Elon Musk miał zdominować AI. Pionier branży: "to porażka"

Yann LeCun to jeden z najbardziej wpływowych badaczy sztucznej inteligencji, którego nazwisko od dekad pojawia się przy najważniejszych przełomach w tej dziedzinie. Po zakończeniu ponad 12-letniej współpracy z Metą, LeCun zrobił coś co można uznać za technologiczny odpowiednik

"rzucenia wszystkiego i wyjechania w Bieszczady". Naukowiec założył własny startup, który wciąż pracuje nad pierwszym większym produktem. A w międzyczasie LeCun gości na najbardziej prestiżowych konferencjach świata, gdzie nie szczędzi gorzkich słów na obecny stan dziedziny sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

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Tym razem LeCun nie pozostawił suchej nitki na xAI Elona Muska

W najnowszym wywiadzie dla CNBC badacz przedstawił wyjątkowo krytyczną ocenę obecnej sytuacji na rynku sztucznej inteligencji. Na celowniku znalazł się nie tylko Elon Musk i jego firma xAI, ale również model biznesowy stojący za największymi laboratoriami AI, takimi jak OpenAI czy Anthropic.

LeCun od lat pozostaje jednym z najgłośniejszych sceptyków wobec dominującego dziś kierunku rozwoju sztucznej inteligencji. Zdaniem naukowca branża zbudowała gigantyczne biznesy wokół technologii, która jest niezwykle kosztowna w utrzymaniu i której ekonomiczne fundamenty mogą okazać się znacznie słabsze, niż zakładają inwestorzy.

Najmocniejsze słowa padły jednak pod adresem xAI. Firma Elona Muska powstała w 2023 r. jako odpowiedź na sukces OpenAI i miała stać się jednym z liderów wyścigu o stworzenie najbardziej zaawansowanej sztucznej inteligencji. Według LeCuna projekt znajduje się dziś w znacznie gorszej sytuacji, niż mogłoby się wydawać.

LeCun zwrócił uwagę na falę odejść współzałożycieli i kluczowych pracowników firmy. Jego zdaniem problemy kadrowe mogą utrudnić Muskowi dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

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- xAI jest, szczerze mówiąc, pewnego rodzaju porażką, ponieważ zespół założycielski odszedł [...] Elon znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o zatrudnianie najlepszych specjalistów od AI, ponieważ nie traktował poprzedniego zespołu w szczególnie dobry sposób - stwierdził badacz podczas rozmowy z CNBC.

Badacz nie kwestionuje sukcesów innych przedsięwzięć Muska. W trakcie rozmowy podkreślił, że ceni osiągnięcia SpaceX, korzysta z samochodu Tesli i uważa Starlinka za użyteczną usługę. Jednocześnie zaznaczył, że nie widzi przed xAI perspektyw pozwalających skutecznie rywalizować z OpenAI czy Anthropic na czele wyścigu technologicznego.

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LeCun uważa również, że problemy xAI są jedynie częścią znacznie większego zjawiska

Według niego większość czołowych laboratoriów AI funkcjonuje dzięki ogromnym zastrzykom kapitału od inwestorów, podczas gdy koszty utrzymania modeli pozostają nieproporcjonalnie wysokie do ich efektów działania.

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- Ceny usług AI rosną, koszty ich działania spadają, ale nie dzieje się to wystarczająco szybko. Wszystkie te firmy tracą pieniądze, a korzystanie z ich produktów przez większość użytkowników jest w istocie finansowane przez inwestorów. Taka sytuacja nie może trwać wiecznie - ocenił.

Zdaniem naukowca obecny model biznesowy prędzej czy później będzie wymagał korekty. Firmy rozwijające generatywną sztuczną inteligencję staną przed koniecznością podnoszenia cen, ograniczania wydatków lub pogodzenia się z gwałtownym schłodzeniem rynku.

- OpenAI i Anthropic będą musiały podnieść ceny, będą musiały obniżyć koszty albo dojdzie do wielkiego pęknięcia bańki - stwierdził.

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Krytyka LeCuna nie ogranicza się jednak wyłącznie do finansów. Badacz od dawna podważa również techniczne fundamenty współczesnego boomu AI. Jego zdaniem branża zbyt mocno polega na dużych modelach językowych, czyli LLM-ach, które stanowią podstawę takich produktów jak ChatGPT, Claude czy Grok.

LeCun przekonuje, że kolejne generacje inteligentnych agentów nie powstaną wyłącznie dzięki zwiększaniu rozmiarów modeli językowych. Naukowiec promuje alternatywne podejście określane mianem "world models" ("modele świata), czyli systemów próbujących zrozumieć zależności przyczynowo-skutkowe i sposób działania świata, zamiast jedynie przewidywać kolejne słowa w zdaniu.

- Osobiście nie sądzę, abyśmy stworzyli ogólne i niezawodne systemy agentowe, dopóki nie będą one oparte na modelach świata - powiedział.

Takie stanowisko stawia go w opozycji do strategii realizowanej obecnie przez firmy pokroju OpenAI czy Anthropic, które inwestują miliardy dolarów w rozwój coraz bardziej zaawansowanych agentów opartych na generatywnej sztucznej inteligencji. LeCun uważa, że obecna ścieżka rozwoju w dalszej perspektywie czasu może okazać się nie tylko kosztowna, ale również niewystarczająca do osiągnięcia celu, jakim jest stworzenie naprawdę uniwersalnej sztucznej inteligencji.

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Malwina Kuśmierek Redaktor Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską, przybliżając czytelnikom Spider's Web tematykę smartfonów, smartwatchy, oprogramowania i sztucznej inteligencji. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.