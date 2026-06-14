Zdasz kurs programowania, ale w pracy polegniesz. Mają plan, jak to zmienić

Ogłoszono JetBrains Course Creators Program, inicjatywę skierowaną do twórców kursów, którzy chcą przenieść praktyczną naukę kodowania z przeglądarkowych piaskownic do realnych narzędzi, z jakich korzystają profesjonaliści.

Problem jest znany od lat: absolwenci kursów rozumieją koncepcje, ale gdy przychodzi do pracy z prawdziwym projektem, debugowaniem czy konfiguracją środowiska to, czują się jak turysta z mapą metra w Tokio. Niby wszystko jest opisane, ale człowiek nie wie, gdzie stanąć.

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Nie wystarczy wiedzieć, jak poprosić model o wygenerowanie kodu. Trzeba rozumieć, co ten kod robi, jak go uruchomić, jak go naprawić i jak go rozwijać. Dlatego program ma jeden cel: dać studentom doświadczenie pracy w prawdziwym IDE, a twórcom kursów - narzędzia, by to zrobić bez przebudowy całego materiału.

JetBrains proponuje rozwiązanie, które ma być możliwie bezbolesne. Twórcy kursów publikujący na Udemy, Courserze, LinkedIn Learning, Pluralsight, edX czy własnych stronach mogą zintegrować swoje ćwiczenia z JetBrains IDE za pomocą wtyczki JetBrains Academy. Studenci piszą wtedy prawdziwy kod, uruchamiają projekty i debugują aplikacje w IntelliJ IDEA, PyCharmie czy innych narzędziach firmy.

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Integracja ma być szybka - JetBrains deklaruje, że zwykle zajmuje od dwóch do czterech tygodni, a firma zapewnia pełne wsparcie techniczne. Dla Coursery przygotowano nawet gotową integrację opartą na funkcji Apps (LTI). Student klika i otwiera projekt w IDE. Postępy synchronizują się automatycznie.

Twórcy kursów mogą zgłaszać się przez stronę JetBrains Academy.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.