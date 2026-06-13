Zaprojektowali broń na kolejną pandemię. "Fundamentalny przełom"

Sztuczna inteligencja właśnie dopisała kolejny rozdział do historii medycyny. I nie chodzi o kolejne narzędzie do analizy zdjęć RTG czy przewidywania mutacji wirusów. Tym razem AI zaprojektowała… antygen. Czyli kluczowy element szczepionki. A naukowcy z Uniwersytetu Cambridge twierdzą, że to pierwszy taki przypadek w historii, który trafił do badań klinicznych na ludziach.

Badacze mówią o „fundamentalnie nowym” podejściu do tworzenia szczepionek. Co więcej, ich celem nie jest walka z jednym konkretnym wirusem, lecz stworzenie ochrony przed całą rodziną patogenów - nawet tych, które jeszcze nie przeskoczyły na ludzi.

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Pandemia COVID‑19 pokazała, jak bardzo jesteśmy spóźnieni w reagowaniu na nowe zagrożenia, więc taka obietnica brzmi jak game‑changer. Ale zanim zaczniemy otwierać szampana, warto przyjrzeć się faktom.

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Szczepionka zaprojektowana przez AI. Co właściwie zrobiła sztuczna inteligencja?

Zespół prof. Jonathana Heeneya z Cambridge nie próbował ulepszać istniejących szczepionek. Zamiast tego postawił na stworzenie antygenu, który „uczy” układ odpornościowy rozpoznawać nie jeden wirus, ale całą ich rodzinę.

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Naukowcy wzięli zestaw sekwencji genetycznych różnych koronawirusów - zarówno tych znanych z COVID‑19, jak i tych krążących wśród zwierząt, które potencjalnie mogą wywołać kolejną pandemię. Te dane wrzucono do systemu AI, który miał znaleźć wspólne cechy i zaprojektować tzw. superantygen.

Prof. Heeney nie kryje entuzjazmu. W rozmowie z BBC mówi: „To pierwszy raz, gdy antygen zaprojektowany przez AI został przetestowany na ludziach”. I dodaje, że technologia „zaskakuje nas wszystkich” oraz że to „fundamentalna zmiana w tym, jak przygotowujemy się na pandemie”.

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Brzmi pięknie, ale… jak poszły testy?

Pierwsza faza badań objęła 39 osób. Jej celem nie było sprawdzenie skuteczności, lecz bezpieczeństwa i podstawowej reakcji immunologicznej. Wyniki opublikowane w Journal of Infection określono jako „modest”, czyli umiarkowane. Nie jest to słowo, które zwykle pojawia się w triumfalnych komunikatach o przełomie.

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Ale naukowcy nie wydają się tym zmartwieni. Prof. Saul Faust z Uniwersytetu w Southampton, który prowadził część badań, mówi, że technologia „zdecydowanie ma potencjał” i że jest „naprawdę ekscytująca”. Podkreśla, że AI radzi sobie znacznie lepiej w projektowaniu szczepionek na wirusy, które szybko mutują.

Druga faza badań - już na około 200 osobach - ma dać odpowiedź na pytanie, czy superantygen faktycznie trenuje układ odpornościowy tak, jak zakładano.

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Co dalej? AI ma projektować szczepionki na grypę, ptasią grypę i Ebolę

Zespół z Cambridge nie zamierza poprzestawać na koronawirusach. Już trwają prace nad:

uniwersalną szczepionką na sezonową grypę, która nie wymagałaby corocznych aktualizacji,

szczepionką na H5N1 - ptasią grypę, która obecnie dziesiątkuje populacje ptaków i budzi obawy epidemiologów,

szczepionkami na wirusowe gorączki krwotoczne, w tym Ebolę - szczególnie na szczepy, na które nie istnieją jeszcze żadne preparaty.

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Prof. Andy Pollard z Oxford Vaccine Group, który nie brał udziału w badaniach, mówi, że dane z badań na zwierzętach są „fascynujące” i że nikt nie przewidywał, iż uda się uzyskać takie odpowiedzi immunologiczne. Ale jednocześnie studzi emocje, przypominając, że układ odpornościowy ludzi jest znacznie bardziej skomplikowany niż myszy laboratoryjne.

AI jako game‑changer w medycynie? Tak, ale nie dziś

Sztuczna inteligencja może nie tylko projektować antygeny, ale też przewidywać jak zareaguje na nie układ odpornościowy. To mogłoby skrócić proces tworzenia szczepionek z lat do miesięcy, a może nawet tygodni. Prof. Pollard mówi, że AI będzie „game changerem” w badaniach nad szczepionkami i że może „ratować życie”. Z kolei brytyjski minister nauki, Lord Vallance, określa projekt jako „kolejny sukces brytyjskiej nauki”.

Ale nawet jeśli to prawda to droga do realnego zastosowania jest długa. Pierwsze wyniki są „umiarkowane”, a badania dopiero się zaczynają. W dodatku historia medycyny zna wiele „przełomów”, które nigdy nie wyszły poza fazę entuzjastycznych komunikatów prasowych.

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To dopiero pierwszy krok w bardzo długiej podróży. AI zaprojektowała antygen, który trafił do ludzi - i to samo w sobie jest wydarzeniem historycznym. Jeśli kolejne fazy badań potwierdzą skuteczność, będziemy mówić o jednym z największych przełomów w immunologii od dekad. Na razie jednak mamy obiecującą technologię, umiarkowane wyniki i ogromne oczekiwania. A także świadomość, że pandemia COVID‑19 była ostrzeżeniem - i że świat potrzebuje narzędzi, które pozwolą reagować szybciej niż wirusy mutują.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.