała lepiej?

Na to, iż temperatura w pociągu rośnie, ma wpływ to, ile osób podróżuje danym składem - a im częściej otwieranie są drzwi na kolejnych stacjach, tym więcej ciepłego powietrza wpada do środka. Są jednak sposoby na to, by usprawnić działanie klimatyzacji - nie tylko poprzez zamykanie za sobą drzwi.

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W pociągach można znaleźć zarówno nawiewy, jak i czujniki temperatury - a jeśli ktoś zastawi je walizką lub plecakiem, blokując swobodny przepływ powietrza, to robi się problem. No i pod żadnym pozorem nie powinno się w klimatyzowanym wagonie otwierać okna - bo to uniemożliwia prawidłową pracę klimy.

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Problem ten nie dotyczy tylko PKP.

Narzekanie na Polskę jest naszym sportem narodowym, ale jeśli chodzi o kwestię klimatyzacji w pociągach, która nie działa tak, jak byśmy tego oczekiwali, to jako Polacy nie jesteśmy w tym odosobnieni. Nasi południowy sąsiedzi również borykają się z wysokimi temperaturami podczas podróży koleją.

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Tamtejszy przewoźnik również wyjaśnia pasażerom, jak działa klimatyzacja w wagonach. Admin na X poszedł nawet o krok dalej, zachęcając do pozostania w domach - a w razie braku takiej możliwości przypomina o tym, by pasażerowie zabrali wystarczająco płynów, przekąsek i ew. regularnie przyjmowanych leków.

Ceske Drahy, odpowiednik naszego PKP, informuje również wprost, iż celem firmy nie jest „zrobienie z pociągu zamrażarki” i wspomina o zasadzie, iż klimatyzacja nie ma utrzymywać stałej temperatury przez cały sezon niezależnie od pogody. Powietrze w środku ma być chłodniejsze o te 6-8 stopni od tego na zewnątrz.

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Europejski pociąg nie jest ekspresem polarnym.

Temperatura powietrza na zewnątrz oraz liczba i zachowanie pasażerów na pokładzie to oczywiście nie są jedyne czynniki, które mogą przeszkadzać w działaniu klimatyzacji w pociągu. Intensywność promieniowania słonecznego, wilgotność powietrza i to, czy na trasie są tunele albo drzewa - to wszystko ma wpływ.

Oczywiście zdarzają się również sytuacje, o czym Ceske Drahy wspominają wprost, że w elektrycznych pociągach zdarza się, że klimatyzacja jest „krótkotrwale wyłączana” z powodu prac na torach. Przewoźnik stawia też odważną tezę, iż…klimatyzacja ma czasem „bardziej skomplikowaną służbę niż maszynista”.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie. W Grupie Spider’s Web od 2012 r. W swoich tekstach skupia się na Apple’u, telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą Rozrywka.Blog, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.