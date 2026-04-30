500 GB internetu na majówkę. Operator daje za darmo

Orange znowu zaskakuje. Klienci na kartę zauważają, że w aplikacji mobilnej Mój Orange, służącej do obsługi konta użytkownika, pojawia im się opcja odebrania bezpłatnego pakietu danych. Ten jest wyjątkowo duży – to 0,5 TB internetu do wykorzystania w kraju. Paczka będzie dostępna przez miesiąc, a w niektórych przypadkach nawet dłużej.

Promocja jest dedykowana użytkownikom oferty na kartę. Posiadacze abonamentu oraz subskrypcji Orange Flex muszą tym razem obejść się smakiem. Pakiet mogą odebrać obecni, nawet wieloletni klienci korzystający z Mój Orange. Jak z niego skorzystać? To proste:

uruchom i zaloguj się do aplikacji Mój Orange;

zajrzyj do zakładki Pakiety i usługi;

w środku znajdziesz pakiet Darmowe 500 GB na 30 dni, który należy aktywować.

Według opisu oferty jest to promocja stworzona z myślą o nowych użytkownikach aplikacji do zarządzania kontem. Prawda jest jednak taka, że dotychczasowi klienci również mogą z niej skorzystać. Na stronie promocji w serwisie Pepper mnóstwo osób potwierdza, że bez problemu odbiera paczkę 500 GB, nawet pomimo wieloletniego stażu u operatora.

Paczka internetu w teorii powinna być dostępna przez 30 dni od momentu aktywacji. Tak to wygląda, jeśli ważność konta na połączenia wychodzące lub bonus internetowy za doładowania są krótsze niż miesiąc. Z kolei jeśli posiadasz bonus o ważności przekraczającej 30 dni, pakiet 500 GB przejmuje termin pozostałych danych skumulowanych na koncie.

Czytaj też:

Oznacza to, że jeśli wcześniej miało się np. 1000 GB do wykorzystania przez rok, teraz ma się aż 1500 GB internetu z tą samą datą ważności. Bonusowe dane są dostępne do wykorzystania tylko w Polsce. Prezent mogą odebrać jedynie klienci z aktywnym kontem głównym. Aktywacja jest możliwa wyłącznie raz na dany numer. Jeśli mamy ich więcej, paczkę możemy odebrać dla każdego z nich z osobna.

Ze zrzutów ekranu udostępnianych przez użytkowników Pepper wynika, że darmowa paczka 500 GB ma być dostępna do 4 maja 2026 r. Odbierzemy ją zatem do poniedziałku kończącego weekend majowy.

Albert Żurek 30.04.2026 13:18

