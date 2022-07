Filmowy "Tomb Raider" umarł. Lara Croft też nie żyje. Co się stało?

Prawa do filmów z cyklu "Tomb Raider" do tej pory dzierżył MGM (przejęty niedawno przez Amazon za 9 mld. dol.), ale do sieci trafiła dziś informacja, że wytwórnia je właśnie utraciła i wróciły one do Grahama Kinga i jego GK Films. Co ciekawe, jak na razie nie wiemy, kto wyciągnie łapy po Larę Croft, ale to wcale nie oznacza, że brakuje chętnych - jest wręcz przeciwnie.