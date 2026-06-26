Nowe funkcje w mObywatelu. Pobieraj aktualizację

Rząd opublikował nową wersję mObywatela, która przynosi cztery nowości z różnych kategorii. Według resortu zmiany mają być dostępne do końca czerwca. Uaktualnienie wprowadza już wcześniej zapowiedziane funkcje, takie jak sprawdzanie OC pojazdu i nie tylko.

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mObywatel z istotną czerwcową aktualizacją

Polecam zajrzeć do waszych sklepów z aplikacjami (Google Play, App Store), ponieważ mObywatel został uaktualniony do wersji 4.85.0. Najnowsza aktualizacja wprowadza:

opcję zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej oraz zarządzania pełnomocnikami w CEIDG;

możliwość zgłaszania nieprawidłowości do sanepidu i sprawdzania statusu swoich zgłoszeń;

funkcję otrzymywania alertów bezpieczeństwa i zgłaszania podróży zagranicznych w Odyseuszu;

opcję sprawdzania ważności OC pojazdu na podstawie danych z UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego).

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, usługi mogą nie być dostępne od razu po aktualizacji. Zamiast tego rząd udostępnia je stopniowo do końca czerwca –-wtorku, 30.06. Twórcy najprawdopodobniej zastosują tu przełącznik od strony serwera. Aby móc uaktywnić te funkcje, potrzeba jednak zaktualizować oprogramowanie.

Będziesz musiał też odnowić certyfikat

Na początku sierpnia mObywatel ma przeprowadzić aktualizację certyfikatów dokumentów dostępnych za pośrednictwem rządowej aplikacji. Aby to zrobić, nie musisz wykonywać dodatkowych kroków. Niepotrzebne jest uaktualnienie. Wystarczy… po prostu korzystać z mObywatela, logując się do rządowej usługi.

Certyfikat odnowi się automatycznie. Zaloguj się do mObywatela do 5 sierpnia 2026 r., aby nadal korzystać z dokumentów - komunikat w aplikacji mObywatel.

Sprawa wygląda trochę inaczej dla studentów. Niektórzy, aby zachować certyfikat elektronicznej legitymacji studenckiej, będą musieli skorzystać z kodu QR, który należy uzyskać w dziekanacie uczelni.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.