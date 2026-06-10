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Awaria w Banku Pekao. Aplikacja mobilna przestała działać

Obecnie trwa awaria w Banku Pekao. Klienci mają problem z zalogowaniem się do aplikacji mobilnej na swoich telefonach.

Albert Żurek
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Bank Pekao awaria
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Pierwsze problemy z działaniem zostały zauważone już ok. godz. 6:00. Z serwisu Downdetector dowiadujemy się, że z czasem skala niedostępności aplikacji mobilnej nasiliła się ok. godz. 8:00, gdy zanotowano ponad 1700 zgłoszeń. Teraz liczba spadła, ale wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie – ok. 1500. Na szczęście klienci nie są całkowicie odcięci od swoich środków i dostępu do konta bankowego.

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Awaria w Banku Pekao. Aplikacja mobilna na Androidzie nie działa

Problem został potwierdzony przez oficjalne konto Banku Pekao na Facebooku. Instytucja finansowa również wydała krótkie oświadczenie w tej sprawie, przyznając, że problem istnieje. Z komunikatu dowiadujemy się jednak, że awaria dotyczy tylko części użytkowników aplikacji PeoPay na urządzeniach z systemem Android.

U części użytkowników aplikacji PeoPay na urządzeniach z systemem Android występują obecnie utrudnienia. Mogą pojawiać się problemy z korzystaniem z BLIKA oraz z płatnościami online wymagającymi autoryzacji w aplikacji. Płatności kartami działają - pisze Bank Pekao.

Sam jestem klientem Banku Pekao, korzystam z iPhone’a i nie zauważyłem żadnych problemów z działaniem oprogramowania. Ok. godz. 10:00 musiałem wykonać kilka przelewów – skorzystałem z szybkich przelewów BLIK na telefon i środki trafiły na docelowe konto bez problemów. Niektórzy użytkownicy telefonów z Androidem mają problem z zalogowaniem się, natomiast ci, którzy już wejdą do aplikacji, spotykają utrudnienia w korzystaniu z BLIKA oraz z płatnościami online wymagającymi autoryzacji w aplikacji.

Płatności kartą natomiast działają bez szwanku - są niezależne od aplikacji mobilnej. To jednak nie tak, że klienci Pekao są całkowicie odcięci od swoich pieniędzy. Serwis internetowy Pekao24 działa prawidłowo - aby zalogować się do niego, należy wejść przez przeglądarkę mobilną na stronę internetową Pekao. Zamiast potwierdzenia tożsamości w aplikacji trzeba skorzystać z logowania kodem SMS.

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Bank Pekao potwierdza, że klient nie poniesie kosztów autoryzacji SMS. Jednocześnie twierdzi, że pracuje nad jak najszybszym przywróceniem prawidłowego działania aplikacji PeoPay. Na czas pisania tego artykułu (ok. godz. 12:30) problemy w dalszym ciągu występują i w komentarzach pod postem informującym o awarii klienci wciąż narzekają na brak dostępu do aplikacji.

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Albert Żurek
10.06.2026 12:42
Tagi: awariaBankowość elektronicznaPekao
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