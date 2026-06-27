Legendarny kalkulator wskrzeszony. Używał go nauczyciel twojego nauczyciela

Moda na dawanie drugiego życia retro gadżetom nie kończy się wyłącznie na konsolach do gier i telefonach komórkowych. Jak pokazuje HP - a właściwie jego autoryzowany partner i licencjobiorca, Moravia - na rynek mogą wrócić także urządzenia nijak związane z rozrywką. Bowiem firma zapowiedziała właśnie powrót HP 16C, legendarnego kalkulatora programistycznego, który zadebiutował ponad 40 lat temu.

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Kultowy kalkulator HP doczekał się oficjalnego powrotu

Moravia Education ogłosiła premierę HP 16C Collector's Edition. Urządzenie stanowi współczesną wersję modelu HP-16C, produkowanego przez Hewlett-Packard w latach 1982-1989. Oryginał był przeznaczony przede wszystkim dla programistów oraz inżynierów zajmujących się tworzeniem i debugowaniem oprogramowania.

Kalkulator HP 16C Collector’s Edition

Kalkulator należał do cenionej serii HP Voyager i wyróżniał się funkcjami niespotykanymi w większości urządzeń tego typu. Umożliwiał pracę na liczbach zapisanych w systemie binarnym, ósemkowym, dziesiętnym i szesnastkowym, wykonywał operacje bitowe oraz pozwalał dostosować długość słowa maszynowego od 1 do 64 bitów. Dzięki temu pomagał analizować kod oraz odwzorowywać sposób działania komputerów wykorzystywanych przez programistów.

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HP nigdy później nie stworzyło kolejnego kalkulatora przeznaczonego wyłącznie dla programistów. Część funkcji modelu 16C trafiła później do bardziej zaawansowanych kalkulatorów naukowych i graficznych, jednak sam oryginał z czasem urósł do rangi pożądanego przez amatorów kalkulatorów egzemplarza kolekcjonerskiego.

Nowa wersja zachowuje charakterystyczny wygląd oraz obsługę opartą na notacji odwrotnej polskiej, znanej jako RPN. Producent deklaruje jednocześnie znaczące zmiany techniczne. HP 16C Collector's Edition ma działać nawet stukrotnie szybciej od pierwowzoru. Dodano również możliwość zapisywania i wczytywania programów, której nie oferował historyczny model.

Urządzenie pozwala tworzyć programy oparte na sekwencjach naciśnięć klawiszy, korzystać z podprogramów, etykiet, flag oraz instrukcji warunkowych. Pamięć programu obsługuje do 203 bajtów danych, a użytkownik otrzymuje także 99 rejestrów do przechowywania wartości.

Moravia podkreśla, że HP 16C Collector's Edition będzie produktem limitowanym. Na rynek trafi zaledwie 10 tys. egzemplarzy. Cena została ustalona na 129,95 dolara, natomiast w europejskiej przedsprzedaży kalkulator kosztuje 116,96 euro - ok. 501 zł. W pudełku znajdą się również baterie, ochronne etui oraz spiralnie oprawiona instrukcja nawiązująca do dokumentacji dołączanej do klasycznych kalkulatorów HP. Pierwsze dostawy zaplanowano na 15 sierpnia 2026 r.

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Malwina Kuśmierek Redaktor Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską, przybliżając czytelnikom Spider's Web tematykę smartfonów, smartwatchy, oprogramowania i sztucznej inteligencji. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.