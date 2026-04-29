Policzyli, ile nowych stron WWW zrobiło AI. Można się załamać

Najpierw z Wayback Machine wyciągnięto gigantyczny zbiór danych, a następnie sprawdzono, jak zmieniała się struktura nowych stron WWW w ostatnich latach. Wynik? Około 35 proc. nowych witryn powstaje dziś z udziałem sztucznej inteligencji. Raptem w 2022 r., przed premierą ChatGPT, udział AI w tworzeniu stron był, co oczywiste, praktycznie zerowy. Dziś - zaledwie trzy lata później - co trzecia nowa witryna nosi ślady generatywnego modelu językowego.

Jonáš Doležal ze Stanfordu twierdzi, że tempo jest „oszałamiające”. Po dekadach, w których Internet był tworzony głównie przez ludzi, nagle pojawił się nowy, masowy współautor - i nie jest nim człowiek, lecz algorytm.

Najważniejszy wniosek: różnorodność treści spada.

Odsetek stron internetowych sklasyfikowanych jako w pełni wygenerowane przez sztuczną inteligencję (czerwony) oraz wygenerowane przez sztuczną inteligencję lub wspomagane przez sztuczną inteligencję (fioletowy) na podstawie detekcji Pangram v3 zastosowanej do reprezentatywnych próbek pobranych z Internet Archive

Strony generowane przez AI są do siebie bardziej podobne - semantycznie aż o 33 proc. - niż te pisane przez ludzi. To oznacza, że Internet zaczyna przypominać jeden wielki, uśredniony głos. Mniej charakteru, mniej indywidualnego stylu, mniej „ludzkich” odchyleń. Jeśli ktoś miał wrażenie, że wiele nowych stron brzmi jakby pisała je ta sama osoba - to nie złudzenie.

Strony internetowe generowane przez AI miały o 33 proc. wyższe podobieństwo semantyczne niż strony internetowe bez AI (0,0701 w porównaniu z 0,0526).

Drugi potwierdzony efekt to nadmierny optymizm. Treści generowane przez modele językowe są ponad dwukrotnie bardziej pozytywne niż te pisane przez ludzi. Internet zaczyna więc wyglądać jak miejsce, w którym wszystko jest „exciting”, „amazing” i „transformative”. Tyle że w prawdziwym świecie rzadko bywa aż tak różowo. Badacze zwracają uwagę, że ta sztuczna pozytywność może zniekształcać odbiór informacji - szczególnie w tematach, które wymagają chłodnej analizy.

Strony internetowe generowane przez AI miały o 107 proc. wyższe wskaźniki pozytywnego przekazu niż strony internetowe bez AI (0,7042 w porównaniu z 0,3400)

A co z dezinformacją? Tu wyniki są zaskakujące

Wbrew obawom analiza nie wykazała, by strony tworzone przez AI były bardziej podatne na szerzenie fałszywych informacji. To nie znaczy, że problem nie istnieje - inne badania, np. Europejskiej Unii Nadawców, pokazują, że chatboty potrafią mylić fakty w 45 proc. przypadków. Czy to już „martwy Internet”?

Dead Internet Theory - koncepcja mówiąca, że sieć jest coraz bardziej zaludniona przez boty i syntetyczne treści - od lat krąży po forach i mediach społecznościowych. Badacze nie idą aż tak daleko, ale przyznają, że Internet staje się coraz bardziej syntetyczny. Jeśli modele będą dalej homogenizować styl i ton to sieć może stać się miejscem przewidywalnym, gładkim i pozbawionym charakteru.

Nie jest to jeszcze „martwy Internet”, ale z pewnością Internet coraz bardziej algorytmiczny.

Coraz mniej ludzki.

Coraz bardziej przewidywalny.

A jednocześnie - pełen nowych możliwości, jeśli tylko nauczymy się korzystać z AI nie jako generatora treści, lecz jako narzędzia, które wzmacnia ludzką kreatywność zamiast ją zastępować.

Maciej Gajewski 29.04.2026 06:23

