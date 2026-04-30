500 GB internetu na majówkę. Operator daje za darmo

Orange z okazji majówki udostępnił klientom ogromną paczkę internetu za darmo. Można odebrać 500 GB bez jakichkolwiek opłat.

Albert Żurek
Orange promocja 500 GB internet
Orange znowu zaskakuje. Klienci na kartę zauważają, że w aplikacji mobilnej Mój Orange, służącej do obsługi konta użytkownika, pojawia im się opcja odebrania bezpłatnego pakietu danych. Ten jest wyjątkowo duży – to 0,5 TB internetu do wykorzystania w kraju. Paczka będzie dostępna przez miesiąc, a w niektórych przypadkach nawet dłużej.

500 GB internetu za darmo od Orange w aplikacji mobilnej

Promocja jest dedykowana użytkownikom oferty na kartę. Posiadacze abonamentu oraz subskrypcji Orange Flex muszą tym razem obejść się smakiem. Pakiet mogą odebrać obecni, nawet wieloletni klienci korzystający z Mój Orange. Jak z niego skorzystać? To proste:

  • uruchom i zaloguj się do aplikacji Mój Orange;
  • zajrzyj do zakładki Pakiety i usługi;
  • w środku znajdziesz pakiet Darmowe 500 GB na 30 dni, który należy aktywować.
fot. Pepper / JcL

Według opisu oferty jest to promocja stworzona z myślą o nowych użytkownikach aplikacji do zarządzania kontem. Prawda jest jednak taka, że dotychczasowi klienci również mogą z niej skorzystać. Na stronie promocji w serwisie Pepper mnóstwo osób potwierdza, że bez problemu odbiera paczkę 500 GB, nawet pomimo wieloletniego stażu u operatora.

Paczka internetu w teorii powinna być dostępna przez 30 dni od momentu aktywacji. Tak to wygląda, jeśli ważność konta na połączenia wychodzące lub bonus internetowy za doładowania są krótsze niż miesiąc. Z kolei jeśli posiadasz bonus o ważności przekraczającej 30 dni, pakiet 500 GB przejmuje termin pozostałych danych skumulowanych na koncie.

Czytaj też:

Oznacza to, że jeśli wcześniej miało się np. 1000 GB do wykorzystania przez rok, teraz ma się aż 1500 GB internetu z tą samą datą ważności. Bonusowe dane są dostępne do wykorzystania tylko w Polsce. Prezent mogą odebrać jedynie klienci z aktywnym kontem głównym. Aktywacja jest możliwa wyłącznie raz na dany numer. Jeśli mamy ich więcej, paczkę możemy odebrać dla każdego z nich z osobna.

Ze zrzutów ekranu udostępnianych przez użytkowników Pepper wynika, że darmowa paczka 500 GB ma być dostępna do 4 maja 2026 r. Odbierzemy ją zatem do poniedziałku kończącego weekend majowy.

Albert Żurek
30.04.2026 13:18
Tagi: na kartęOrangepromocje
Najnowsze
13:12
Ryanair straszy polski rząd. Albo reakcja, albo duże kolejki
Aktualizacja: 2026-04-30T13:12:32+02:00
12:26
OpenAI pod ścianą. Użytkownicy odwracają się od ChataGPT
Aktualizacja: 2026-04-30T12:26:20+02:00
12:17
Biedronka zrobiła z kaucji promocję. Popędzicie z butelkami do automatów
Aktualizacja: 2026-04-30T12:17:09+02:00
11:20
Uber wynajmie ci nocleg. Ale najpierw cię podwiezie
Aktualizacja: 2026-04-30T11:20:02+02:00
11:09
SpaceX zgubiło rakietę. Gigantyczny kosmiczny śmieć uderzy w Księżyc
Aktualizacja: 2026-04-30T11:09:36+02:00
10:16
Kosmiczna skała ma 100 m i przeleci koło Ziemi. Podano dokładną godzinę
Aktualizacja: 2026-04-30T10:16:18+02:00
9:55
Google ukradł internet. I właśnie ogłosił rekordowe zyski
Aktualizacja: 2026-04-30T09:55:57+02:00
9:24
Wi-Fi na w samolocie to nowy standard. Tylko u nielicznych działa, jak należy
Aktualizacja: 2026-04-30T09:24:34+02:00
9:21
Mnóstwo podpisów przeciwko matematyce na maturze. Doskonale wiem, co czują
Aktualizacja: 2026-04-30T09:21:16+02:00
7:53
Google pomoże przeszukać szafę. Dobierze ci ubranie
Aktualizacja: 2026-04-30T07:53:40+02:00
7:00
Możesz przestać płacić za Premium. YouTube odblokował funkcję za darmo
Aktualizacja: 2026-04-30T07:00:00+02:00
6:14
Księżyc to nowa Cieśnina Ormuz. Bajecznie łatwo go zablokować
Aktualizacja: 2026-04-30T06:14:02+02:00
6:13
Hakerzy kochają rekrutacje. Polska walczy z nową metodą infiltracji
Aktualizacja: 2026-04-30T06:13:33+02:00
6:10
Polacy ułożyli na dnie Bałtyku autostradę z kamieni. "Energetyczny przełom"
Aktualizacja: 2026-04-30T06:10:00+02:00
6:05
Polska i Litwa zamykają niebo. Wspólna tarcza stała się faktem
Aktualizacja: 2026-04-30T06:05:00+02:00
6:00
NASA ma już potężny silnik. To on pozwoli zabrać ludzi na Marsa
Aktualizacja: 2026-04-30T06:00:00+02:00
22:04
OnePlus i Realme łączą siły. Terapia rodzinna na rynku smartfonów
Aktualizacja: 2026-04-29T22:04:59+02:00
21:24
Android łamie kolejne bariery AirDropa. Lista wspieranych smartfonów rośnie
Aktualizacja: 2026-04-29T21:24:57+02:00
20:11
Tłumacz Google ze świetną nowością. Będzie jak nauczyciel
Aktualizacja: 2026-04-29T20:11:26+02:00
19:24
Nvidia ulepsza laptopy. Ważne usprawnienie na przyszłość
Aktualizacja: 2026-04-29T19:24:02+02:00
