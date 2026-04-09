Klikasz i pomagasz. Nowa funkcja na Allegro

Puszka Dobra na Allegro upraszcza wsparcie wybranych zbiórek. Wystarczy kilka kliknięć, aby przekazać środki na cel charytatywny - bez zakupów i licytacji.

Malwina Kuśmierek
Allegro Puszka Dobra
Allegro uruchamia nową funkcję charytatywną o nazwie Puszka Dobra. To rozwiązanie rozwija ekosystem Allegro Charytatywni i upraszcza sposób przekazywania darowizn - od dzisiaj by podzielić się dobrem nie trzeba angażować się w proces sprzedaży lub zakupu. Wystarczy przekazać pieniądze przez Puszkę Dobra.

Puszka Dobra na Allegro umożliwia szybkie przekazywanie darowizn

Dotychczas użytkownicy mogli wspierać cele społeczne poprzez licytacje charytatywne lub tzw. cegiełki dodawane do zakupów. Puszka Dobra rozszerza ten model o najprostszy możliwy scenariusz: bezpośrednią wpłatę na wybrany cel.

Mechanizm wrzucania do wirtualnej Puszki Dobra nie różni się zbytnio od zakupów na Allegro: użytkownik wybiera zbiórkę na Allegro Charytatywni, klika "Wpłać do Puszki Dobra", wskazuje kwotę i metodę płatności. Allegro deklaruje, że 100 proc. wartości wpłaty trafia do organizacji, bez pobierania prowizji.

Puszka Dobra jest prosta w obsłudze także w drugą stronę - Puszka Dobra działa automatycznie przy każdej zbiórce dostępnej na Allegro Charytatywni. Organizacje nie muszą podejmować dodatkowych działań, aby uruchomić nowy kanał wsparcia.

Polacy lubią pomagać, po prostu brakuje im do tego narzędzi

Wprowadzenie Puszki Dobra jest odpowiedzią na zmieniające się nawyki użytkowników. Z danych Allegro wynika, że 58 proc. badanych uważa internet za ułatwienie w angażowaniu się w działania charytatywne. Kluczowe dla wspierających zbiórki są wygoda (54 proc.) i szybkość przekazywania wsparcia (50 proc.).

Motywacje darczyńców pozostają niezmienne - dominują satysfakcja z pomagania (58 proc.) i współczucie (56 proc.). Najczęściej wybierane kierunki wsparcia to pomoc humanitarna związana z klęskami żywiołowymi (56 proc.), wsparcie osób chorych (48 proc.), dzieci (43 proc.) oraz zwierząt (34 proc.).

Jak podkreśla Marta Byra, ekspertka CSR w Allegro, rozwój narzędzi takich jak Puszka Dobra wynika z potrzeby skracania dystansu między impulsem a działaniem. Użytkownicy coraz częściej reagują na bieżące wydarzenia i oczekują, że przekazanie wsparcia będzie możliwe natychmiast, bez podejmowania zbędnych kroków wydłużających cały proces.

– Dlatego stworzyliśmy rozwiązanie, które pozwala przekazać wsparcie szybko, intuicyjnie i w kilku kliknięciach. Puszka Dobra to kolejny krok w kierunku pomagania, które jest dostępne dokładnie wtedy, gdy pojawia się chęć niesienia pomocy.

Malwina Kuśmierek
09.04.2026 11:42
