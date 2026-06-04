Na aukcji padł historyczny rekord. Ponad 16 mln zł za dzieło współczesnego polskiego artysty

Cena wylicytowana na sali wyniosła 13,4 mln zł. Gdy jednak doliczymy do tego standardowe opłaty aukcyjne, ostateczna kwota na fakturze zamknęła się w astronomicznych 16,13 mln zł. Informację tę oficjalnie potwierdziła Marta Rydzyńska z Polswiss Art.

Tym samym Bambini stało się najdrożej sprzedanym na aukcji dziełem współczesnego polskiego artysty w historii, detronizując dotychczasowych liderów i udowadniając, że polska sztuka staje się pełnoprawnym graczem w globalnej lidze inwestycyjnej.

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Dzieło, które pobiło swój rekord

Najbardziej fascynującym i zarazem zaskakującym aspektem tej licytacji jest fakt, że Bambini nie musiało walczyć o pozycję lidera z pracami innych twórców. Rzeźba pobiła bowiem swój własny, ustanowiony wcześniej światowy rekord cenowy. Jak zauważyła Marzena Karpińska z Domu Aukcyjnego Polswiss Art, instalacja ta już wcześniej dzierżyła tytuł najdroższego dzieła artystki na rynku aukcyjnym. W 2021 r. praca zostałą wylicytowana za 11,3 mln co razem z opłatami aukcyjnymi dało 13,6 mln zł.

Bambini, Magdalena Abakanowicz. Fot. Polswiss Art

Czerwcowy wieczór pokazał jednak, że apetyt kolekcjonerów na absolutne arcydzieła polskiej rzeźby wciąż rośnie, a limit finansowy dla prac Abakanowicz po prostu nie istnieje.

Magdalena Abakanowicz, zmarła w 2017 r., przez dekady przyzwyczajała świat do bezkompromisowej skali swoich realizacji. Nie interesowały jej małe formy gabinetowe, jej żywiołem była przestrzeń publiczna i monumentalizm, który wręcz fizycznie oddziaływał na widza. Bambini wpisuje się w ten nurt idealnie, będąc jednocześnie jedną z najbardziej unikatowych prac w całym jej dorobku.

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83 betonowe figury. Dlaczego Bambini porusza tak mocno?

Praca tworzona na przełomie 1998 i 1999 r. składa się z aż 83 naturalnej wielkości figur wykonanych w betonie. Choć Abakanowicz zasłynęła na świecie przede wszystkim ze swoich potężnych, bezgłowych i pustych w środku ludzkich korowodów (tzw. Abakanów czy tłumów), to w przypadku tej konkretnej instalacji zdecydowała się na motyw niezwykle rzadki w jej twórczości, sylwetki dzieci.

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Bambini, Magdalena Abakanowicz. Fot. Polswiss Art

Marszandzi i eksperci rynku sztuki jeszcze przed aukcją opisywali Bambini jako "monumentalną refleksję". W katalogu aukcyjnym zwracano uwagę na niesamowity paradoks tej instalacji - betonowe dzieci trwają w całkowitym bezruchu, a mimo to ich fizyczna obecność w przestrzeni ma charakter wręcz dominujący.

To uniwersalna, a zarazem bolesna opowieść o kondycji człowieka końca XX wieku. Przemawia do widza bezpośrednio, wywołując skrajne emocje, od nostalgii po głęboki egzystencjalny niepokój.

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Z Paryża do Katowic, czyli globalny fenomen

Rzeźba od samego początku miała status dzieła o znaczeniu międzynarodowym. Abakanowicz projektowała ją z myślą o ekspozycji w prestiżowych ogrodach Les Jardins du Palais Royal w Paryżu, gdzie instalacja zadebiutowała w 1999 r. Od tamtego momentu praca ta stała się kluczowym elementem najważniejszych wystaw artystki na całym świecie.

Bambini podróżowało po Europie, odwiedzając m.in. Madryt, Mediolan, Düsseldorf, a także polskie instytucje w Poznaniu, Orońsku, Wrocławiu i Warszawie. W ostatnim czasie ten monumentalny zespół rzeźbiarski mogli podziwiać goście Muzeum Śląskiego w Katowicach, gdzie figury były prezentowane na wystawie indywidualnej.

Tak bogata i doskonale udokumentowana historia wystawiennicza to dla kolekcjonerów kluczowy dowód na historyczną wartość dzieła, co bezpośrednio przełożyło się na wynik finansowy licytacji.

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Wynik aukcji to wyraźny sygnał dla całego rynku. Wybitna polska sztuka współczesna przestała być postrzegana wyłącznie w kategoriach lokalnych. Dla inwestorów i koneserów wielka rzeźba z betonu i tkaniny staje się dziś równie pewną i prestiżową lokatą kapitału, co dzieła najgłośniejszych nazwisk z globalnych domów aukcyjnych w Nowym Jorku czy Londynie.

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Bogdan Stech 04.06.2026 17:11

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