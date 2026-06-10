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Oto nowy Grot A3 dla polskich żołnierzy. Jest błogosławieństwo armii

Słynny polski karabinek Grot doczekał się najnowszej wersji A3. Jest ona gotowa do produkcji, przeszła rygorystyczne teksty i została zaakceptowana przez Agencję Uzbrojenia.

Bogdan Stech
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Słynny polski karabinek Grot doczekał się najnowszej wersji A3. Jest ona gotowa do produkcji, przeszła rygorystyczne teksty i została zaakceptowana przez Agencję Uzbrojenia.
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Szef Agencji Uzbrojenia, gen. dyw. dr Artur Kuptel, zatwierdził dokumentację techniczną karabinka MSBS Grot w najnowszej wersji A3. Dla Fabryki Broni Łucznik w Radomiu oznacza to zielone światło do rozpoczęcia produkcji seryjnej.

Zakończenie prac nad dokumentacją techniczną to zawsze kluczowy moment w cyklu życia każdej broni palnej. W przypadku karabinka MSBS Grot A3 proces ten wymagał wieloetapowych badań, rygorystycznych testów oraz przygotowania kompletnej bazy produkcyjnej i szkoleniowej. Złożony podpis definitywnie zamyka długą fazę badawczo-rozwojową.

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Konstrukcja spełniła wyśrubowane wymagania wojska i zyskała aprobatę instytucji nadzorczych. otwiera to prostą drogę do masowego wdrażania zmodernizowanych karabinków na wyposażenie Sił Zbrojnych RP.

MSBS Grot A3 jest najbardziej zaawansowaną wersją karabinka rozwijanego od lat we współpracy z wojskiem. W konstrukcji uwzględniono doświadczenia wynikające z eksploatacji wcześniejszych odmian broni oraz uwagi zgłaszane przez żołnierzy podczas użytkowania i testów - czytamy w komunikacie.

Jak podaje producent, nowa wersja została bardzo dobrze oceniona przez użytkowników, którzy mieli możliwość sprawdzenia jej w praktyce. Pozytywne opinie dotyczyły przede wszystkim ergonomii, niezawodności oraz rozwiązań zwiększających komfort eksploatacji podczas intensywnego użytkowania.

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Ewolucja podyktowana doświadczeniem

Dla Fabryki Broni jest to jeden z najważniejszych momentów w rozwoju platformy MSBS Grot. Proces przygotowania dokumentacji poprzedziły szeroko zakrojone badania oraz testy prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi przez Agencję Uzbrojenia. Na ich podstawie opracowano komplet dokumentacji produkcyjnej i szkoleniowej, która uzyskała wymagane zatwierdzenie właściwych instytucji wojskowych i nadzorczych. Finalnym etapem było jej zaakceptowanie przez Szefa Agencji Uzbrojenia - informuje Fabryka Broni.

Ważne jest również to, że równolegle z pracami dokumentacyjnymi Fabryka Broni prowadziła działania związane z przygotowaniem technologii produkcji nowej wersji karabinka. Dzięki temu Fabryka Broni jest gotowa do uruchomienia produkcji seryjnej karabinków MSBS Grot A3 niezwłocznie po otrzymaniu zamówień.  

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Akceptacja dokumentacji MSBS Grot A3 potwierdza osiągnięcie założonych celów w kolejnym etapie rozwoju tej konstrukcji. To efekt pracy konstruktorów, technologów, pracowników produkcji oraz ścisłej współpracy z użytkownikami wojskowymi. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia produkcji najnowszej wersji karabinka i realizacji przyszłych zamówień dla Sił Zbrojnych RP – mówi Seweryn Figurski, prezes Fabryki Broni Łucznik - Radom sp. z o.o.  

Maszyny w Radomiu czekają na rozkaz

Opracowanie niezawodnej broni to tylko połowa sukcesu, równie istotne jest płynne przejście do jej masowego wytwarzania. Równolegle do procesu zatwierdzania dokumentacji prowadzono intensywne prace nad przygotowaniem odpowiednich technologii wytwarzania.

Dziś równie istotna jak sama konstrukcja jest zdolność do jej efektywnej produkcji. Fabryka Broni posiada przygotowane technologie, odpowiednie moce produkcyjne oraz doświadczoną kadrę, co pozwala nam z pełną gotowością realizować potrzeby Sił Zbrojnych RP – podkreśla Jakub Czułba, członek zarządu Fabryki Broni Łucznik - Radom sp. z o.o.

Fabryka Broni, należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, po raz kolejny udowadnia, że potrafi samodzielnie budować, rozwijać i modernizować nowoczesne systemy strzeleckie. Sprawne przejście przez skomplikowane procedury certyfikacyjne pokazuje dojrzałość karabinka Grot.

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Bogdan Stech
10.06.2026 09:54
Tagi: BrońPolska Grupa Zbrojeniowapolski karabinprzemysł zbrojeniowyWojsko
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