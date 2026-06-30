Instalacja aplikacji na Androidzie wchodzi na nowy poziom. Świetna nowość

Od zarania dziejów instalacja programów na telefonach z systemem Android polegała na wyszukiwaniu interesujących nas pozycji w oficjalnym sklepie Google. Aby coś znaleźć, musieliśmy jednak znać konkretną nazwę programu. Wyszukiwanie według kategorii nie do końca zapewniało najlepsze wyniki i czasem trzeba było główkować, zanim znalazło się konkretny program. Teraz nie będzie takiego problemu.

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Sklep Google Play ze wsparciem wyszukiwania przez sztuczną inteligencję

Google, który implementuje swoją sztuczną inteligencję dosłownie wszędzie, gdzie tylko może - Gemini jest dostępne w Androidzie, przeglądarce Chrome, YouTube, Gmailu i wielu innych usługach - postanowił rozszerzyć działanie Gemini na kolejne ważne narzędzie: sklep Play Store. W tym celu dokonano integracji obu tych usług.

Zamiast bazować na prostym wyszukiwaniu na podstawie nazw, można więc poprosić czatbota sztucznej inteligencji Gemini o znalezienie aplikacji za pomocą kontekstu. Użytkownik jest w stanie wskazać konkretny cel oprogramowania - na przykład aplikację, która pomaga planować posiłki, lub program z mapami do podróży zagranicznych. Oczywiście wszystko zależy od użytkownika i jego potrzeb.

Wyszukiwaniem zajmuje się model sztucznej inteligencji, wytrenowany z myślą o znajdowaniu najlepszych aplikacji z Play Store. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że wszystko dzieje się z poziomu asystenta Gemini. Nie trzeba nawet uruchamiać sklepu z programami Google’a. Zamiast tego wystarczy poprosić Gemini (uruchamianego normalnie z pulpitu lub np. gestem przytrzymania przycisku włącznika).

Czatbot, oprócz słownej odpowiedzi, wyświetla listę aplikacji z Google Play, na której możemy kliknąć ikonę strzałki, aby szybko przejść do instalacji oprogramowania. Rozwiązanie ma przyspieszyć proces pobierania i uruchamiania aplikacji.

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Wszystko jest możliwe dzięki usłudze Google Play Connected, która jest stopniowo udostępniana na smartfonach z systemem Android. Aby z niej skorzystać, wymaga się, by użytkownik miał ukończone 18 lat, zalogował się na konto Google oraz uruchomił Gemini App Activity.

Jedna z najlepszych funkcji w historii Gemini

Wyszukiwanie aplikacji w sklepie Google Play od zawsze stanowiło poważny problem. Samo instalowanie jest oczywiście wyjątkowo proste - wystarczy jedno kliknięcie (i czasami potwierdzenie). Jeśli wiemy, co chcemy zainstalować, nie ma kłopotu.

Gorzej, gdy szukamy nowej aplikacji i nie znamy konkretnej nazwy. Wtedy pozostaje nam wyszukiwanie po słowach kluczowych, które jednak nie zawsze pozwala na znalezienie najlepszej opcji. To widoczne szczególnie dzisiaj, w rzeczywistości, w której znajdziemy aplikacje dosłownie do wszystkiego. Użytkownicy są w stanie zainstalować nowy program tylko dla jednej konkretnej funkcji lub korzyści.

Gemini z kolei znacznie lepiej rozumie intencje użytkownika i umożliwia kontekstowe wyszukiwanie interesujących nas aplikacji. Wystarczy więc wytłumaczyć, czego konkretnie szukamy, i zdać się na algorytm sztucznej inteligencji stworzony przez Google’a. Rozwiązanie pozwala na wyszukiwanie bezpośrednio z poziomu sklepu Play Store, więc powinno być precyzyjne.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.