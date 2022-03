Tym razem zdecydowano się zupełnie zignorować dotychczasową wersję tej historii. W grze Rebelianci pozyskali plany... szturmując samą stację. Następnie zostały one przesłane na pokład Tantive IV z kompleksu Polis Massa, czyli miejsca narodzin Luke'a i Leii. Co ważne, ponieważ to była historia z kampanii fabularnej w grze wideo dopasowana do wieloosobowych map, można uznać ją za niekanoniczną. Zupełnie nie pokrywa się z innymi źródłami, a sam pomysł, by Rebelianci przebywali na pokładzie Gwiazdy Śmierci i mieli szansę na walkę z Imperium jeszcze przed wydarzeniami z "Nowej nadziei", wydaje się po prostu niedorzeczny.