Wiele osób, które wzięły pod swoją opiekę rodziny z dziećmi i nie tylko, apeluje do np. serwisów streamignowych, by dodały ukraińskie napisy lub dubbing do bajek (nie jest to aż takie wyzwanie, bo przecież są już nagrane i czekają). Przygotowaliśmy listę takich produkcji na Netfliksie, na której są m.in. filmy i seriale z Pokemonami, Spongebobem i Barbie w ukraińskiej wersji językowej.