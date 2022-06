Okazuje się, że w baku starej furgonetki do rozwożenia pizzy jest go tyle, by utrzymać uwagę widza przez siedem długich odcinków. Chociaż sam podchodziłem do epizodów jak pies do jeża, złapałem się na tym, że bawię się świetnie, a nawet pewna doza infantylności mi nie przeszkadza, chociaż sam w wieku, w którym są główni bohaterowie, byłem pół życia temu (a problemy, z którymi dziś się oni mierzą, już mnie nie dotyczą).