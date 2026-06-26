Zapomnij o normalnym życiu. Upały zabierają nawet drobne przyjemności

PKP Intercity poinformowało, że ze względu na panujące wysokie temperatury wprowadza "szczególne warunki zwrotów biletów zakupionych w przedsprzedaży".

Podróżni, którzy do 23 czerwca 2026 r. (włącznie) kupili bilety na przejazdy w terminie 25–30 czerwca 2026 r., w przypadku rezygnacji z przejazdu mogą dokonać zwrotu biletów bez potrącania odstępnego. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów, w tym ofert specjalnych. Podróżni, którzy do 23 czerwca 2026 r. (włącznie) kupili bilety do lub z Niemiec oraz Czech na przejazdy w terminie 25–30 czerwca 2026 r., również mogą dokonać zwrotu biletów bez potrącania odstępnego, w tym biletów zakupionych w ofertach specjalnych, np. Super Promo International.

REKLAMA

Jak zaznaczył przewoźnik, możliwy jest wyłącznie zwrot biletu w przypadku rezygnacji z przejazdu. Nie ma możliwości zmiany terminu podróży na wcześniejszy lub późniejszy.

Tak PKP Intercity reaguje na apele, aby pozostawać w domu, jeśli nie ma potrzeby podróżowania. "Upał może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla dzieci, seniorów i osób przewlekle chorych" - przestrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, zalecając m.in. ograniczenie przebywania na słońcu.

Gdyby ktoś zdecydował się dostosować do tych niewątpliwie słusznych apeli, mógłby stracić część kwoty na biletach. PKP Intercity podchodzi więc odpowiedzialnie, nie karząc podróżnych za zmianę planu, na którą nie mieli przecież wpływu.

REKLAMA

Gorzej, że ci, którzy w drogę ruszą, mogą mieć problemy. Łódzka Kolej Aglomeracyjna ostrzega, że wysoka temperatura może powodować awarie infrastruktury i taboru. "Weź pod uwagę możliwe opóźnienia i odwołania kursów" - zaznaczono w komunikacie skierowanym do podróżnym.

W Łodzi o takich konsekwencjach upałów już zdążono się przekonać. Z powodu wysokiej temperatury doszło do odkształcenia się torowiska, przez co ruch tramwajów został wstrzymany.

- Trudne warunku pogodowe niestety mocno testują wytrzymałość najsłabszych odcinków. Przez najbliższe dni problem może pojawić się w wielu miejscach. Podobnie zresztą jak awarie elektroniki w tramwajach i autobusach - komentował Marcin Hencz, łódzki radny.

REKLAMA

Wychodzisz z domu. Próbujesz przemknąć pod nielicznymi drzewami, które dają cień. Omijasz rozgrzane ulice i place, ale to nie jest łatwe. Ulgę dają jedynie zacienione uliczki. Stoisz na przystanku wystawionym na słońce. Tramwaj, na który czekasz, nie przyjeżdża. No tak, awaria torowiska.

Inny scenariusz. Dzień wolny, więc planujesz wykorzystać go porządnie i wreszcie zamierzasz zrealizować pomysły odkładane na później. Idziesz do muzeum, na co nigdy nie było czasu albo ochoty, ale nic z tego, całujesz klamkę. "Nieczynne z powodu upałów". No tak, jak pech to pech!

REKLAMA

"Ze względu na prognozowane ekstremalne upały Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie i Muzeum Rzeźby w Królikarni, będą nieczynne dla zwiedzających w sobotę i niedzielę (27–28 czerwca). Cykl koncertów PIANOKRĄG w Parku Rzeźby odbywa się bez zmian" - poinformowano na profilu Muzeum Narodowego na Facebooku.

Owszem, są też placówki, które działają bez zmian i nawet zachęcają do schronienia się w swoich murach. "Szukasz klimatyzowanego schronienia i ciekawych historii pod jednym dachem? Przestronne, chłodne wnętrza naszego muzeum pozwalają w pełnym komforcie odkrywać historię, którą docenił cały świat" - zaprasza Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

REKLAMA

Tak będziemy działać. Dostosowywać się. W końcu jakoś trzeba.

Osoby, które mimo wszystko wyjdą na zewnątrz, mogą odbić się np. od swojej ulubionej budki z fastfoodem. Jedno z takich łódzkich miejsc poinformowało, że z powodu wysokich temperatur otwiera się później. "Z uwagi na nasze zdrowie i warunki w lokalu temperatura powyżej 40 stopni zmusiła nas do takiej decyzji" - poinformowano klientów w mediach społecznościowych.

Portal starachowice.eska.pl donosi, że z powodu wysokich temperatur przełożona została potańcówka czy rajd rowerowy. W Gliwicach nie odbędzie się bieg na 6 łap.

– To decyzja podjęta z troski o bezpieczeństwo ludzi i zwierząt. Przy tak dużym upale spacer, wysiłek i przebywanie na słońcu mogą być szczególnie niebezpieczne dla psów, zwłaszcza tych starszych, chorych, zestresowanych albo dopiero poznających nowych opiekunów. Wiemy, że wielu z Was czekało na to spotkanie. My też. Ale dobro naszych podopiecznych zawsze jest najważniejsze. O nowym terminie wydarzenia poinformujemy Was jak najszybciej. Dbajcie o siebie, o swoje zwierzęta, zapewniajcie im cień, wodę i unikajcie spacerów w najgorętszych godzinach dnia. Do zobaczenia, gdy będzie bezpieczniej – informuje Schronisko dla Zwierząt w Gliwicach.

REKLAMA

Można przecież powiedzieć, że przez nagłe zjawiska pogodowe dochodziło już do odwołań wydarzeń odbywających się na powietrzu. Tyle że wówczas problemem była np. burza, a nie temperatury, których w Polsce nie było. Wchodzimy na zupełnie nowy, nieznany nam teren.

Nawet ci, którzy zostaną w domu, mogą napotkać na trudności. Miasto Olsztyn w komunikacie wyjaśniło, że ze względu na awarię klimatyzacji w serwerowni nie działa strona urzędowa i systemy kolejkowe. "Możecie mieć też problemy z załatwianiem spraw przez internet" - zwrócono się do mieszkańców. Jasne, klimatyzacja może popsuć się nawet w mniej piekielne dni, ale szczególnie w tym okresie pech jest wyjątkowy.

REKLAMA

Hasła o tym, że planeta płonie, od lat rozbawiają wiele osób

Co z tego, że w końcu jest ciepło - oni lubią wysokie temperatury i miło, że w Polsce w końcu jest jak w Hiszpanii czy dowolnym tropikalnym raju. Pomijają jednak fakt, że wraz z rekordowymi temperaturami idzie w parze choćby poważne zagrożenie dla zdrowia.

Wysokie temperatury mogą powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji i efektywność pracy – musisz o tym pamiętać, np. prowadząc samochód - przypominało Ministerstwo Zdrowia, dodając, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci.

REKLAMA

Tych konsekwencji jest oczywiście więcej. Można wymieniać i wymieniać. Za chwilę zapewne przyjdą gwałtowne deszcze, burze i niszczycielskie wichury. Przytrafi się jakaś powódź, zalane zostaną miasta. I na to będzie można machnąć ręką, bo przecież zawsze padało. Zawsze były powodzie. Nic nowego pod słońcem, ale jednak ich częstotliwość i siła się zmienia, na naszą niekorzyść. Ale przecież do wszystkiego można się przyzwyczaić, prawda?

Wysokie temperatury to też takie pozorne drobne uciążliwości, które jednak wpływają na zwykłe, codzienne życie. Odwołany pociąg. Spóźniające autobusy i tramwaje. Zamknięte muzea. Atrakcje, które dawniej były symbolem typowych wakacji, jak wyjazdy nad rzekę czy jeziora, też powoli odchodzą w zapomnienie - kąpać się nie można, bo woda płytka, a ze zjeżdżalni nie wpada się do wody, tylko prosto na piasek. A raczej wpadałoby się, gdyby zjeżdżalnia stała. Trzeba było ją rozebrać ze względów bezpieczeństwa.

REKLAMA

Niby nic wielkiego, można machnąć ręką, było, minęło, bawić będziemy się inaczej - ochłodę da np. całoroczny stok, zbudowany dlatego, że zimą ze śniegiem jest coraz większy problem. Nie zjemy hamburgera tu, to zjemy pizzę tam. Jeziorko wyschnęło? Jeszcze działa miejski basen. Nie we wszystkich konsekwencje przecież uderzą, nie każda rozrywka zostanie - jeszcze? - odwołana lub ograniczona, podobnie jak obowiązki czy inne sprawy. Wszystko będzie po staremu. Tyle że nieco inaczej. Może akurat nasz szpital nie zostanie dotknięty awariami. Może nasz pociąg przyjedzie. Może naszego parku nie zamkną po wichurze i burzy.

To jest nasza rzeczywistość. Zmieniająca się na naszych oczach. Nawet w prostych rzeczach, które zaczniemy doceniać, ale dopiero wtedy, gdy będzie już za późno.

REKLAMA

Ładowanie...

Adam Bednarek Redaktor „Ekstatycznie umiłował morze”, ale mieszka w Łodzi. Lubi pisać o tym, jak technologia wpływa na człowieka, politykę, ekonomię, ekologię, architekturę czy miasta, zastanawiając się przy tym, czy dzięki niej możemy żyć jeśli nie lepiej, to chociaż inaczej. Gra też na Nintendo Switch, a zamiast Xboksa i PlayStation woli Stadię i GeForce Now, bo granie w chmurze to przyszłość.