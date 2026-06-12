Facebook nie działa. Przestań odświeżać apkę
Meta ma awarię. Facebook działa tylko w aplikacji na Androidzie, reszta usług, poza WhatsAppem, leży. W tym Messenger, Instagram czy desktopowy Facebook.
Wygląda na to, że Meta znów postanowiła przypomnieć światu, jak bardzo jesteśmy od niej uzależnieni. Tym razem jednak nie chodzi o żaden globalny blackout, a o dość osobliwą, wybiórczą awarię. Według naszych testów działa… tylko Facebook w aplikacji na Androidzie. Cała reszta - Facebook w przeglądarce, Instagram oraz Messenger - odmawia współpracy. Awaria wygląda jakby ktoś w centrali Mety bawił się przełącznikami i zapomniał, który odpowiada za co.
Co dokładnie nie działa
Najbardziej zaskakujący jest fakt, że Facebook w aplikacji na Androidzie funkcjonuje bez zarzutu. Można przeglądać feed, komentować, publikować - jak gdyby nigdy nic. Tymczasem ta sama usługa otwierana przez przeglądarkę nie ładuje się w ogóle lub zatrzymuje się na ekranie logowania.
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Instagram również nie odpowiada. Aplikacja nie pobiera nowych treści, a próba odświeżenia kończy się klasycznym „coś poszło nie tak”. Messenger z kolei nie pozwala ani wysłać wiadomości, ani odebrać nowych - aplikacja zachowuje się tak, jakby straciła kontakt z serwerami.
Co może być przyczyną
Meta nie wydała jeszcze żadnego komunikatu, więc możemy opierać się wyłącznie na obserwacjach. A te sugerują, że problem dotyczy warstwy serwerowej odpowiedzialnej za logowanie i synchronizację danych między usługami. To tłumaczyłoby, dlaczego aplikacja Facebooka na Androidzie - która często korzysta z lokalnych tokenów i cache’u - radzi sobie lepiej niż wersja przeglądarkowa, która wymaga pełnej autoryzacji przy każdym odświeżeniu.
Nie wygląda to na klasyczną awarię infrastruktury, bo wtedy padłoby wszystko. Bardziej przypomina to błąd w jednym z systemów pośredniczących, który obsługuje kilka usług, ale nie wszystkie.
Awaria Mety zawsze odbija się szerokim echem, bo dotyka nie tylko użytkowników prywatnych, ale też firmy, które opierają komunikację i marketing na Facebooku, Instagramie czy Messengerze. W Polsce to szczególnie istotne - według danych Gemius ponad 20 mln osób korzysta regularnie z usług Mety. Gdy te przestają działać to robi się nerwowo.
Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.