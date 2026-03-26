Samsung odpalił przeglądarkę na Windowsie. Są funkcje, których nie ma Chrome

Jeżeli jesteś zapalonym entuzjastą sprzętu Samsunga i chcesz domknąć swój ekosystem, lub po prostu chcesz spróbować nowej przeglądarki, Koreańczycy mają coś dla ciebie. Po miesiącach beta testów, Samsung oficjalnie ogłosił wydanie stabilnej wersji przeglądarki Samsung Internet na Windows.

Samsung Internet oficjalnie dostępny dla użytkowników komputerów z Windowsem

Największym wyróżnikiem nowej przeglądarki jest integracja z ekosystemem Galaxy. Samsung Internet na Windows pozwala kontynuować przeglądanie dokładnie w tym samym miejscu, w którym użytkownik przerwał je na smartfonie. Oprócz synchronizacji zakładek czy historii, przeglądarka potrafi przywrócić konkretną stronę w tym samym stanie w jakim użytkownik zostawił ją na innym urządzeniu.

Otwieranie kart z innych urządzeń w Samsung Internet

Tu jednak Samsung stawia pierwszą gwiazdkę - tak głęboka synchronizacja wymaga instalacji Samsung Continuity Service lub Galaxy Connect na laptopach Galaxy Book. Wszyscy pozostali muszą obejść się smakiem zwykłej synchronizacji historii i zakładek.

Jednocześnie w Samsung Internet nie zabrakło znanych z wersji mobilnych rozwiązań, takich jak Samsung Pass, który umożliwia automatyczne uzupełnianie haseł i danych logowania na komputerze.

Samsung Pass w Samsung Internet

Najciekawszą nowością jest jednak warstwa sztucznej inteligencji. Samsung nawiązał współpracę z Perplexity i zintegrował w przeglądarce tzw. agentic AI - asystenta, który rozumie kontekst tego, co użytkownik widzi na ekranie.

Asystent w Samsung Internet

Dzięki temu przeglądarka może nie tylko odpowiadać na pytania, ale też wykonywać konkretne zadania. Może stworzyć plan podróży na podstawie otwartej strony, wskoczyć do konkretnego fragmentu wideo, przeszukiwać historię przeglądania językiem naturalnym albo porównywać produkty z kilku kart jednocześnie. Samsung podkreśla, że przeglądarka analizuje zarówno pojedyncze strony, jak i kontekst wielu otwartych kart.

Choć na papierze brzmi to ambitnie, to praktyka weryfikuje właściwe możliwości przeglądarki. Funkcje AI są dostępne tylko w wybranych regionach - na start jedynie w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych. Samsung zapowiada jednak ich stopniowe rozszerzanie na kolejne rynki.

Nowa przeglądarka jest dostępna dla użytkowników Windows 10 (od wersji 1809) oraz Windows 11 i można ją pobrać z oficjalnej strony producenta. Warto jednak pamiętać, że pełnię możliwości pokaże dopiero w połączeniu ze sprzętem Samsunga - szczególnie smartfonami Galaxy i laptopami z serii Galaxy Book.

Malwina Kuśmierek 26.03.2026 09:27

