Elon Musk zgarnął 100 mld dolarów w jeden dzień. SpaceX rozwaliło skalę

SpaceX właśnie zamknęło swój pierwszy dzień na giełdzie z wynikiem, który przejdzie do historii nie tylko branży kosmicznej, ale całego świata technologii. Gwałtowny wzrost kursu akcji sprawił, że majątek Elona Muska urósł o około 100 mld dolarów w zaledwie jeden dzień, a jego fortuna jest dziś szacowana na około 1,3 biliona dolarów. Oznacza to tyle, że gdyby Elon Musk stracił bilion dolarów w jedną noc, nadal byłby najbogatszym człowiekiem świata.

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100 mld dolarów w jeden dzień. Elon Musk z kolejnym absurdalnym wzrostem majątku

Akcje kosmicznego giganta po historycznym, piątkowym debiucie giełdowym kontynuowały wzrosty. Po ustaleniu ceny emisyjnej na poziomie 135 dolarów za akcję i zamknięciu pierwszej sesji w okolicach 161 dolarów, notowania w poniedziałek wzrosły o kolejne niemal 20 proc. Ostatecznie kurs zakończył dzień na poziomie około 192,5 dolara za akcję.

Tak szybki wzrost przełożył się na wycenę całego przedsiębiorstwa, która przekroczyła 2 bln dolarów. SpaceX stało się tym samym jedną z najcenniejszych firm technologicznych na świecie, mimo że jeszcze kilka dni wcześniej było spółką prywatną.

Elon Musk posiada około 42 proc. udziałów w SpaceX. Gdy inwestorzy zaczęli masowo kupować akcje spółki, wartość jego pakietu akcji błyskawicznie wzrosła - to z kolei przełożyło się na wzrost wartości majątku. Według szacunków majątek przedsiębiorcy zwiększył się o około 100 mld dolarów tylko podczas pierwszego pełnego dnia na giełdzie.

W efekcie fortuna Muska wynosi około 1,3 biliona dolarów. Dla porównania, drugi najbogatszy człowiek świata, współzałożyciel Google Larry Page, dysponuje majątkiem szacowanym na nieco ponad 300 mld dolarów. Różnica między nimi wynosi więc niemal bilion dolarów.

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Warto pamiętać, że większość majątku Muska istnieje na papierze. Nie są to środki zgromadzone na koncie bankowym, lecz wycena posiadanych przez niego akcji. Jeżeli kursy akcji SpaceX lub Tesli spadną, jego fortuna może równie szybko się zmniejszyć.

Inwestorzy stawiają na kosmos, AI i Starlink

Zainteresowanie akcjami SpaceX pozostaje ogromne. W poniedziałek właściciela zmieniły setki milionów akcji, a skala obrotu zbliżyła się do rekordów ustanowionych podczas debiutu Facebooka w 2012 r.

SpaceX buduje swoją pozycję na kilku filarach. Firma rozwija rakiety wielokrotnego użytku Falcon i Starship, obsługuje sieć internetu satelitarnego Starlink, a na początku roku połączyła się z xAI - startupem Elona Muska rozwijającym sztuczną inteligencję.

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Sam Musk przekonuje, że przychody SpaceX mogą zbliżyć się do 1 bln dolarów rocznie już około 2030 r. Są to dość odważne deklaracje biorąc pod uwagę, że, w ubiegłym roku firma osiągnęła przychody na poziomie 18,7 mld dolarów.

Rekordowa wycena nie zakończyła dyskusji o przyszłości firmy. Część analityków zwraca uwagę, że obecna wartość SpaceX wynika z wiary inwestorów w spełnienie obietnic złożonych przez Elona Muska. Bilioner obiecał inwestorom m.in. dalszy rozwój Starlinka, sztucznej inteligencji, stworzenie centrów danych w kosmosie oraz kolonizację Marsa. Ta ostatnia zestarzała się szczególnie źle, biorąc pod uwagę, że Elon Musk powtarza ją cyklicznie od 2016 roku.

W każdym razie najważniejsze jest, że Elon Musk ma kupców na swoje produkty - a to że tymi produktami są w dużej mierze słowa i wymyślone na poczekaniu bajki, to inna sprawa.

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Zdjęcie główne: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

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Malwina Kuśmierek Redaktor Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską, przybliżając czytelnikom Spider's Web tematykę smartfonów, smartwatchy, oprogramowania i sztucznej inteligencji. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.