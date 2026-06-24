Asystent w aplikacji InPostu za darmo? Do czasu

Polska firma kurierska dokonała małej rewolucji i w swojej aplikacji (służącej głównie do odbierania paczek) udostępniła asystenta zakupowego Von Halskiego, bazującego na AI. Zakupy najróżniejszych produktów mają odbywać się bezpośrednio w aplikacji za pomocą prostych zapytań kierowanych do sztucznej inteligencji. Aby klienci mogli robić zakupy, potrzebne są jednak sklepy, które zajmą się sprzedażą.

REKLAMA

Asystent Von Halski w aplikacji InPostu – bezpłatny dla sprzedawców do czasu

Jak twierdzi InPost, dostęp do opartego na sztucznej inteligencji asystenta Von Halskiego ma być całkowicie darmowy dla sprzedawców do końca 2026 roku. Firma kurierska oferuje bowiem 0 proc. prowizji naliczanej od wartości sprzedaży w programie powitalnym, co ma obowiązywać właśnie do końca 2026 roku.

To oczywiście nowy sposób giganta, aby zachęcić możliwie największą liczbę sprzedawców do rozpoczęcia sprzedaży za pośrednictwem aplikacji InPostu oraz asystenta AI. Cały zarobek ze sprzedaży trafi prosto do sprzedającego. Oprócz tego sprzedawcy mogą liczyć na promocyjny cennik przesyłek:

Paczkomat: 6,49 zł brutto (klient płaci maks. 6,99 zł)

6,49 zł brutto (klient płaci maks. 6,99 zł) Kurier InPost: 8,99 zł brutto (klient płaci maks. 9,99 zł)

Do końca 2026 roku InPost gwarantuje też sprzedawcom darmową dostawę do klienta za zamówienia od 49 zł do Paczkomatu oraz od 99 zł dla przesyłek kurierskich. Zarówno sprzedający, jak i kupujący mogą też liczyć na darmowe zwroty przez Paczkomat bez limitu.

REKLAMA

InPost podkreśla jednak, że od 2027 roku może pojawić się opłata serwisowa. Ta ma jednak charakteryzować się "prostymi, przejrzystymi warunkami uwzględniającymi ekonomikę sprzedawców".

InPost kończy fazę testów beta i udostępnia asystenta szerzej

Oczywiście my, użytkownicy, powinniśmy oczekiwać całkowicie darmowego dostępu do zakupów realizowanych za pośrednictwem asystenta AI Von Halskiego. Nie powinniśmy więc napotkać żadnych dodatkowych opłat za podstawowe korzystanie z samej usługi.

Jednocześnie InPost poinformował o zakończeniu fazy testów beta Von Halskiego. Zamówienia zrealizowane przez użytkowników powoli już trafiają do sprzedawców, z kolei klienci zyskują dostęp do samego asystenta w aplikacji. Warto jednak pamiętać o zasadach dostaw: do końca sierpnia dla kupujących obowiązują darmowe dostawy i zwroty. Od września zostanie natomiast uruchomiony płatny abonament InPost+, niezbędny do dalszego korzystania z gratisowych przesyłek.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA

Ładowanie...

Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.