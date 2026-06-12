Od Millera do TikToka. Co Batman ma wspólnego z Elonem Muskiem?

Batman zawsze był bohaterem epoki kryzysu. Kiedy Frank Miller w 1986 roku publikował "Powrót Mrocznego Rycerza", Ameryka żyła lękiem przed wojną atomową, przemocą w miastach i telewizją prezentującą nieustanny spektakl gniewu. Jego Bruce Wayne był już nie tyle superbohaterem, co zmęczonym żołnierzem wojny kulturowej. Czterdzieści lat później Batman wraca w świecie równie rozedrganym, tylko że dziś nasze lęki mają inne twarze: algorytmów, TikToka, sztucznej inteligencji i chciwych miliarderów.

Wyobraźmy sobie, że Bruce Wayne siada dziś do mediów społecznościowych. Otwiera telefon i przez kilka minut przewija strumień wiadomości: Kryzys za kryzysem. Jak nie międzynarodowy to developerski. Zwolnienia w branży technologicznej. Wojny kulturowe. Kolejne obietnice składane przez miliarderów i kolejne raporty o sztucznej inteligencji, która ma zmienić świat. Potem odkłada urządzenie i patrzy na Gotham. Nigdy nie zaznał przywileju bogactwa. Nie ma wieżowca, prywatnej armii ani laboratorium pełnego gadżetów. Jest tylko on i miasto, które coraz mniej wierzy, że ktokolwiek nad nim panuje.

Właśnie od tego punktu wychodzi "Absolute Batman" Scotta Snydera i Nicka Dragotty. To nie jest kolejny reboot ani kolejna próba uczynienia Batmana jeszcze mroczniejszym. To próba odpowiedzi na znacznie ciekawsze pytanie: czy Batman może jeszcze istnieć w świecie, który przestał ufać elitom, technologii i obietnicom lepszej przyszłości? Bo być może największą supermocą Mrocznego Rycerza nigdy nie były gadżety ani Batmobil. Być może od początku chodziło o coś znacznie prostszego. Batman zawsze działał jak sejsmograf społecznych lęków, pokazując nam nie to, kim chcielibyśmy być, ale to, czego najbardziej boimy się jako społeczeństwo.

"Absolute Batman" Scotta Snydera i Nicka Dragotty.

Batman był kiedyś przyszłością

W 1986 roku Frank Miller zrobił z Batmanem coś, co dziś wydaje się oczywiste, ale wtedy było kulturowym trzęsieniem ziemi. Zabrał superbohatera z kolorowego świata komiksowej przygody i wrzucił go do rzeczywistości przypominającej telewizyjny koszmar epoki Reagana. "Powrót Mrocznego Rycerza" nie był już historią o facecie przebierającym się za nietoperza. Był historią o społeczeństwie, które przestało wierzyć, że przyszłość będzie lepsza.

Ameryka lat 80. wyglądała jak Gotham. Kryzys miast, rosnąca przemoc, paranoja zimnej wojny, kultura strachu napędzana przez telewizję i politycy obiecujący "odzyskanie porządku". Miller znakomicie wyczuł moment, w którym klasyczny superbohater przestawał wystarczać. Superman reprezentował jeszcze optymizm starej Ameryki, kraju możliwości, marzeń i aspiracji. Batman Millera był już człowiekiem epoki gniewu.

Najważniejsze było jednak coś innego. Miller stworzył Batmana nowoczesnego medialnie. Kanały informacyjne komentowały przemoc jak sportowe widowisko, eksperci zamieniali tragedie w show, a polityka przypominała teatr permanentnej paniki. Dziś ten zabieg wydaje się wręcz proroczy. W epoce Twittera, TikToka i doomscrollingu komiks Millera czyta się momentami jak relację z internetu 2026 roku.

Z tą jednak różnicą, że telewizję zamieniliśmy na smartfony, które nieustannie scrollujemy. Rolki i tiktoki epatują przemocą, katastrofizmem i poczuciem kresu.

W 1986 roku, w epoce chaosu, gniewu i rozpaczy Batman zaczął funkcjonować jako coś więcej niż bohater komiksowy. Stał się figurą nowoczesnego kryzysu. Miller brutalnie "utwardził" jego ciało i psychikę. Ten Batman nie był już detektywem rozwiązującym zagadki. Był biomechaniczną maszyną gniewu – człowiekiem zmuszającym własne ciało do działania mimo wieku, bólu i psychicznego rozpadu. W latach 80. taka wizja męskości idealnie pasowała do kultury Stallone’a, Schwarzeneggera i kina akcji gloryfikującego twardych samotników naprawiających świat pięściami.

I właśnie dlatego wpływ Millera okazał się tak ogromny. Nie stworzył "najlepszego" Batmana. Stworzył Batmana, który nauczył się mówić językiem współczesnych lęków. Każda późniejsza wersja w jakimś sensie wciąż żyje w cieniu tamtego komiksu.

Klasyczny plakat z filmu "Batman. Mroczny rycerz powstaje".

Batman jako biomechaniczna fantazja

Batman od dawna nie jest tylko superbohaterem. Jest technologiczną fantazją o człowieku, który potrafi zoptymalizować samego siebie lepiej niż ktokolwiek inny.

To właśnie odróżnia Batmana od większości herosów popkultury. Superman urodził się potężny. Bruce Wayne swoją supermoc musiał sobie wyprodukować. Jego ciało jest projektem. Nieustannie ulepszanym sprzętem. Batman ćwiczy, monitoruje organizm, testuje granice bólu i wydolności, śpi mniej niż powinien, funkcjonuje dzięki dyscyplinie przypominającej połączenie sportowca olimpijskiego, komandosa i właściciela startupu technologicznego.

Dlatego Batman tak dobrze pasuje do współczesnej kultury wearabletech. Smartwatch mierzący sen, aplikacja licząca kroki, opaski monitorujące stres czy modne dziś "optymalizowanie dopaminy" brzmią jak okrojona wersja wyposażenia z Batjaskini. Bruce Wayne od dekad funkcjonuje jak człowiek zamieniony w platformę danych. Wszystko ma być wydajniejsze: ciało, refleks, koncentracja, regeneracja, reakcja na stres. Batman jest marzeniem epoki, która panicznie boi się słabości, starzenia i utraty sprawczości.

Frank Miller świetnie to wyczuł już w latach 80., pokazując Bruce’a Wayne’a jako przeciążoną biomechaniczną maszynę zmuszającą własne ciało do działania mimo wieku i bólu. Christopher Nolan poszedł jeszcze dalej: jego Batman przypominał bardziej wojskowy projekt badawczo-rozwojowy niż klasycznego komiksowego detektywa. Egzoszkielety, sonar, systemy nadzoru, wojskowe prototypy – Bruce Wayne coraz bardziej stapiał się z technologią.

Batman i neoliberalna fantazja miliardera-zbawcy

Za sprawą popularności kinowego uniwersum Marvela, Bruce Wayne od wielu lat przeistaczał się w Tony Starka świata DC Comics. Wayne Enterprises przestało być zwykłą korporacją z tła historii. Stało się czymś pomiędzy Google, Lockheed Martin i Palantirem. Bruce Wayne nie walczył już tylko pięściami. Walczył danymi, nadzorem, prototypami i własną infrastrukturą technologiczną.

Najlepiej było to widać u Christophera Nolana. Jego Batman funkcjonował jak założyciel startupu próbujący "zhackować" chaos Gotham. Batmobil przypominał wojskowy pojazd testowy, kostium był produktem działu R&D, a sonarowy system inwigilacji z Mrocznego Rycerza wygląda dziś jak niepokojący prototyp świata AI, big data i permanentnego monitoringu. Bruce Wayne zamieniał całe miasto w interfejs danych, wierząc, że odpowiednia ilość informacji pozwoli przewidzieć i kontrolować rzeczywistość.

I właśnie tutaj Batman stał się niezwykle współczesny. Nie dlatego, że miał fajne gadżety, tylko dlatego, że ucieleśniał fantazję epoki technologicznych gigantów. Fantazję, że bogaty geniusz z dostępem do odpowiednio zaawansowanej technologii może działać skuteczniej niż powolne instytucje. Było to myślenie głęboko zakorzenione w ultraliberalnym duchu przełomu wieków: przekonanie, że biznes jest bardziej innowacyjny od państwa, prywatna inicjatywa sprawniejsza od demokracji, a problemy społeczne szybciej rozwiąże przedsiębiorca niż urzędnik. Batman stał się więc nie tylko superbohaterem, ale także symbolem wiary w technologię jako narzędzie zbawienia i w miliardera jako skuteczniejszego zarządcę świata niż jakakolwiek publiczna instytucja.

Dlatego przez lata Bruce Wayne przypominał kogoś pomiędzy Elonem Muskiem czy Stevem Jobsem. Sam projektował rozwiązania, sam zarządzał kryzysami i sam podejmował decyzje dotyczące bezpieczeństwa całego miasta.

To również moment, w którym Batman zaczął coraz mocniej przypominać człowieka stapiającego się z maszyną. AI, systemy nadzoru, algorytmy przewidywania zagrożeń, wojskowe prototypy, egzoszkielety – Bruce Wayne stawał się bardziej platformą operacyjną niż klasycznym bohaterem. W pewnym sensie wyprzedził nawet współczesną kulturę techbro. Dzisiejsi miliarderzy technologiczni często próbują sprzedawać dokładnie tę samą opowieść: świat jest chaotyczny, ale odpowiednia technologia i odpowiednio inteligentny człowiek mogą wszystko naprawić.

Problem polega na tym, że coraz mniej ludzi w to wierzy i dlaczego pokolenie TikToka nie ufa już Mrocznemu Rycerzowi.

Śmiech (z) superbohaterów

Batman przez dekady był bohaterem idealnym dla epoki kina, telewizji i VHS-ów. Działał w świecie dużych narracji: samotny człowiek walczył z chaosem, nocą wychodził na dach i próbował odzyskać kontrolę nad rozpadającym się miastem. Problem w tym, że współczesny internet nie działa już jak Gotham z komiksów Franka Millera czy filmów Nolana. Dziś wszystko żyje szybciej, krócej i bardziej nerwowo. Algorytmy premiują skrajne emocje, media społecznościowe zamieniają debatę w niekończący się konflikt, a generowane masowo przez AI treści coraz częściej przypominają cyfrowy szum zamiast informacji. Jesteśmy stale online, stale dostępni i stale przebodźcowani. Jeszcze kilkanaście lat temu internet obiecywał większą wiedzę, wspólnotę i wolność. Dziś coraz częściej kojarzy się ze zmęczeniem, polaryzacją i poczuciem utraty kontroli. Batman stworzony dla epoki VHS musi więc funkcjonować jako viral, GIF i moodboard. Musi odnaleźć się w świecie, w którym uwaga stała się najcenniejszą walutą, a największym przeciwnikiem nie jest już Joker, lecz permanentny chaos informacyjny.

To dlatego współczesna popkultura coraz częściej "memizuje" Batmana. W internecie równie ważne jak komiksy czy filmy stają się reactionimages, shorty, TikToki i ironiczne montaże z Robertem Pattinsonem patrzącym smutno w kamerę. Bohater musi być jednocześnie ikoną i memem. Trochę poważny, trochę autoironiczny, gotowy do przerobienia przez algorytm.

Zmienił się też stosunek do samego Bruce’a Wayne’a. Jeszcze kilkanaście lat temu miliarder-ratujący-miasto był fantazją kompatybilną z erą startupów i techno-optymizmu. Dziś coraz częściej budzi podejrzliwość. Pokolenie żyjące w cieniu kryzysu mieszkań, niestabilnego rynku pracy i rosnących nierówności dużo mniej romantycznie - a wręcz z wrogością - patrzy na bogaczy obiecujących, że "naprawią świat".

Dlatego Batman znalazł się w dziwnym miejscu. Z jednej strony nadal jest jedną z największych ikon popkultury. Z drugiej – klasyczna wersja Bruce’a Wayne’a coraz trudniej wpisuje się w współczesną wrażliwość. Facet z prywatnym arsenałem technologii, własną inwigilacją i miliardami dolarów przestał wyglądać jak fantazja o bezpieczeństwie. Coraz częściej przypomina po prostu kolejnego właściciela platformy próbującego kontrolować rzeczywistość lepiej niż wszyscy inni.

Zamaskowany Mściciel po końcu mitu miliardera

Właśnie dlatego "Absolute Batman" Scotta Snydera i Nicka Dragotty wydaje się tak interesujący. Ten komiks nie próbuje po raz kolejny uczynić Batmana jeszcze mroczniejszym, brutalniejszym czy bardziej "epickim". Snyder robi coś dużo sprytniejszego: odbiera Bruce’owi Wayne’owi wszystko, co przez ostatnie dekady definiowało go jako fantazję neoliberalnej epoki. Nie ma już bezpiecznego dystansu miliardera patrzącego na Gotham z wysokości wieżowca.

Nowy Bruce Wayne nie przypomina prezesa korporacji technologicznej. Bardziej przypomina człowieka, którego można spotkać rano w metrze albo na budowie. Pracuje fizycznie, przemieszcza się po mieście jak nomada, zna Gotham nie z poziomu sal konferencyjnych Wayne Enterprises, ale z ulicy, zaplecza, magazynów i zniszczonych dzielnic. To ogromna zmiana, bo przez lata Batman coraz bardziej oddalał się od zwykłych ludzi. Był symbolem kompetencji niedostępnej dla przeciętnego człowieka: najbogatszy, najmądrzejszy, najlepiej wyposażony.

"Absolute Batman" odwraca tę logikę. Bruce nadal jest potężny, ale jego siła nie wynika z kapitału. Wynika z ciała, doświadczenia i znajomości miasta. Gotham Dragotty nie przypomina gotyckiej opery z filmów Burtona ani futurystycznego laboratorium z Nolana. To miasto po kryzysie. Snyder bardzo wyraźnie rozumie, że współczesne lęki wyglądają inaczej niż w latach 80. Dziś nie boimy się wyłącznie wojny atomowej czy ulicznych gangów. Boimy się utraty stabilności, pracy, mieszkania i poczucia kontroli nad własnym życiem.

Dlatego nowy Batman działa bardziej jak improwizujący haker niż technologiczny arystokrata. Nadal korzysta z technologii, ale nie przypomina już właściciela prywatnego laboratorium wojskowego. Jego sprzęt wygląda jak coś odzyskanego, zbudowanego z fragmentów świata po awarii systemu. To Batman bliższy cyberpunkowi niż klasycznej fantazji o miliarderze-ratowniku.

I właśnie tutaj "Absolute Batman" trafia w coś bardzo współczesnego. Przez lata kultura popularna uwielbiała opowieści o genialnych bogaczach ratujących świat. Tony Stark, Bruce Wayne, technologiczni wizjonerzy z Doliny Krzemowej sprzedawali podobną obietnicę: odpowiednio inteligentny człowiek z odpowiednio dużym kapitałem naprawi rzeczywistość szybciej niż powolne instytucje. Problem w tym, że rok 2026 wygląda inaczej niż techno-optymistyczne lata 2010.

"Absolute Batman" doskonale to rozumie. Ten komiks nie pyta już: "Jak być Batmanem?", tylko: "Czy Batman może jeszcze istnieć w świecie, który przestał ufać miliarderom?". I właśnie dlatego ta wersja Bruce’a Wayne’a jest jedną z najbardziej aktualnych od lat. Pierwszy raz od dawna Batman nie patrzy na Gotham z góry. Jest jednym z ludzi próbujących przetrwać w mieście, które dawno przestało wierzyć, że ktokolwiek nad nim panuje.

"Absolute Batman" Scotta Snydera i Nicka Dragotty.

Czego się boicie?

Batman przetrwał, bo zawsze był bohaterem momentu kryzysu. Czasem mówił o lęku przed przemocą, czasem o wojnie, technologii albo rozpadających się miastach. Dziś coraz częściej mówi o zmęczeniu. O świecie, który przyspieszył tak bardzo, że trudno już uwierzyć w stabilność, przyszłość czy instytucje mające nad wszystkim kontrolę.

"Absolute Batman" odbiera Bruce’owi Wayne’owi bezpieczny dystans miliardera. Wygląda jak człowiek próbujący przeżyć w tym samym chaosie co reszta z nas. I może właśnie tego potrzebuje dziś popkultura. Nie kolejnego boga w pelerynie, ale bohatera, który nadal wychodzi nocą na dach mimo świadomości, że świata prawdopodobnie nie da się już naprawdę naprawić.

Batman przeżył osiem dekad nie dlatego, że był niezwyciężony. Przeżył dlatego, że zawsze bał się tego samego co my i był dla nas lustrem. W mrocznym rycerzu widzieliśmy swoje lęki, który jednak zawsze obiecywał nam nowy świt sprawiedliwości.



