ChatGPT stał się zaawansowanym narzędziem, które nie ogranicza się wyłącznie do klasycznych, wyuczonych wcześniej odpowiedzi. Rozwiązanie wspiera także funkcja ChatGPT Search, czyli wyszukiwarka internetowa wspierana przez sztuczną inteligencję, która analizuje sieć i wyświetla przydatne linki do stron internetowych. Oszuści to wykorzystali i sprawili, że ChatGPT prowadził użytkowników wprost do fałszywych sklepów.

REKLAMA

ChatGPT może wyświetlać podszywające się strony internetowe

Twórcy ChatGPT, wprowadzając wsparcie wyszukiwarki, musieli zabezpieczyć narzędzie przed oszustwami. Z zasady działa to bardzo dobrze i podczas codziennego użytkowania raczej nie spotkamy sytuacji, w której ChatGPT sugeruje oszustwa czy cokolwiek nielegalnego. Co więcej - AI często stara się wręcz odciągnąć użytkownika od złych pomysłów.

Jednak oszuści robią wszystko, aby ominąć te zabezpieczenia. Z nowego doniesienia "The Guardian" wynika, że ChatGPT zaczął wyświetlać sklonowane, fałszywe sklepy internetowe. W tym celu przestępcy wykorzystali fakt, że w rzeczywistości zamknięto kilka popularnych sklepów, takich jak Russell & Bromley czy Dunelm. Oszuści internetowi stworzyli mnóstwo fałszywych witryn przypominających oryginały.

Cyberprzestępcy postanowili wypełnić lukę dla klientów, którzy, nie wiedząc o zamknięciu sklepów, w dalszym ciągu wyszukiwali oryginalne strony marek. Wykorzystywali do tego oczywiście ChatGPT, który teoretycznie powinien odróżnić fałszywe witryny od tych prawdziwych. Jednak sztuczna inteligencja jest podatna na tzw. zatrucie AI (ang. data poisoning), czyli celowe umieszczanie złośliwych danych w sieci, które są następnie wchłaniane przez duże modele językowe.

REKLAMA

W efekcie w ostatnich tygodniach zanotowano mnóstwo przypadków, w których użytkownicy dostawali od sztucznej inteligencji linki prowadzące do fałszywych stron internetowych, podszywających się pod nieistniejące już sklepy. Osoby wyszukujące dane za pomocą ChatGPT nierzadko są skłonne w pełni ufać temu, co pisze sztuczna inteligencja.

Wiele osób myśli bowiem, że odpowiedź maszyny musi być absolutną prawdą i nie zakłada, że sztuczna inteligencja - tak jak każda inna wyszukiwarka - może wyświetlić link do fałszywej strony. W rezultacie co najmniej kilka osób, próbując złożyć zamówienie na fałszywej stronie podanej przez ChatGPT, straciło pieniądze oraz ujawniło swoje dane osobowe oszustom.

Czytaj też:

REKLAMA

ChatGPT nie jest nieomylny

Podczas korzystania z ChatGPT czy innego chatbota należy pamiętać, że sztuczna inteligencja nie wie wszystkiego. Przewiduje ona odpowiedź na podstawie promptu użytkownika, analizując swoje dane treningowe, a nie myśli jak człowiek. Dlatego pod żadnym pozorem nie można bezgranicznie ufać odpowiedziom AI.

REKLAMA

Albert Żurek 10.06.2026 18:12

REKLAMA