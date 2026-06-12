Google zamienił Androida 17 w TikToka. Idą z duchem czasu

Nadchodzący system Android 17 ma wdrożyć kilka ulepszeń pod kątem bezpieczeństwa i stabilności, a także nowe funkcje sztucznej inteligencji. Teraz zauważono, że Google wprowadził opcję, która była zapowiadana przy okazji pierwszych zapowiedzi systemu. Pojawiła się bowiem w wersji Android 17 QPR1 Beta 4.

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Android 17 będzie jak TikTok. Nagra ekran i ciebie

Google postanowił ulepszyć funkcję natywnego rejestratora ekranu w Androidzie. Rozwiązanie dotychczas pozwalało nagrywać system oraz poszczególne aplikacje. Użytkownik, nagrywając ekran, może też dodać dźwięk z mikrofonu, a dzięki nowej aktualizacji Androida 17 będzie można również rejestrować własną twarz w trakcie nagrania.

Użytkownik w nowym systemie zobaczy opcję Pokaż aparat do selfie. Trudno nie mieć wrażenia, że jest to narzędzie wyciągnięte prosto z TikToka. Wiele filmów na tej popularnej platformie polega na nagraniu z telefonu wraz z pływającą na ekranie twarzą.

Prawdopodobnie Google przygotował tę funkcję z myślą o osobach, które nagrywają na TikToku. Narzędzie ma jednak ograniczenia: jednym z nich jest to, że rozwiązanie działa tylko w momencie, gdy nagrywamy cały wyświetlacz. Pływająca twarz nie jest dostępna podczas korzystania z trybu nagrywania pojedynczej aplikacji w systemie Android.

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Google pozwala jednak nieco dostosować nową opcję: można zarządzać wyglądem filmu z reakcją, dodając np. kolorowe tła, tak aby twarz bardziej wyróżniała się na tle nagrywanej treści.

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Google wie, że musi iść z duchem czasu

Google sam odpowiada za drugą co do wielkości platformę filmów pionowych: YouTube Shorts i wie, że aby zachęcić użytkowników do korzystania z Androida, musi oferować funkcje, które przydadzą się podczas tworzenia krótkich filmików. Materiały na TikToku oraz YouTube Shorts to obecnie najchętniej oglądane treści w sieci, więc narzędzia ułatwiające ich tworzenie są na wagę złota.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.